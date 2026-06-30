Liquiditätssicherung in Zahnarztpraxen: Factoring als Abrechnungsmodell im Mittelstand

Wer eine Zahnarztpraxis führt, kennt das Problem: Behandlungen werden erbracht, Rechnungen gestellt, doch das Geld trifft oft Wochen später ein. Kassenzahnärztliche Vereinigungen zahlen in festen Abrechnungszyklen, Privatpatienten begleichen Rechnungen verzögert, und Ratenzahlungsvereinbarungen für teure Prothetik dehnen die Wartezeit weiter aus. Für eine Zahnarztpraxis mit laufenden Personalkosten, Gerätefinanzierungen und Materialrechnungen ist dieses Liquiditätsgefälle ein strukturelles Risiko. Factoring in der Zahnarztpraxis bietet hier einen systematischen Ausweg: Statt auf eingehende Zahlungen zu warten, verkauft die Praxis ihre Forderungen an einen spezialisierten Finanzdienstleister und erhält den Betrag innerhalb weniger Tage. Dieses Modell hat sich im medizinischen Mittelstand etabliert und gewinnt gerade unter veränderten Finanzierungsbedingungen weiter an Bedeutung. Der folgende Artikel zeigt Schritt für Schritt, wie der Einstieg gelingt, was dabei zu beachten ist und welche Fehler die Praxis unnötig Geld kosten.

1. Ausgangslage analysieren: Wo entsteht der Liquiditätsdruck?

Die typischen Zahlungsverzögerungen in Zahnarztpraxen verstehen

Bevor eine Praxis ein Factoring-Modell einführt, lohnt eine ehrliche Bestandsaufnahme der eigenen Forderungsstruktur. Zwei Abrechnungswelten überlagern sich in der zahnärztlichen Praxis: die Kassenseite mit fixen Quartalsabrechnungen über die Kassenzahnärztliche Vereinigung und die Privatseite mit individuell gestellten Rechnungen nach der Gebührenordnung für Zahnärzte. Beide Bereiche folgen unterschiedlichen Logiken und erzeugen unterschiedliche Verzögerungen.

Auf der Kassenseite vergehen zwischen Behandlung und Gutschrift regelmäßig sechs bis acht Wochen. Auf der Privatseite hängt die Zahlungsgeschwindigkeit stark vom einzelnen Patienten ab. Wer seine Forderungsstruktur kennt, kann realistisch einschätzen, wie viel gebundenes Kapital monatlich auf dem Konto fehlt und ob Factoring die Lösung für das spezifische Problem der eigenen Praxis ist.

Kennzahlen ermitteln, bevor Entscheidungen getroffen werden

Sinnvoll ist es, den durchschnittlichen Forderungsbestand der letzten zwölf Monate zu ermitteln. Dazu zählen offene Rechnungen, deren Fälligkeit noch nicht erreicht ist, sowie tatsächlich überfällige Forderungen. Ergänzend hilft ein Blick auf die Debitorenlaufzeit: Wie viele Tage vergehen im Schnitt zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang? Werte über 45 Tage signalisieren einen konkreten Handlungsbedarf.

2. Factoring-Modelle vergleichen: Welches passt zur Praxis?

Echtes und unechtes Factoring im medizinischen Bereich

Nicht jedes Factoring-Modell funktioniert identisch. Beim echten Factoring übernimmt der Finanzdienstleister das Ausfallrisiko vollständig. Kann ein Patient oder eine Versicherung nicht zahlen, trägt das der Factor, nicht die Praxis. Beim unechten Factoring verbleibt das Risiko beim Praxisinhaber. Für Zahnarztpraxen mit einem nennenswerten Anteil an Privatpatienten und Ratenzahlern ist das echte Factoring in der Regel die sicherere Wahl, weil es nicht nur die Liquidität verbessert, sondern auch das Forderungsausfallrisiko aus der Praxis herausnimmt.

Stilles versus offenes Factoring und die Patientenbeziehung

Ein weiterer Unterschied betrifft die Transparenz gegenüber dem Patienten. Beim offenen Factoring erfährt der Patient, dass seine Rechnung an einen Dritten abgetreten wurde und zahlt direkt an den Factor. Beim stillen Factoring wickelt die Praxis den Zahlungsverkehr nach außen hin selbst ab. Gerade im Gesundheitsbereich, wo Vertrauen eine besondere Rolle spielt, bevorzugen viele Praxisinhaber das stille Modell. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, und die Wahl sollte von der eigenen Patientenstruktur und dem Kommunikationsstil der Praxis abhängen.

3. Anbieter auswählen: Worauf es bei der Partnerwahl ankommt

Spezialisierung auf den Gesundheitsbereich als entscheidendes Kriterium

Factoring-Anbieter sind nicht gleich Factoring-Anbieter. Für Zahnarztpraxen empfiehlt sich ein Partner, der Erfahrung im Gesundheitswesen mitbringt. Die Abrechnungslogik von KZV, GOZ und Zahnersatz-Heil-und-Kostenplänen ist komplex. Ein spezialisierter Anbieter kennt diese Strukturen, kann die Forderungen schneller verarbeiten und stellt seltener Rückfragen, die den Verwaltungsaufwand in der Praxis erhöhen. Wer sich gezielt nach Möglichkeiten zur Zahnarzt-Abrechnung über Factoring informiert, sollte auf entsprechende Branchenerfahrung des Anbieters achten.

