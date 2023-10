Personalführung: So geht es richtig!

Ein Unternehmen ohne Mitarbeiter gleicht einem Auto ohne Reifen. Heutzutage qualifiziertes und motiviertes Personal zu finden, erweist sich jedoch als große Herausforderung. Nicht nur haben sich die Anforderungen der Arbeitnehmer verändert, auch viele Unternehmen bestehen auf bestimmte Qualifikationen und Fertigkeiten. Eine gute Balance zu finden, ist dabei nicht immer leicht. Zudem streben viele Mitarbeiter vermehrt einen Arbeitgeberwechsel an. Grund dafür sind die unzureichenden Veränderungen. Dazu zählen unter anderem Gehaltsanpassungen sowie Maßnahmen, die ein angenehmes und gesundes Arbeiten ermöglichen. Überdies gewinnen Lob und Anerkennung zunehmend an Bedeutung. Zwei Faktoren, die man in jedem Unternehmen finden sollte. Schließlich geben sie Auskunft über eine gute Personalführung.

Die Frage nach dem Gehalt

Bereits während des Vorstellungsgespräches kommt die Gehaltsfrage auf. Viele Unternehmen setzen zudem voraus, dass die Bewerber ihre Gehaltsvorstellung vorab mitteilen. Anhand dessen wird dann entschieden, ob man einen Bewerber zu einem persönlichen Gespräch einlädt. Leider existieren heutzutage Firmen, die ihre Angestellten lediglich als Kostenfaktor ansehen. Dass es sich hierbei um arbeitende Menschen handelt, ist zweitrangig, solange das Unternehmen erfolgreich ist. Für die Angestellten ist das deutlich spürbar. Zudem zeugt es von fehlender Wertschätzung.

Das Personal sollte man nach seinen Fähigkeiten, Qualifikationen sowie Erfahrungen entlohnen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den gesetzlichen Mindestlohn für ungelernte Arbeiter zu zahlen. Wertvolle Informationen rund um das Thema Mindestlohn erhalten Unternehmen unter anderem auf www.mindestlohn.expert. Mithilfe des Grundlagenwissens bekommt man einen detaillierten Einblick in die Thematik sowie die gesetzlichen Vorschriften. Zudem werden Unterschiede zu dem gesetzlichen sowie dem tariflichen Mindestlohn aufgezeigt. Unternehmen sind dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiter mindestens nach dieser Gesetzgebung zu entlohnen. Monatsgehälter, die diesen Betrag übersteigen, sind Freiwilligkeiten des Unternehmens. Jedoch sollte man beachten, dass ein geringeres Gehalt unattraktiv auf Bewerber wirkt.

Die Produktivität der Mitarbeiter stärken

Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit stellt das Gehalt dar. Das ist aber nur der Einstieg. Um langfristig über qualifiziertes Personal zu verfügen, müssen Unternehmen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Ein anschauliches Beispiel ist dabei die Förderung der Arbeitssicherheit. Angestellte möchten ihrer Arbeit sicher und gewissenhaft nachgehen. Investieren Firmen in die Sicherheit am Arbeitsplatz, dann ist das eine Win-win-Situation für alle Parteien.

Überdies sollte ein angenehmes Arbeitsklima vorherrschen. Eine gute Kundenansprache ist wichtig, jedoch gilt das auch für die Mitarbeiteransprache. Viele Vorgesetzte kehren wieder zu Traditionen und alten Angewohnheiten zurück. Besonders deutlich wird das in Unternehmen, in denen der Chef seine Mitarbeiter persönlich begrüßt und die Namen kennt. Bei sehr großen Unternehmen ist das nicht immer möglich, ein Versuch schadet aber nicht. Seine Mitarbeiter zu kennen und ihnen für ihre Arbeit zu danken, besticht durch Wertschätzung. Angestellte wissen diese Geste zudem zu schätzen und arbeiten dadurch meist produktiver und motivierter.

Ein guter Geschäftsführer setzt überdies nicht nur auf Zettel und Nachweise. Selbstverständlich benötigt man für gewisse Arbeiten und Aufgaben Vorkenntnisse und Fähigkeiten. Fehlt es an Zusatzqualifikationen, heißt das aber nicht zwangsläufig, dass diese nicht nachholbar sind. Im Gegenteil, immer mehr Unternehmen stellen gezielt Quereinsteiger ein. Man gibt dadurch Menschen eine Chance, die einen anderen Berufszweig einschlagen möchten oder aufgrund von persönlichen Umständen keine Berufsausbildung haben. Neues Personal aus einer anderen Branche ist, durch verschiedene Fähigkeiten, ein großer Gewinn für das Unternehmen.