Der Job kann mehr oder weniger viel von einem Menschen abverlangen. In jedem Fall ist es wichtig, eine gute Leistung zu erbringen. Doch was, wenn man sich träge und müde fühlt? Was Vitamine damit zu tun haben können und weitere Tipps für eine höhere Leistungsfähigkeit zeigt dieser Artikel.

Die Rolle von Vitamin D

Vitamin D ist ein sehr wichtiges Vitamin, wenn es um Leistungskraft geht. Nicht nur bei Denkarbeit, sondern auch im Sport kommt es zum Einsatz. Ein Mangel an Vitamin D zeichnet sich durch einfache Symptome aus: Erschöpfung, Müdigkeit und Abgeschlagenheit.

Ein Vitamin D Rechner lässt ganz einfach ermitteln, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. Um einen Mangel zu beseitigen, hilft es Vitamin D in Form von Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Doch der Körper ist auch in der Lage, selbst die benötigte Menge des Vitamins herzustellen. Durch Sonnenlicht kann Vitamin D gebildet. Dadurch erreicht man neue Leistungskraft und kann im Job wieder Vollgas geben.

Wichtige Tipps gegen Abgeschlagenheit

Wer einem Bürojob nachgeht, kennt es womöglich: Nach einer Zeit fühlt man sich richtig schlapp und antriebslos. Doch man kann einiges dafür tun, dass das nicht der Fall wird und man frisch und produktiv seiner Arbeit nachgehen kann.

Wichtig ist es, ausreichend Sauerstoff zu bekommen. Regelmäßiges Lüften ist für die Arbeitsräume somit essenziell. Wer an einem Bildschirm arbeitet, sollte hin und wieder eine Pause machen. Es hilft, kurz aufzustehen und sich die Beine zu vertreten. Die Augen sollten sich dabei entspannen können – das Smartphone ist in der Pause also keine gute Idee.

Dies fördert die Produktivität und das Denkvermögen. Aus diesem und weiteren Gründen schreibt das Arbeitsschutzgesetz sogar regelmäßige Bildschirmpausen vor. So werden die Augen entlastet.

Zudem ist Ergonomie am Arbeitsplatz essenziell. Dynamisches Arbeiten wird in immer mehr Firmen etabliert. Was ist das? Beim dynamischen Arbeiten wird die Arbeit an Schreibtisch nicht nur sitzend verrichtet, sondern zeitweise auch im Stehen. Spezielle höhenverstellbare Schreibtische helfen dabei. Viele Firmen, die so arbeiten, haben produktivere und motiviertere Mitarbeiter.