Konditionen realistisch einordnen

Die Kosten eines Factoring-Vertrags setzen sich aus der Factoring-Gebühr, die als Prozentsatz der abgetretenen Forderungen berechnet wird, und dem Zinssatz für den vorfinanzierten Betrag zusammen. Übliche Factoring-Gebühren im medizinischen Bereich liegen zwischen 0,5 und 2,5 Prozent, je nach Forderungsvolumen, Risikostruktur und Vertragslaufzeit. Entscheidend ist ein ehrlicher Vergleich dieser Kosten mit dem tatsächlichen Nutzen: verbesserter Cashflow, eingesparte Mahnaufwände und reduziertes Ausfallrisiko.

4. Vertrag prüfen und Praxis vorbereiten

Auf diese Vertragsklauseln kommt es an

Vor der Unterschrift sollten einige Punkte genau geprüft werden. Dazu zählen die Mindestlaufzeit des Vertrags, eventuelle Mindestvolumina, die die Praxis monatlich einreichen muss, sowie Regelungen für den Fall, dass Patienten Rechnungen reklamieren. Manche Verträge sehen vor, dass die Praxis reklamierte Forderungen zurückkaufen muss. Das kann im Einzelfall teuer werden und sollte klar kalkuliert sein, bevor der Vertrag geschlossen wird.

Interne Abläufe anpassen

Factoring verändert den Praxisalltag. Rechnungen müssen vollständig und fehlerfrei gestellt werden, weil unvollständige Unterlagen den Auszahlungsprozess verzögern. Das Praxisteam muss verstehen, welche Forderungen an den Factor abgetreten werden und welche gegebenenfalls ausgenommen bleiben. Eine kurze interne Schulung und klare Zuständigkeiten im Abrechnungsbereich zahlen sich aus, noch bevor der Vertrag in Kraft tritt.

5. Betrieb aufnehmen: Forderungen einreichen und Liquidität steuern

Der Abrechnungsprozess im laufenden Betrieb

Hat die Praxis den Factoring-Vertrag abgeschlossen und die internen Abläufe angepasst, beginnt die operative Phase. Die Praxis stellt Rechnungen wie gewohnt aus und übergibt die Forderungen in digitaler oder analoger Form an den Factor. Dieser prüft die Unterlagen und überweist in der Regel innerhalb von ein bis drei Werktagen den vereinbarten Vorschussbetrag. Der verbleibende Restbetrag, abzüglich der Factoring-Gebühr, folgt nach vollständigem Zahlungseingang beim Factor.

Liquiditätsplanung neu aufstellen

Mit verlässlichen Zahlungseingängen lässt sich die Finanzplanung der Praxis grundlegend verbessern. Investitionen in neue Geräte, Personalaufstockungen oder Umbauten können besser terminiert werden, weil die monatlichen Einnahmen nicht mehr von der Zahlungsdisziplin einzelner Patienten abhängen. Wer seinen Liquiditätsplan auf Basis des Factoring-Modells neu aufstellt, schafft eine deutlich solidere Grundlage für unternehmerische Entscheidungen.

6. Häufige Fehler beim Factoring in der Zahnarztpraxis

Viele Praxisinhaber verlieren durch vermeidbare Fehler einen Teil des möglichen Nutzens. Die wichtigsten Stolperfallen im Überblick:

Forderungen unvollständig einreichen: Fehlende Unterlagen, unklare Leistungspositionen oder fehlende Unterschriften auf Behandlungsplänen verzögern die Auszahlung erheblich.

Fehlende Unterlagen, unklare Leistungspositionen oder fehlende Unterschriften auf Behandlungsplänen verzögern die Auszahlung erheblich. Factoring-Kosten nicht vollständig berechnen: Wer nur die Factoring-Gebühr in die Kalkulation einbezieht, aber die Zinskosten für den vorfinanzierten Betrag übersieht, unterschätzt die tatsächlichen Gesamtkosten des Modells.

Wer nur die Factoring-Gebühr in die Kalkulation einbezieht, aber die Zinskosten für den vorfinanzierten Betrag übersieht, unterschätzt die tatsächlichen Gesamtkosten des Modells. Falsche Forderungen abtreten: Nicht alle Forderungen sind für Factoring geeignet. Forderungen mit laufenden Patientenbeschwerden oder unklarer Rechtslage können zu Rückkaufverpflichtungen führen.

Nicht alle Forderungen sind für Factoring geeignet. Forderungen mit laufenden Patientenbeschwerden oder unklarer Rechtslage können zu Rückkaufverpflichtungen führen. Kein Puffer für Rückläufer einplanen: Auch bei echtem Factoring gibt es Fälle, in denen der Factor Forderungen zurückgibt. Wer dafür keine liquide Reserve vorhält, gerät in Engpässe.

Auch bei echtem Factoring gibt es Fälle, in denen der Factor Forderungen zurückgibt. Wer dafür keine liquide Reserve vorhält, gerät in Engpässe. Anbieter ohne Gesundheitsexpertise wählen: Allgemeine Factoring-Anbieter kennen die Besonderheiten des zahnärztlichen Abrechnungswesens oft nicht und verursachen unnötigen Aufwand in der Praxis.

Allgemeine Factoring-Anbieter kennen die Besonderheiten des zahnärztlichen Abrechnungswesens oft nicht und verursachen unnötigen Aufwand in der Praxis. Vertragslaufzeit unterschätzen: Wer einen mehrjährigen Vertrag ohne Ausstiegsoption unterschreibt, ist bei veränderten Praxisverhältnissen unflexibel.

Praktische Checkliste: Factoring in der Zahnarztpraxis einführen