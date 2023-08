Nahezu egal in welchem Bereich ein Unternehmen eröffnet wird: Werbung ist ein großer Teil des Erfolgs. Mundpropaganda hilft in sehr vielen Bereichen enorm, jedoch kann kaum ein Betrieb ohne weitere Werbemittel an Bekanntheit gewinnen. Doch wofür sollten sich Unternehmenden entscheiden?

Werbe-Möglichkeiten in der digitalen Welt

Immer wichtiger werden auch digitale Werbemethoden, wie beispielsweise Websites. Schnell und einfach im Internet gefunden zu werden macht es den Zielgruppen jeglichen Unternehmens leichter Produkte oder Dienstleistungen zu finden und zu vergleichen. Laut einer des Statistischem Bundesamtes aus dem Jahr 2021 verfügten 66 Prozent der Unternehmen in Deutschland über eine eigene Website. An diesen Zahlen lässt sich erkennen, dass viele Unternehmende die Wichtigkeit dieses Werbemittels wahrnehmen. Für Betriebe ist es also durchaus naheliegend, sich eine Website zuzulegen, um neben konkurrierenden Betrieben wahrgenommen zu werden.

Auch die vielfältigen sozialen Medien machen einen großen Teil der Werbemöglichkeiten aus. Vor allem Betriebe, welche sich an eine jüngere Zielgruppe wenden sollten diese Möglichkeiten so variabel als nur möglich nutzen. Instagram, TikTok, Facebook und WhatsApp sind nur einige wenige Möglichkeiten um neue Kund*innen für sich zu gewinnen. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie aus dem Jahr 2021 ist unter den 14- bis 29-Jährigen beispielsweise Instagram das meistgenutzte soziale Netzwerk in Deutschland. Nach dieser Umfrage nutzen 74 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe die App mindestens wöchentlich. Facebook wird von den Befragten aus dieser Altersgruppe von 42 Prozent mindestens wöchentlich verwendet. Unter den Befragten im Alter von 30 bis 49 Jahren kam Facebook auf einen Nutzeranteil von 47 Prozent. Anhand dieser Zahlen können Unternehmen beispielsweise entscheiden, in welche Plattformen sie Zeit investieren und diese zu ihrem Vorteil nutzen wollen.

Eine weitere wichtige digitale Werbemöglichkeit ist das Versenden von Newslettern. Dabei gibt es unterschiedlichste Services, über welche Unternehmen ihre wichtigsten und neuesten Informationen teilen können. Beispielsweise das Erstellen von WhatsApp-Newslettern braucht wenig Zeit und kann relativ schnell und einfach erlernt werden. Möchten Unternehmen lieber Mail-Adressen als Telefonnummern für das Versenden von Newslettern verwenden, so können auch dafür unterschiedlichste Anbieter online gefunden werden.

Print-Werbung und „Goodies“

Neben der digitalen Werbung ist allerdings nicht auf die Wichtigkeit von Print-Werbung zu vergessen: Anzeigen in Zeitungen und Magazinen sowie das Abdrucken von Visitenkarten, Info-Blättern, Plakaten und Flyern spielt bei der Kontaktaufnahme mit verschiedensten Alters- und Zielgruppen eine Rolle, da Printmedien schnell, einfach und mit einer hohen Sichtbarkeit in diversen Gesellschaftskreisen verteilt werden können. Da diese allerdings das Interesse von potentiellen Konsumierenden innerhalb weniger Sekunden wecken sollten muss gerade bei Print-Werbemitteln Wert auf ein gutes Design gelegt werden. Kann die eigene Marketing-Abteilung dies nicht abdecken, so können sich Expert*innen dazugeholt werden.

Eine effektive, aber im Vergleich zu anderen Werbearten relativ teure Werbe-Möglichkeit, ist das Verschenken von Werbeartikeln, auch „Goodies“ genannt. Laut einer Studie des Gesamtverbandes der Werbeartikel-Wirtschaft aus dem Jahr 2019 wurden in demselben Jahr 3,65 Milliarden Euro in Deutschland für Werbeartikel ausgegeben. Damit platzierten Werbeartikel sich von den Werbekosten her direkt hinter TV-Werbung bereits an zweiter Stelle, noch vor Print-, Außen-, Radio- und Onlinewerbung. Trotz diesen hohen Kosten wird die Möglichkeit von Werbeartikeln immer noch sehr häufig von Unternehmen gewählt, da bei Messen oder anderen Veranstaltungen dadurch ein direkter Kontakt mit Interessierten hergestellt wird.