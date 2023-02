Verpackungen schützen die Ware vor Schäden. Gleichzeitig wirken sie auf Kunden. Das klingt erst einmal wie nach sehr grundständigen Funktionen, weshalb Verpackungen auch in vielen Firmen noch eher nebensächlich behandelt werden. Gleichzeitig gibt es viele Unternehmen, die aus Verpackungen das Maximum herausholen wollen.

Das bezieht sich auf verschiedene Bereiche der Verpackungslogistik. Einerseits geht es natürlich um das Marketing: Wie können Verpackungen ideal auf den Kunden wirken und das Firmenimage repräsentieren? Aber schon der maschinelle Ablauf der Verpackung ist etwas, was optimiert werden kann. Ganz zu schweigen davon, dass Digitalisierung völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Außerdem ein großes Thema in der Verpackungsindustrie: die Nachhaltigkeit.

Automatisierung in der Verpackungsindustrie

Von der Kontaktlinse über den Kugelschreiber bis hin zum Keks – alles muss verpackt werden. Schon lange muss dabei niemand mehr das gute alte Bild von unzähligen Menschen an einem Fließband vor den Augen haben, die in Windeseile das Produkt verpacken und versiegeln. Mittlerweile sind Verpackungen von Automatisierung geprägt.

Denn Verpackungsmaschinen können die Handgriffe besser, präziser und schneller übernehmen als Mitarbeiter. Gleichzeitig werden sie nicht müde oder krank. Deshalb hat die Automatisierung auch einen entscheidenden Einfluss auf die Verpackungsindustrie. Verpackungsmaschinenhersteller Koch-Pac bringt dabei sogar Automatisierung und individuelle Lösungen zusammen. Das bietet eine hervorragende Grundlage für kostengünstige und nachhaltige Verpackungen.

Individuelle Lösungen sind oft die besten Lösungen

Standardisierte Maschinen können nur einfache und unflexible Tätigkeiten durchführen. Natürlich sind simple Verpackungsmaschinen noch immer ein Segen, wenn die Alternative das individuelle Verpacken per Hand ist. Aber die Industrie ist mittlerweile von Hochleistungsmaschinen geprägt, die jedes Produkt ideal und ohne Handgriffe von Mitarbeitern verpacken können.

Natürlich sind die Ansprüche an die Verpackungsmaschinen ganz verschieden. Eine Kontaktlinse und ein Fußball unterliegen ganz unterschiedlichen Anforderungen. Gerade in der Medizin- und Lebensmittelindustrie herrschen hohe Hygienestandards. Fehler können zu Produktrückrufen oder sogar Klagen führen. Sicher zu verpacken, ist also gesetzlich vorgeschrieben und eine Notwendigkeit für den Fortbestand des Unternehmens.

Wird im großen Stil verpackt, lohnen sich daher individuelle Lösungen. Experten für Verpackungsmaschinen setzen sich gerne mit ihren Kunden zusammen und besprechen den Bedarf. Dank der Fortschritte im Bereich Digitalisierung können Arbeitsschritte automatisiert werden, die früher undenkbar gewesen wären. Selbst die Qualitätskontrolle kann Teil der Automatisierung sein.

Nachhaltigkeit aus Motivation und für das Marketing

Der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit macht auch vor der Verpackungsindustrie nicht halt. Ganz im Gegenteil: Sie steht oftmals besonders im Fokus. Kunden beschweren sich immer häufiger über unnötig viel Verpackungsmaterial oder die Verwendung von minderwertigen und schlecht recycelbaren Materialien. Druck kommt auch vom Gesetzgeber.

Nachhaltigkeit kann daher Teil des Unternehmenskonzeptes werden. Das ist für das Marketing ideal einsetzbar – wenn sich denn Lösungen finden lassen. Auch hier spielen Automatisierung und Digitalisierung eine Rolle. Denn verbesserte Produktionsabläufe können Material und Energie gleichzeitig sparen.

Natürlich kann der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit auch aus Überzeugung geschehen. Das beschleunigt den Prozess oftmals sogar, da die Unternehmensführung neue Lösungen fordert und fördert. Wann immer neue Verpackungsmaterialien genutzt werden, müssen aber auch die Maschinen angepasst werden. Da zeigt sich wieder, dass die Zusammenarbeit mit innovativen Verpackungsmaschinenherstellern lohnenswert ist. Mit ihnen lassen sich schneller Lösungen finden, um Verpackungen nachhaltiger zu gestalten.