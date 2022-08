58 Millionen Euro SaaS mit EZFunnels – Said Shiripour

Anzeige

EZFunnels ist eines der beliebtesten Online-Marketing-Tools im deutschsprachigen Raum. Gegründet aufgrund der Vision eines jungen Unternehmers, der Kleinunternehmern bei der Kundenakquise unterstützen möchte – damit diese sich auf ihre Produkte und Lösungen konzentrieren. Lernen Sie den visionären CEO hinter der Software EZFunnels kennen, Said Shiripour.

Seinen Traum folgen

Said wurde am 11. März 1990 im Iran geboren, wo er bis zu seinem 10. Lebensjahr blieb. Schließlich ließ sich seine Familie in Deutschland nieder, wo sie sich mit allen Bemühungen versuchten zu integrieren.

Schon früh kämpfte seine Familie mit finanziellen Folgen. Sie zogen auf der Suche nach einem besseren Leben nach Deutschland. Said wollte jemand sein, und in diesem neuen Land etwas aus sich machen. Also widmete er seine Zeit dem Erlernen der Sprache, die er jetzt so fließend spricht wie seine Muttersprache.

Saids Traum war es bereits von Kindheit an, ein IT Unternehmen aufzubauen. Er schrieb sich schließlich 2011 an der Technischen Universität Kaiserslautern für den Lehrgang Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Informatik ein.

Während der Universitätszeit bastelte Said Shiripour an seinem ersten Affiliate Business. Er kaufte sich kurse, baute Websites mit HTML und CSS auf, lernte Suchmaschinenoptimierung und Performance Marketing. Er war gedanklich und finanziell in die “Online Marketing” Thematik investiert, jedoch blieben zur Beginn der Erfolge aus. Das hinderte ihn jedoch nicht daran weiter an seinem online Business zu arbeiten.

Er begann schließlich 2013 als Affiliate-Marketer, mit dem Vertrieb fremder Produkte seine erste Provision zu verdienen. Dies führte dazu, dass er andere Grundlagen des Online-Geschäfts wie Lead-Generierung, SEO besser lernte und schließlich konnte er auf konstante Provisionszahlungen freuen. Sein Erfolg im Affiliate-Marketing führte dazu, dass er seinen eigenen Online-Kurs namens “Evergreen System” entwickelte, der nach 4 Jahren über 3,7 Millionen Euro an Umsatz generierte und 2014 und 2015 der meistgekaufte Kurs auf Digistore24 war. Dies war eines der ersten Produkte die er gelauncht hat. Bis heute hat er über 50 online Kurse zum Thema Online Marketing, Performance Marketing, Suchhmaschinen Optimierung und viele weiteren Themen gelauncht. Er hat bisher über 500.000 Kontakte, sowie 100.000 Kunden erwirtschaftet und ist mit über 58 Million Euro Umsatz, bislang der erfolgreichste Online Marketing Experte deutschlands.

Die Geburt von EZFunnels

Mit Hilfe von 20 Softwareentwicklern baute Said gemeinsam mit seinem Team die SaaS EZFunnels, eine All-in-One-Lösung für Kleinunternehmer die über das Internet Leads und Kunden generieren möchten. Von Webinaren bis hin zu Landing Pages, einer Sales-Pipeline, Mitgliedschaften, einem Videoplayer und Lead-Management-Software ist alles in einer Lösung beinhaltet. Ziel ist es, Unternehmer bei ihrem Online-Geschäft zu unterstützen, dadurch dass sie ihre Prozesse automatisch online abbilden.

EZFunnels widmet sich weiterhin dem Aufbau von Unternehmern und hilft dabei, Leben zu formen, zu verändern und anderen Menschen auf dieser Welt Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Hinter EZFunnels steht ein ganzes Team, dessen einziges Ziel es ist, die heutigen Unternehmer zu stärken.

Die Herausforderungen eines Remote-Teams

EZFunnels wurde von einem Remote-Team auf der ganzen Welt gebaut und gewartet. Bei über 40 Mitarbeitern, die remote arbeiten, gibt es einige Herausforderungen, die sie überwinden müssen.

