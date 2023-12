Mehr Freiraum für die Piste dank Umschuldung

Raus aus der Gondel, die Ski anschnallen und mit ordentlich Schwung auf eine frisch präparierte Piste, die im Sonnenschein weiß glänzt: Das sind die Abfahrten, von denen Skifahrer und Snowboarder träumen. Denn im Schuss ein Steilstück herunterzufahren, das sich mit technischen Passagen abwechselt, ist für Wintersportler gerade bei perfektem Wetter ein besonderer Genuss. Aber auch das Drumherum muss passen. Dazu zählen eine moderne Skiausrüstung mit Anzug, Helm, Schuhen und Carving-Ski sowie ein gutes Hotel zur Entspannung – bevorzugt mit Halbpension, Spa-Bereich und nachmittäglichem Jause-Angebot. Zusammen summieren sich diese Annehmlichkeiten schnell auf einen vierstelligen Betrag. Das nötige Budget können sich Wintersportler zum Beispiel mit einer sogenannten Umschuldung freischaufeln. Gerade in Phasen mit niedrigen Zinsen ist das eine reizvolle Möglichkeit, mit vergleichsweise wenig Aufwand eine ordentliche Summe zu sparen.

Umschulden und Geld sparen

Das Vorgehen bei einer Umschuldung ist ganz einfach: Haben Kreditnehmer einen alten Kredit mit relativ hohen Zinsen, können sie diesen mit einem Darlehen mit niedrigeren Zinsen ablösen, also umschulden. Durch die geringeren Zinskosten für das neue Darlehen sparen sie mit dieser Methode unter Umständen viel Geld. Günstige Kredite für solche Vorhaben können Verbraucher leicht auf Vergleichsportalen im Internet finden. Dort müssen sie einfach den gewünschten Kreditbetrag und die Laufzeit eingeben und schon finden sie innerhalb weniger Augenblicke viele günstige Angebote. Das liegt unter anderem daran, dass Online-Vergleichsportale die von ihnen vermittelten Darlehensangebote teilweise exklusiv für ihre Kunden aushandeln. Ein weiterer Vorteil solcher Portale: Kreditinteressierte können sich schnell einen Marktüberblick verschaffen und sehen so, welche Zinsen potenziell für sie drin sind.

Finanzen an eigene Situation anpassen

Eine Umschuldung kann auch dazu dienen, die eigenen Finanzen mit einem neuen Kredit an die aktuelle Lebenssituation anzupassen. Das kann dann ratsam sein, wenn Darlehensnehmer seit dem Abschluss des alten, noch laufenden Kreditvertrags zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommen haben und dadurch über größere finanzielle Möglichkeiten bei der Rückzahlung verfügen. So können Kreditnehmer die Ratenhöhe zur Rückzahlung möglicherweise erhöhen oder auch mehrere laufende Darlehen durch ein einziges ersetzen. Wie hoch genau die optimale Rate ist, können sie mit einer Haushaltsrechnung herausfinden. In dieser stellen sie ihre monatlichen Einnahmen den monatlichen Ausgaben gegenüber. Den Betrag, der am Monatsende übrig bleibt, können sie dann für die Rückzahlung des neuen Kredits verwenden.

Finanziellen Puffer einbauen

Dabei sollten Kreditinteressierte aber Acht geben, nicht die komplette Summe für die Monatsrate zu verwenden. Sie sollten sich unbedingt einen finanziellen Puffer einbauen – zum Beispiel für eine unvorhergesehene Reparatur des Autos oder eine neue Ski-Ausrüstung. Um den Kredit genau auf ihre Bedürfnisse zu optimieren, ist eine zusätzliche Beratung durch einen Kreditexperten hilfreich. Vergleichsportale bieten diesen Service oft kostenlos an. Ein persönlicher Berater kann dann zum Beispiel Fragen zur idealen Rate oder zur optimalen Laufzeit beantworten.

Haben Skifahrer ihre Finanzen mit Bedacht geregelt, können sie den gewonnenen finanziellen Freiraum guten Gewissens für den nächsten Skiurlaub nutzen und dort sonnige Abfahrten in guter Gesellschaft genießen. Dann steht besonderen Pistenerlebnissen mit guten Freunden oder der Familie nichts im Wege – mit dem beruhigenden Wissen, dass die eigenen finanziellen Dinge gut geregelt sind.