Handwerksbetriebe und Baufirmen sehen sich mit diversen Herausforderungen konfrontiert, wenn es um die Arbeitssicherheit geht. Denn Baustellen sind grundsätzlich ein gefährlicher Ort und bergen ein gewisses Unfallpotenzial. Um dieses zu vermeiden, muss die Sicherheit weitestgehend gewährleistet werden. Dies ist nicht nur im Interesse der Arbeiter. Auch Unternehmen selbst profitieren natürlich davon, wenn Mitarbeiter voll erwerbsfähig sind.

Wer ist für den Arbeitsschutz auf der Baustelle zuständig?

Wenn auf einer Baustelle gearbeitet wird, muss das Unternehmen selbst für die Sicherheit seiner Mitarbeiter sorgen. Auftraggeber und Hausbesitzer etwa können bei Unfällen nicht zur Haftung gezogen werden. Welche Aufgaben der Arbeitgeber zu erfüllen hat, werden dabei im Arbeitsschutzgesetz, der Arbeitsstättenverordnung und der Betriebssicherheitsverordnung festgelegt. Zusätzlich für handwerkliche Betriebe und Baufirmen ist auch die Baustellenverordnung von Bedeutung. Doch auch Bauherren haben eine gewisse Verpflichtung. So sollte vor dem Bauprojekt ein SiGe-Plan erstellt werden. In diesem werden die einzelnen Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes möglichst detailliert aufgelistet. Der Plan kann dann dem Handwerksbetrieb oder der Baufirma übergeben werden.

Technische Geräte erhöhen Arbeitssicherheit

Rund um die Arbeitssicherheit können Baufirmen und Handwerksbetriebe zahlreiche Geräte anschaffen. Hierbei stellt sich natürlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Für ein herkömmliches Bauprojekt braucht es in der Regel keine Drohne, um potenzielle Gefahren aus einer neuen Perspektive betrachten zu können. Eine Notfalluhr für Mitarbeiter hingegen ist vor allem für einen 1-Mann-Betrieb geeignet. Kommt es zu Unfällen auf der Baustelle, ist dann nämlich in vielen Fällen niemand vor Ort. Sie können für Ihr Unternehmen auch einen Minikran kaufen. Schwere Lasten können dann hydraulisch und ohne Sicherheitsrisiko in Innenräumen und auf Außenflächen transportiert werden. Bei größeren Projekten sind auch regelmäßige Sicherheitsinspektionen mit Fotodokumentation empfehlenswert.

Persönliche Schutzausrüstung ist unerlässlich

Für eine sichere Arbeitsumgebung ist die persönliche Schutzausrüstung von entscheidender Bedeutung. Dafür braucht es in erster Linie einen Schutzhelm und Warnwesten. Vor allem der Kopfschutz hat oberste Priorität. In der Praxis fällt es aber schwer, die Mitarbeiter zum ständigen Tragen des Helms zu bewegen. Hierbei ist ein autoritäres Durchsetzen der Helmpflicht oft wenig sinnvoll. Über Aufklärung und Schulungen werden Mitarbeiter mit den alltäglichen Gefahren vertraut gemacht und so dazu bewegt, den Schutzhelm selbstständig aufzusetzen. Auch Schutzbrillen, Handschuhe und Stahlkappenschuhwerk darf auf der Baustelle nicht fehlen. In einigen Fällen muss auch Gehör- oder Atemschutz für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Hierbei lohnt es sich, wenn Unternehmen in hochwertige Ausrüstung investieren. Dies zeigt den Mitarbeitern, dass ihr Schutz oberste Priorität hat und das Unternehmen sie wertschätzt.

Ordnung beugt Unfällen vor

Unordnung auf der Baustelle bringt ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko mit sich. Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter daher dazu anhalten, die Baustelle stets sauber und übersichtlich zu halten. Ziegelstaub oder verschütteter Trockenbeton können Untergründe rutschig machen. Auch herumliegendes Werkzeug oder ausgerollte Kabel können zur Stolperfalle werden und für Unfälle auf der Baustelle sorgen. In weiterer Folge macht eine ordentliche Baustelle auch auf den Kunden Eindruck. Ist dieser unangekündigt vor Ort, muss nicht erst hektisch aufgeräumt werden. Wird die Baustelle nach einem Arbeitstag kurz aufgeräumt, fallen auch keine langwierigen Arbeiten an. Werkzeuge sind schnell verstaut und Staub oder Schutt können einfach mit dem Besen beseitigt werden.