Zum einen kann nichts jemals persönlichen Kontakt ersetzen. In Bezug auf den Aufbau sozialer Fähigkeiten, Kameradschaft und die physische Präsenz ihrer Kollegen um sie herum gibt ihnen die Arbeit vor Ort einen kleinen zusätzlichen Schub.

Aber es gibt auch zahlreiche Vorteile für ein Remote-Setup, wie in der Lage zu sein, Menschen aus verschiedenen Ecken der Welt einzustellen und zu sehen, wie sie als Team wachsen und eine Gemeinschaft kreieren.

Während der Pandemie erkannten viele Menschen, dass ein Online-Setup machbar sei und dass Unternehmen auch ohne persönliche Treffen funktionieren können. Und vielleicht ist der größte Vorteil von allen die Möglichkeit für die Mitarbeiter, bequem von zu Hause aus zu arbeiten und gleichzeitig qualitativ hochwertige Arbeitsleistung zu liefern.

Bei EZFunnels berücksichtigt das Team bei der Einstellung seiner Mitarbeiter drei wichtige Dinge – Persönlichkeit, Skills und Leidenschaft.

Persönlichkeit ist wichtig, um sicherzustellen, dass die richtige Person die Verantwortung übernimmt, die die Position mit sich bringt. Bei der heutigen Zeit, wo jede Ablenkung nur ein Klick entfernt ist, braucht es Mitarbeiter die leidenschaftlich ihre Arbeit nachgehen – auch wenn sie von Zuhause aus arbeiten.

Remote-Arbeit kann von faulen Menschen ausgenutzt werden, die ihre Arbeit nicht machen wollen, aber entschädigt werden wollen. Die ständige Kommunikation mit der Person und die Verfolgung ihrer Aufgaben beseitigt diese Ausbeutung und ist eine wichtige Aufgabe der Führungsebene.

EZfunnels stellt nur Mitarbeiter ein, die Spaß an der Arbeit haben. Denn wenn Mitarbeiter ihre Arbeit genießen und lieben was sie tun, werden immer die Extrameile gehen, auch wenn sie es nicht müssen.

Said Shiripour hat frühzeitig gemerkt dass das größte Kapital eines Unternehmens seine Mitarbeiter sind.

Wie viele Kunden hat Said Shiripour’s EZFunnels?

EZFunnels konzentriert sich aktuell vorwiegend auf den deutschsprachigen Raum hat schätzungen zur Folge über 3.000 Kunden im deutschsprachigen Raum. Laut Recherchen sind über 80% dieser Kunden aus der Bundesrepublik Deutschland.

Geht das goldene Zeitalter des Web 2.0 zu Ende?

In der jetzigen Zeit haben wir Vorteile die unsere Eltern und Großeltern nicht haben. Wir können auf Knopfdruck tausende und zehntausende Menschen erreichen – die sich für unsere Dienstleistungen und Produkte interessieren. Viel zu wenige Unternehmer haben diese enorme Chance nicht vor ihren Augen. Suchmaschinen und Soziale Medien, sammeln alle wichtigen Informationen über potenzielle Interessenten, die für Unternehmer wichtig sind um profitable und langhaltige Werbemaßnahmen zu übernehmen. Es ist wichtig alle Vorteile des Internets zu nutzen, indem man das Internet nicht als Konsument sondern als Unternehmersicht betrachtet. Das goldene Zeitalter des Internets hat gerade begonnen und jeder Unternehmer sollte alle Möglichkeiten des digitalen Zeitalters ausschöpfen.

Multinationale SaaS Lösung mit einer großen Mission

Mit seinem Team und der aktuellen SaaS Lösung EZfunnels gelangt es Said Shiripours Unternehhmen über 58 Millionen Euro Umsatz zu erwirtscahften.

Es gab viele Kopfschmerzen und schlaflose Nächte auf dem Weg, sowie viele Risiken, die er eingehen musste. Das Leben als Unternehmer ist gewiss nicht einfach, da die Verantwortung für seine Kunden, Team und deren Familien lasten stark auf den Schultern des 32 jährigen Unternehmers. Er stellt aber klar: Unternehmertum war das beste was ihm als junger Mann passieren konnte. Er wacht jeden morgen mit seiner Berufung auf und freut sich an den neuen Herausforderungen, die ihm jeden Tag gestellt werden.