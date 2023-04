Digitale Helfer am Arbeitsplatz – so lässt sich der Arbeitsalltag erleichtern!

Die Digitalisierung macht mittlerweile auch vor kleinen und mittelständischen Unternehmen keinen Halt mehr, so dass die Zahl der digitalen Programme, Systeme und Helfer an vielen Arbeitsplätzen in Deutschland deutlich gestiegen sind. Die Vielzahl der Arbeitnehmer greift mit Wohlwollen auf neue technische Fortschritte zurück, die den Arbeitsalltag erleichtern können. So wird der Tag im Büro mittlerweile überwiegend digital gesteuert.

Durch einige praktische digitale Tools kann es gelingen die Produktivität am Arbeitsplatz deutlich zu steigern. Damit ergibt sich durch eine Vielzahl von digitalen Helfern eine große Erleichterung bei der Erledigung von verschiedenen Aufgaben und Pflichten. Arbeitnehmer können demnach nicht nur den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren, sondern auch die Gefahr von Überstunden vermeiden. So kann es durchaus sinnvoll sein auf digitale Unterstützung im Arbeitsalltag zurückzugreifen, um damit die Tätigkeiten im Büro deutlich zu erleichtern. Wir verraten Ihnen, welche Tools und digitalen Gadgets sich am besten eignen, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen und Zeit zu sparen.

Arbeitszeiterfassung bequem per App erledigen

Mit dem Gesetz des Bundesarbeitsgerichts im September 2022 sind Unternehmen in Deutschland nun dazu aufgerufen die Arbeitszeiten aller Angestellten vollständig und detailliert zu erfassen. So gibt es für Unternehmen häufig keine andere Lösung, als die Zeiterfassung digital zu steuern. Mit einer mobilen Zeiterfassung per App können Angestellte ganz einfach den Arbeitsbeginn, sämtliche Pausen sowie den Endzeitpunkt der Arbeitszeit innerhalb weniger Sekunden dokumentieren. Demnach können Arbeitnehmer auch mit wenigen Klicks den Anspruch auf Urlaub, den verbleibenden Resturlaub oder das eigene Zeitkonto abrufen. So gelingt es sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern viel Zeit und Aufwand zu sparen und somit für ein effizienteres Arbeiten zu sorgen. Immer mehr Unternehmen haben die großen Vorteile der digitalen Zeiterfassung erkannt und haben damit auch ihre Angestellten unterstützt, da sich mit der Nutzung der Stempelsysteme per App viel Zeit sparen lässt.

To-do-Liste per App anlegen

Um mehr Leistung im Job zeigen zu können, gilt es vor allem auf ein hohes Maß an Organisation zu setzen. Damit sich sämtliche Aufgaben im Büroalltag nach einem strikten Plan abarbeiten lassen, können To-do-Listen auf dem Smartphone oder Computer eine gute Methode darstellen. Hierbei gelingt es sowohl Erinnerungen für wichtige Termin, wie beispielsweise ein telefonisches Kundenfeedback zu erörtern oder das Versenden einer Mail nicht zu vergessen. Jeder Haken auf der To-do-Liste bringt Arbeitnehmer einen Schritt näher an den Feierabend, so dass das Prinzip der Aufgabenliste auch sehr motivierend auf die Arbeitsleistung wirkt.

Digitale Kommunikation ist Trumpf

Damit sich Aufgaben und Projekte in einem Unternehmen möglich zeiteffizient erledigen lassen, gilt es auch die Kommunikation möglichst digital zu gestalten. Gespräche mit Kollegen können mit Business-Messenger in Echtzeit erledigt werden, so dass sich eine Unterhaltung sofort und jederzeit zu einem Ergebnis führen lässt. Zu den beliebtesten Tools zur Business-Kommunikation gehören Mattermost oder Slack. Hier lassen sich die Gespräche mit einem Teammitglied so gar dann fortführen, wenn dieser gerade nicht in den Büroräumen verweilt. Das projektbasierte Chatten ist demnach zu einem beliebten Tool geworden, um schnell und einfach zu einer Prozesslösung zu kommen.