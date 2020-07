CBD gehört zu den Produkten, die immer häufiger genutzt werden. Bei uweed.ch können Kunden CBD kaufen und dabei aus Produkten von verschiedenen Marken wählen. Der Shop bietet ein umfangreiches Sortiment verschiedener Produkte. Dazu gehören Öle, aber auch Tinkturen, Kosmetik und Tee oder CBD für Tiere.

Die unentdeckten Kräfte von CBD

Cannabis wird auch heute noch häufig mit dem Konsum von Drogen in Verbindung gebracht. Die berauschende Wirkung des enthaltenen THC ist einer der Faktoren, warum Menschen auf Cannabis zurückgreifen. In den letzten Jahren wurde aber immer deutlicher, dass die Pflanze nicht nur THC, sondern auch CBD enthält. Cannabidiol wurde inzwischen in mehreren Studien getestet. Eine berauschende Wirkung hat es nicht. Es kann sich aber anderweitig auf den Körper auswirken.

Von Schmerzlinderung bis hin zur Behandlung gegen Hauterkrankungen oder gegen Übelkeit gibt es verschiedene Bereiche, in denen die Anwendung oder die Einnahme von CBD empfohlen werden.

Die Schmerzlinderung als einer der Faktoren von CBD

Entzündungen und Schmerzen im Körper sind für einen Menschen ein Prozess, der sich stark belastend auswirken kann. Die Verwendung von Medikamenten ist oft eine der einzigen Lösungen, die sich in diesen Fällen anbieten. In einigen Studien hat sich gezeigt, dass CBD eine schmerzlindernde Wirkung auf den Körper haben kann. Teilweise wird Menschen mit chronischen Schmerzen empfohlen, ergänzend zu ihrer Therapie auch mit CBD zu arbeiten.

Hilfe bei Hautproblemen durch CBD

CBD ist jedoch nicht nur für die Anwendung von innen heraus geeignet. Auch Linderungen bei bestehenden Hautproblemen sind möglich. So wird CBD eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt, die sich auch auf die Haut auswirken kann. Hinweise, CBD bei Akne anzuwenden, sind nicht neu. Durch die Anregung der Hautdrüsen soll deren natürliche Abwehrfunktion gestärkt werden. Hochwertiges Öl kann auch im Shop bestellt werden. Die Haut nimmt das Öl und seine Wirkstoffe direkt auf und kann diese so verarbeiten.

Vergleich der Produkte durchführen

Über die Webseite uweed.ch ist es möglich, CBD-Produkte verschiedener Hersteller zu vergleichen und sich dann für die passende Variante zu entscheiden. Neben Unterschieden beim Preis, gibt es auch Unterschiede bei den Inhaltsstoffen und den empfohlenen Anwendungsgebieten für die Produkte aus dem Shop.