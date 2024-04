DIGITAL FUTUREcongress virtual vom 23. bis 24. April 2024

DIGITAL FUTUREcongress – Die zweitägige bundesweite, branchenübergreifende Online-Kongressmesse mit Strategie- sowie Technologie-Best Practices rund um Business-Digitalisierung richtet sich kostenfrei an Geschäftsführende, IT-Leiter und Entscheider in kleinen, mittelständischen sowie größeren Unternehmen.

Digital FUTUREcongress ist interaktives Austausch- und Informationsportal

Als interaktives Austausch- und Informationsportal bietet der DIGITAL FUTUREcongress (DFC) am 23. und 24. April, jeweils von 9 bis 17 Uhr, ein breites Webkonferenz-Programm mit zwanzigminütigen impulsgebenden Keynotes oder userorientierten Vorträgen und praxisbezogenen ein- bis eineinhalbstündigen Masterclasses zu den Themenschwerpunkten.

Die Themenschwerpunkte vom Digital FUTUREcongress sind:

Digitalisierung und Transformation

Online-Marketing und Sales

Prozessoptimierung und Kommunikation

New Work und Recruiting

Cybersecurity, Datensicherheit und IT-Recht

Die Live-Beiträge und Intensiv-Workshops zeigen Potenziale und Möglichkeiten digitaler Trends beziehungsweise aktueller Verfahren wie unter anderem Künstliche Intelligenz, Cloud, DMS, Low Code-Plattformen, LinkedIn Ads, Google Sheets, Microsoft Mesh, Microsoft Copilot, baukastenbasierte App-Entwicklung, Refactoring / Modernisierung von Legacy Software, Point of Sale-Kassensysteme, Projektarbeit-Tools, Open Source, Process Mining, Ransomware-Prävention, SEO, Fachkräftesourcing aus dem Ausland, moderne Medientechnik für hybride Meetings, innovative Leadership-, Change-, Compliance- oder Engagement 4.0-Konzepte et cetera, die in der Lage sind, Firmen automatisiert bei ihren Arbeitsabläufen, im betrieblichen Management oder in der Personalorganisation effektiv zu unterstützen.

50 Aussteller liefern konkrete User Benefits!

Fast 50 Aussteller und rund 40 Speaker gestalten die abwechslungsreichen (Fach-)Inhalte des DFC durch konkrete User Benefits, Success Stories und reale Fallbeispiel-Präsentationen für das Publikum aktiv mit.

Dazu zählen renommierte Referenten und Multiplikatoren wie Dan Bauer, Dr. Andreas Kohne oder Mirko Hannig sowie bekannte Firmen, Organisationen und Medienkooperationspartner wie PCG, Luithle + Luithle, OPTANIUM, ADLON, VSHosting, Rothbaum Consulting Engineers, ABAKUS, Schneider & Wulf, Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMI), Digitale Stabsstelle Hessen, Steinbeis Transferzentrum, die Non Profit-Initiative Labdoo.org e.V. – IT-Spenden für Kinder und Bildung, Markt UND MITTELSTAND, Diplomatic World, Mittelstand Nachrichten, E3-Magazin und viele mehr.

Direkter Kontakt via Video Chat möglich

Parallel können Besucher mit den Experten, Lösungs- und Serviceprofis auf deren virtuellen Anbieterprofilen zum Beispiel per Video Chat in Kontakt treten, direkt herunterladbare Produkt- und Leistungsportfolios anschauen sowie mit anderen Teilnehmern oder Anwendern netzwerken und ins Gespräch kommen.

Freikarten zum Digital FUTUREcongress gibt es beim Medienpartner Mittelstand Nachrichten…