SEO-Agenturen: Das steckt dahinter

SEO und SEA werden zunehmend relevanter und auch wenn man sich viel Wissen selbst aneignen kann, lohnt sich für viele Unternehmen das Anstellen eines Experten. Hier kommen die SEO-Agenturen ins Spiel, diese sind Spezialisten auf dem Gebiet der Suchmaschinenoptimierung und können Firmen jeglicher Branchen dabei unterstützen, leichter auf verschiedenen Websuchmaschinen gefunden zu werden.

SEO: Kurz gesagt

SEO steht für Suchmaschinenoptimierung, auf englisch die sogenannte “search engine optimization”. Sie soll die Auffindbarkeit von Webseiten in Suchmaschinen verbessern. Das Ziel ist es, dass eigene relevante Inhalte wie zum Beispiel Blogartikel der eigenen Website auf einer möglichst guten Position auf Suchmaschinen wie Google angezeigt werden. Das ist unter anderem wichtig, weil die meisten Interessenten sich nur die ersten paar Suchergebnisse anschauen und man so schnell zwischen der zahlreichen Konkurrenz übersehen wird.

Ist SEO-Optimierung notwendig?

Oft wird darüber diskutiert, ob SEO-Maßnahmen wirklich nötig sind. Auf diese Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Man ist sich aber zumindest darüber einig, dass es durchaus relevant ist, wie weit oben eine Website in einer Suchmaschine angezeigt wird. In der Regel scrollt man nämlich nur ein oder zwei Mal und wählt dann eine der vorgeschlagenen Websites aus, anstatt noch weiter zu suchen. Wenn eine Website eines Unternehmens nicht ganz oben angezeigt wird, heißt es zwar nicht, dass diese keine guten Dienste anbietet, es wird aber trotzdem dafür sorgen, dass sie weniger besucht wird.

Die Aufgaben einer SEO-Agentur

Eine SEO-Agentur bietet meist ein breites Spektrum an Dienstleistungen an. Sie haben sich auf die Wirkweisen der Suchmaschinen spezialisiert und setzen es sich zum Ziel, den organischen Traffic auf den Webseiten der Kunden zu steigern. Das kann verschiedene positive Auswirkungen haben. Wenn der Kunde über diese Website Produkte oder Dienstleistungen vertreibt, wird nach und nach der Ertrag gesteigert. Diese Dienstleistungen werden in der Regel sowohl für kleine und mittelständische als auch für große Unternehmen angeboten.

Oft fungiert ein SEO-Berater auch nur über einen bestimmten Zeitraum als unterstützender Faktor und bringt dem Marketingteam bei, wie dieses die eigenen Ziele bezüglich SEO am besten erreichen und die Kundenwünsche erfüllen kann. Die vorgenommenen Veränderungen beschränken sich aber nicht immer auf Inhalte und Design der Website, auch wenn diese eine wichtige Rolle spielen. SEO lässt sich in verschiedene Bereiche unterteilen.

Die größte Rolle spielt das On-Page-SEO. Dieses umfasst die Veränderung der Inhalte der Website sowie die Verbesserung der Verlinkungsstrategie. Kurz gesagt sind das die Veränderungen, welche direkt auf der Website vorgenommen werden können.

Zusätzlich dazu gibt es das sogenannte Off-Page-SEO, welches alle Vorgehen beinhaltet, die außerhalb der Website stattfinden. Viele Agenturen kümmern sich auch noch um technische SEO. Das bedeutet, dass sie auch Themen wie die Seitengeschwindigkeit, welche Einfluss auf den Traffic haben kann, überprüfen.

Was bedeutet “mehr Sichtbarkeit”?

Wenn man über SEO spricht, fällt immer wieder das Stichwort Sichtbarkeit. Diese soll gesteigert werden – doch was bedeutet das? Wenn man im Internet Produkte oder Dienstleistungen vertreibt, ist der Erfolg des eigenen Unternehmens maßgeblich davon abhängig, wie viele Personen die Webseite besuchen. Man muss also dafür sorgen, dass die eigenen Produkte für potenzielle Kunden sichtbar sind. Sichtbarkeit bedeutet im Zusammenhang mit SEO also, dass die Website so verbessert wird, dass sie organisch – also ohne bezahlte Werbung – weiter oben im Ranking auftaucht. Dadurch wird sie von mehr Interessenten besucht, generiert mehr Klicks und wird dadurch auch auf lange Zeit erfolgreicher.