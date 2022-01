Was macht eine gute Social Media Kampagne aus?

Eine Social-Media-Kampagne beinhaltet niemals ein singuläres Marketing-Instrument, sondern besteht aus einer Vielzahl von koordinierten Strategien. Dabei handelt es sich um ein koordiniertes Marketing-Tool, welches ein Produkt oder eine Dienstleistung in den Mittelpunkt rückt. Oft wird auch nur das Unternehmen selbst indirekt beworben, indem die Marke in der breiten öffentlichen Wahrnehmung stärker in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Man nutzt für die Erarbeitung einer Kampagne nicht bloß eine Vielzahl von Instrumentarien, sondern auch verschiedene Social-Media-Plattformen. Man zielt bei diesen Kampagnen darauf ab, Informationen zu teilen und die Gefühle der Menschen zu bespielen. Social Media Kampagnen wirken immer wie eine Energieschub, der sich schrittweise entlädt, um seine volle Wirkung entfalten zu können. Dabei wird ein Markenaufruf gestartet, um die Bekanntheit zu steigern. Das Ziel ist immer, den Umsatz des Unternehmens zu erhöhen. Man verfolgt immer eine Reihe koordinierter Aktivitäten, die darauf abzielen, über einen festgelegten Zeitraum ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Natürlich sollen die Ergebnisse verfolgt und gemessen werden können. Viele Kampagnen setzen ihren Schwerpunkt daher auch auf Google AdWords.

AdWords Kampagnen zur Umsatzsteigerung einsetzen

Unternehmen arbeiten mit Social Media Agenturen zusammen, um die Arbeit für ihren Bereich zu optimieren. Inwieweit die AdWords Kampagne auf ihre Zielerreichung hin verfolgt und analysiert werden kann, bestimmt auch den Erfolg der angestrebten Ziele. Davon hängt in letzter Konsequenz auch der Nutzen einer Adwords Kampagne ab. Wenn Sie beispielsweise als Münchener Unternehmen ihre Produkte auf regionaler Ebene verkaufen möchten, dann werden Sie eine Adwords Agentur in München mit der Erarbeitung einer Social Media Kampagne beauftragen. Es lässt sich nicht nur die Zielgruppe sachlich und regional festlegen, sondern auch das tatsächliche Interesse an Ihrem Produkt steigern.

AdWords Kampagne am Beispiel eines Münchener Unternehmers

Feststellen lässt sich dies anhand der registrierten Klicks bei den geschalteten Werbungen. Wie viele tatsächliche Kaufentscheidungen aufgrund der Werbeeinschaltungen gelungen sind, sagt Ihnen die Erfolgsauswertung. Aus Sicht eines Münchener Unternehmens kann auch die regionale Auswertung der Daten Vorteile bringen. Man darf nicht vergessen, dass es auch noch hybride Geschäftsmodelle gibt. Der stationäre Handel nimmt in vielen Branchen noch einen starken Umsatzanteil ein, sodass zum Beispiel für einen Münchener Goldschmied die Frage der regional ansässigen Interessenten an seinen Produkten für das weitere Marketing-Mix entscheidend sein könnte.