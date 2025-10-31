Die Werbemaschinerie großer und kleiner Unternehmen steht für gewöhnlich niemals still. Ebenso wenig wie die Jahresuhr, wie es in einem eingängigen Kinderlied heißt. Im Jahreszeitenrhythmus verändern sich jedoch die Bedürfnisse von Konsumenten, sodass auch die Werbung einem steten Wandel unterliegt. Für die bevorstehende kalte Jahreszeit findest du hier die besten Werbegeschenke.

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, steigt das Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit. Genau hier kannst du als Marke ansetzen. Der Winter ist eine Zeit der Ruhe, aber auch des Genusses und der gemeinsamen Momente. Ein clever gewählter Werbeartikel kann dieses Gefühl transportieren und gleichzeitig deine Markenbotschaft fest verankern.

Der Winter ist die ideale Zeit, um das bevorstehende Weihnachtsgeschäft mit Werbegeschenken anzukurbeln. Entscheidend ist, dass das Geschenk einen praktischen oder emotionalen Wert hat. Wenn du es schaffst, dass dein Give-away im Alltag genutzt wird oder ein Lächeln auslöst, hast du alles richtig gemacht.

Warme Hände, warme Herzen

Der Klassiker unter den Winter-Werbegeschenken sind Handschuhe mit Logo, Mützen aus weichem Fleece oder kuschelige Decken mit Ärmeln. Alles, was jetzt vor Kälte und nassgrauen Tagen schützt, wird dankend angenommen. Und du profitierst, weil dein Branding jedes Mal aufs Neue sichtbar wird.

Beliebt sind auch wiederverwendbare Wärmekissen. Klein und kompakt passen sie in jede Jackentasche und wärmen die Hände im Handumdrehen auf. Versehen mit einem originellen Spruch oder einer charmanten Illustration wird darauf ein echter Blickfang und ein noch besseres Werbegeschenk.

Zu den All-Time-Favorites gehören bedruckte Tassen. Vor allem, wenn sie etwas Besonderes haben, wie einen wechselnden Farbton, der sich bei Wärme verändert oder ein Motiv, das erst dann sichtbar wird. Wichtig ist jedoch, dass Design und Qualität stimmen, um auch zum Unternehmensimage zu passen.

Kleine Lichtblicke: Werbegeschenke für Stimmung und Atmosphäre

Wenn draußen der Schnee fällt oder Regen an die Scheiben prasselt, wird es drinnen umso gemütlicher. In dieser Stimmung entfalten emotionale Werbeartikel ihre volle Wirkung. Ein warmes Licht verleiht jedem Raum eine besinnliche Atmosphäre. Wenn du Kerzen bedrucken lässt, erstrahlt deine Werbebotschaft im flackernden Schein und vermittelt dabei ein Gefühl von Geborgenheit. Deshalb eignen sich Kerzen hervorragend als winterliche Give-aways.

Auch Lichterketten oder Mini-Laternen sind beliebte Werbeartikel, vor allem für Aktionen rund um Advent und Weihnachten. Verpackt in kleinen Geschenkboxen, sorgen sie für festliche Stimmung und schaffen einen emotionalen Bezug zwischen Marke und Beschenktem.

Genussmomente verschenken

Essen und Trinken sind starke Träger von Emotionen. Nicht umsonst heißt es, dass Liebe durch den Magen geht. Wenn du jemandem etwas Leckeres schenkst, sprichst du gleich mehrere Sinne an. Heiße Getränke wie Tee oder Kakao sind perfekt an kalten Tagen.

Tee-Adventskalender, kleine Honiggläser oder Kakao-Sets mit Mini-Marshmallows bringen ebenso Freude in Büros und Wohnzimmer. Besonders wirkungsvoll sind personalisierte Etiketten, die dein Design aufgreifen. Der Empfänger nimmt dein Logo unbewusst wahr, während er etwas Angenehmes erlebt.

Kleine Snacks wie gebrannte Mandeln oder Schokoladentaler mit Firmenaufdruck sind ebenfalls Jahr für Jahr der Renner schlechthin. Sie lassen sich in Mailingaktionen integrieren oder als Give-away auf Weihnachtsmärkten verteilen.

Premium-Give-aways für Events und Kundenpräsente

Manche Anlässe verlangen nach einem Geschenk mit etwas mehr Substanz. Für treue Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeitende, die du besonders wertschätzt, lohnt sich ein hochwertiges Präsent. Das kann ein edler Schal sein oder ein weicher Bademantel mit Logo-Stickerei.

Gerade im B2B-Bereich ist Qualität ausschlaggebend. Ein sorgfältig ausgewähltes Produkt spiegelt die Wertschätzung gegenüber dem Empfänger wider. Gleichzeitig sagt es viel über deine Marke aus. Wenn du deine Präsente über spezialisierte Anbieter, wie Loopper, bestellst, kannst du sicher sein, dass Druck, Gravur und Verpackung professionell umgesetzt werden.

Auch hier gilt: Das Geschenk sollte zur Zielgruppe passen. Ein sportliches Unternehmen kann Thermoflaschen mit modernem Design wählen, während eine Marke aus dem Lifestyle-Segment mit kuscheligen Wohnaccessoires punktet.





