Ein Autounfall kann immer passieren – ganz gleich, ob man selbst dafür verantwortlich ist, oder ein Fremdverschulden vorliegt. Ist man unschuldig gewesen, sollte man dafür sorgen, dass der vorhandene Schaden vollständig beglichen wird. In der Regel ist dabei ein Kfz-Schadengutachten der erste Schritt.

Wichtig ist es dann, einen möglichst kühlen Kopf zu bewahren, um einen unabhängigen und verlässlichen KFZ-Gutachter auswählen zu können. Gern weist die Versicherung auf eine Sachverständigenorganisation wie die DEKRA hin, allerdings ist hierbei Vorsicht geboten. Weil solche Organisationen häufig mit Autoversicherern zusammenarbeiten, kann der Unfallschaden günstiger geschätzt werden, als er eigentlich ist. Für die Versicherung hat das Vorteile, für den oder die Geschädigte/n allerdings nicht.

In diesem Ratgeber erklären wir, wie man sich im Schadensfall verhalten sollte und welche Rolle das Kfz-Schadengutachten dabei spielt.

Was ist ein Kfz-Schadengutachten?

Dieses Gutachten wird auch als Unfallgutachten bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine schriftliche Dokumentation aller Schäden, die nachweislich durch den Autounfall aufgetreten sind. Dafür muss ein Kfz-Sachverständiger (auch Gutachter oder Unfallgutachter) alle Defekte am Wagen inspizieren, die in Zusammenhang mit dem Unfall entstanden sind. Es ist dabei egal, ob es sich um einen Frontalzusammenstoß oder einen Auffahrunfall handelt.

In vielen Fällen wird das Kfz-Gutachten durch ausdrucksstarke Fotos vom Ort des Unfalls sowie durch Aussagen von Unfallzeugen ergänzt. Was dadurch entsteht, ist ein aussagekräftiges Dokument über den Unfallhergang und den -verursacher. Der Kfz-Gutachter sollte bestenfalls unabhängig sein, damit alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die dem oder der Geschädigten zugutekommen.

Wann benötigt man ein Unfallgutachten?

Sinnvoll ist das Anfordern eines Kfz-Gutachtens immer dann, wenn man selbst keine Mitschuld am Unfallgeschehen trägt. Da sich dies in der Regel schlecht beweisen lässt, greifen viele Unfallgeschädigte auf einen unabhängigen Kfz-Gutachter zurück. Dieser verfügt im besten Fall über die notwendige Expertise und Erfahrung, um den Unfallhergang zu evaluieren und wichtige Fakten zusammenzutragen.

Wichtig ist das deswegen, weil nur so sichergestellt ist, dass die gegnerische Versicherung alle Kosten übernimmt, die mit dem Unfall in Zusammenhang stehen. Oftmals versuchen Kfz-Versicherungen einen möglichst niedrigen Schadensersatz zu erwirken, wobei auch nicht berücksichtigt wird, dass ein Fahrzeug durch den Unfallschaden an Wert verliert. Hinzu kommt, dass Geschädigten im Normalfall ein Mietwagen zusteht, und zwar so lange, bis das eigene Fahrzeug wieder fahrtauglich ist. Auch die Kosten für den Mietwagen hat die gegnerische Versicherung zu tragen, wenn man selbst keine Schuld am Unfallgeschehen hat.

Nach einem Unfall wissen viele Betroffene zunächst nicht, wie sie am klügsten vorgehen sollten. Das ist auch kein Wunder, denn schließlich steckt der Schrecken dann meist noch in den Gliedern. Ein unabhängiger Kfz-Gutachter kann helfen, indem er einschätzt, ob ein Kfz-Gutachten in der jeweiligen Situation notwendig ist oder nicht. Das verschafft die nötige Ruhe und Klarheit, die es unbedingt braucht.

Ablauf einer Gutachtenerstellung

Die Gutachtenerstellung beginnt mit dem Eintreffen des Kfz-Sachverständigen am Unfallort. In manchen Fällen kann es sein, dass ein Unfallwagen den Verkehr beeinträchtigt und so starke Schäden aufweist, dass man nicht mehr damit fahren kann. Auch dann wird der Sachverständige den Wagen überprüfen, nachdem die Unfallstelle ausreichend gesichert wurde. So läuft eine Gutachtenerstellung in der Regel ab:

Optische Begutachtung des Wagens durch den Sachverständigen: Dabei werden sämtliche Mängel und Defekte detailliert in eine Mängelliste aufgenommen, Fotos gemacht und unter Umständen Augenzeugen zum genauen Unfallhergang befragt. Ermittlung der Kosten und Dauer der Instandsetzung: Nachdem der Wagen begutachtet wurde, geht die Arbeit für den Sachverständigen im Büro weiter. Für die Kostenaufstellung berücksichtigt er die tagesaktuellen Preise und Daten. Vervollständigung des Gutachtens: Zum Schluss werden alle Erkenntnisse in den Unfallbericht eingetragen und das Gutachten durch den Sachverständigen vervollständigt.

Das Fazit – Ein Kfz-Schadengutachten hat viel Vorteile

Wer mit dem Auto im Straßenverkehr unterwegs ist, ist immer auch einem gewissen Risiko ausgesetzt. Selbst dann, wenn man selbst alles richtig macht und sich strikt an die Verkehrsordnung hält, kann es zu Unachtsamkeiten und Verstöße anderer Verkehrsteilnehmer kommen. In einen Unfall verwickelt zu werden, ist in den meisten Fällen ein belastendes Ereignis, nach dem man sich erstmal sammeln muss, um wieder klar denken zu können.

Wichtig ist jedoch, dass man einen unabhängigen Sachverständigen informiert, der noch am Unfallort ein Gutachten erstellt. Die Informationen, die er dabei über Schäden und Unfallhergang zusammenträgt, haben später eine große Bedeutung, wenn es darum geht, dass die Versicherung der anderen Partei den bestehenden Schaden bezahlen soll. Ohne ein solches Gutachten wird es zudem schwerfallen zu beweisen, dass man selbst keine Schuld an dem Unfall trägt.

Unabhängige Sachverständige arbeiten ausschließlich für den oder die Geschädigte/n und nicht für eine Versicherung. Deswegen ist es ratsam, ihre Expertise und Erfahrung für sich zu nutzen.