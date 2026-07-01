Fachkräfteeinwanderung: Warum B2-Deutschkenntnisse über den Jobeinstieg entscheiden

Deutschland sucht Fachkräfte, doch viele Unternehmen verlangen mehr als einen passenden Abschluss. Laut aktuellen Berechnungen des IW Köln waren im März 2025 rund 387.000 Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte rechnerisch nicht besetzbar, betroffen sind unter anderem Pflege, Handwerk und IT. Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass fachliche Eignung allein selten ausreicht. Wer ohne solide Deutschkenntnisse nach Deutschland kommt, stößt bei der Bewerbung häufig an eine Hürde, die selten in Stellenanzeigen steht, in der Personalauswahl aber eine zentrale Rolle spielt. Das gilt für Pflegekräfte genauso wie für Ingenieurinnen oder IT-Spezialisten, deren fachliche Qualifikation in Deutschland zwar gefragt ist, deren Bewerbung aber ohne passendes Sprachzertifikat oft schon im ersten Auswahlschritt scheitert.

B2 als faktischer Standard bei vielen Arbeitgebern

Eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung aus dem zweiten Quartal 2025 zeigt, dass die Hälfte aller befragten Betriebe bei Neueinstellungen generell eine harte B2-Hürde setzt. Weitere 15 Prozent verzichten nur dann auf dieses Niveau, wenn das konkrete Tätigkeitsprofil es zulässt. Größere Unternehmen mit vielfältigeren Stellenprofilen zeigen sich dabei etwas flexibler als kleinere Betriebe, die meist auf wenige, klar definierte Rollen angewiesen sind.

Für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland bedeutet das: Ein anerkanntes Sprachzertifikat auf B2-Niveau öffnet deutlich mehr Türen als ein B1-Nachweis. Wer sich frühzeitig mit der Vorbereitung auf b2 Prüfung beschäftigt, schafft sich einen klaren Vorteil gegenüber Mitbewerbern, die nur ein niedrigeres Sprachniveau vorweisen können.

Sprachniveau im Fachkräfteeinwanderungsgesetz: Punkte und Pflichten

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz regelt die Anforderungen an Drittstaatsangehörige differenziert. Bei der punktebasierten Chancenkarte erhalten Bewerber drei Punkte für gute deutsche Sprachkenntnisse auf B2-Niveau, ebenso viele wie für mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung. Für B1-Kenntnisse gibt es zwei Punkte, für ein niedrigeres Niveau einen Punkt. Insgesamt sind sechs Punkte für die Einreise zur Arbeitsplatzsuche notwendig, weitere Kriterien wie Alter, vorheriger Aufenthalt in Deutschland oder Englischkenntnisse auf C1-Niveau fließen ergänzend in das Punktesystem ein.

In bestimmten Berufsfeldern liegt die Hürde höher. Im medizinischen Bereich wird mindestens B2 verlangt, praktizierende Ärztinnen und Ärzte benötigen sogar C1. Bei der Blauen Karte EU für Engpassberufe entfällt seit der jüngsten Reform dagegen der Nachweis von Deutschkenntnissen vollständig, hier zählen vor allem Abschluss und Gehaltsschwelle. Für Auszubildende empfehlen die zuständigen Kammern laut dem Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg durchgängig das Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, und zwar in allen vier Fertigkeiten: Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben.

Was Unternehmen bei der Personalplanung beachten sollten

Für Personalverantwortliche lohnt sich ein Blick auf die Struktur des Mangels. Nach dem DIHK-Fachkräftereport 2025/2026 konnten 36 Prozent der rund 22.000 befragten Unternehmen offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Strukturell betrifft der Mangel derzeit mehr als 160 sogenannte Engpassberufe, in denen die Vakanzzeit deutlich über dem Durchschnitt liegt. Sprachzertifikate nach dem GER, etwa von telc, dem Goethe-Institut oder ÖSD, liefern Arbeitgebern dabei eine standardisierte und überprüfbare Grundlage für die Einschätzung der Deutschkenntnisse, unabhängig vom Herkunftsland des Bewerbers.

Unternehmen, die internationale Fachkräfte einstellen, sollten Sprachförderung deshalb nicht als Nebensache behandeln. Ein begleiteter Deutschkurs während der Einarbeitung, klare Zielniveaus je Position und ein realistischer Zeitplan für den Erwerb des B2-Zertifikats reduzieren spätere Reibungsverluste im Arbeitsalltag erheblich. Gerade in Engpassberufen mit Kundenkontakt zahlt sich dieser Aufwand schnell aus.

Bewerberinnen und Bewerber, die ihre Sprachkenntnisse rechtzeitig auf B2 anheben, verbessern ihre Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt nachweislich, sowohl beim Erstkontakt mit Personalabteilungen als auch im laufenden Arbeitsalltag. Unternehmen wiederum profitieren davon, Sprachniveau und Stellenprofil von Anfang an realistisch abzustimmen, statt erst nach der Einstellung nachzusteuern. Eine frühzeitige, klar getaktete Prüfungsvorbereitung zahlt sich für beide Seiten messbar aus.