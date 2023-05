Grow-Coaching für Scrum Master

Seit 2015 richtet sich die Agile Scrum Group an IT- und Non-IT Unternehmen, die Produkte und Services flexibel und agil entwickeln wollen.

Interpretation des GROW-Modells

Das GROW-Modell ist ein weit verbreiteter Rahmen für den Coaching-Dialog. Die Struktur sorgt für einen logischen „Fluss“ im Gespräch und arbeitet auf ein bestimmtes Ergebnis hin. Indem er Antworten auf die Fragen des Coachs formuliert, entwickelt der Coach seinen Aktionsplan. Auf diese Weise hilft der Scrum Master den Teammitgliedern, voranzukommen, ohne ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Coaching ist oft effektiver als Ratschläge oder Erklärungen, da der Coach die Fragen des Coachees auf der Grundlage seiner eigenen inneren Motivation beantwortet.

Das GROW-Modell wurde in den 1980er Jahren von John Whitmore entwickelt und durch sein 1992 erschienenes Buch Coaching for Performance bekannt gemacht. Er entdeckte, dass die Anwendung des GROW-Modells nicht nur die Leistung der Mitarbeiter steigert, sondern auch dafür sorgt, dass die Einzelnen mehr lernen und mehr Spaß haben. Die GROW-Gespräche halfen den Mitarbeitern auch, einen sinnvollen Zweck für ihre Arbeit zu finden.

Ein GROW-Coachinggespräch hat immer einen bestimmten Schwerpunkt. Es ist eine gute Idee, wenn Coach und Coachee sich auf den Schwerpunkt des Gesprächs einigen. Die Sitzung besteht dann aus vier Phasen, die zusammen das Akronym GROW bilden: Goal, Reality, Options und Way forward.

Das GROW-Modell allein reicht nicht aus, um eine effektive Coach-Trainee-Beziehung aufzubauen; außerdem müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Beispielsweise ist es für Coaches wichtig, Ihren Mehrwert als Coach zu sehen, sonst hätten Sie keine Chance. Darüber hinaus ist eine sichere Umgebung ein Muss, da Coaching-Gespräche persönlich werden können. Schließlich ist Coaching ein Prozess, der nicht mit einem einzelnen Treffen endet, sondern mit einem Plan für regelmäßige Treffen zur Steigerung der Effektivität.

Wie kann ich dieses Modell als Scrum Master anwenden? Dieses Modell kann für Einzelgespräche mit Entwicklern verwendet werden. Dieses Modell ist auch in Diskussionen mit Product Ownern nützlich. Während der Retrospektive kann das Scrum Master Modell auf Teamebene angewendet werden. Auf diese Weise entwickeln Sie als Team einen Aktionsplan, um Ihre Ziele zu erreichen. Die Rolle des Scrum Masters ändert sich im Laufe der Zeit. Newbie-Scrum Teams brauchen jemanden, der erklärt, wie Scrum funktioniert. In dieser Phase sind Sie als Scrum Master eher ein Lehrer und Moderator. Aber nach einer Weile versteht jeder, wie Scrum funktioniert, und Coaching ist von da an viel effektiver.

