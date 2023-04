Die normale Arbeitszeit pro Wochentag beträgt acht Stunden. Das beläuft sich auf 40 Stunden in der Woche, was sehr viel Zeit ist. Aktuell werden neue Arbeitsmodelle besprochen, die entweder auf sechs Stunden in Wochentagen oder auf eine viertägige Arbeitswoche begrenzt werden sollen. Die Implementierung ist zwar noch fragwürdig, da Arbeitskräfte in diesem zeitlichen Ausmaß benötigt werden, aber dennoch wäre es möglich – vor allem mit der Entwicklung von KI und dessen Einbindung in der Arbeit.

Aber es bestehen auch jetzt schon viele Wege, um mit deutlich weniger Zeitaufwand genauso viel oder noch mehr Geld zu verdienen. Diese Optionen lassen sich vor allem mit schlauen Tätigkeiten umsetzen, die prinzipiell jeder machen kann.

Weniger arbeiten und mehr Geld verdienen

Zuallererst muss gesagt sein, dass es nicht ohne vorherige Arbeit oder Expertenwissen möglich ist. Deshalb muss man sich erst einmal etwas aufbauen, um im Anschluss dadurch zu profitieren. Das kann auch bedeuten, dass vorerst mehr als acht Stunden am Tag in die Selbstverwirklichung oder Arbeit investiert werden muss.

Das gelingt über verschiedene Projekte und Arbeitsmöglichkeiten. Eine ist zum Beispiel ein Onlineshop. Das Aufsetzen, Gestalten und Vermarkten des Shops kann in den ersten Monaten oder Jahren sehr zeitintensiv sein, aber nachdem das Gerüst mit einem großen Kundenstamm besteht, funktioniert alles fast von allein. Dabei spielt es nicht einmal eine große Rolle, was verkauft wird. Es bestehen zwar gute Verkaufsprodukte wie ein Hydraulikzylinder einfachwirkend, technische Geräte oder Produkte aus dem Ausland, aber prinzipiell spielt dies nur eine zweitrangige Rolle. Wichtiger sind die Vermarktung und der Kontakt zu den Kunden. In der heutigen Zeit möchten Verbraucher einen unkomplizierten Prozess für die Abwicklung haben und gleichzeitig Antworten auf ihre Fragen bekommen. Wenn dies gegeben ist, sind sie zufrieden und glücklich. Das kann mit fleißigen Mitarbeitern und Chatbots problemlos realisiert werden. Als Gründer des Shops kommen anschließend nur noch leitende Aufgaben, die meist schnell erledigt werden können.

Eine weitere Möglichkeit ergibt sich durch Jobs, die für den Aufwand und nicht für Zeit bezahlen. Diese lassen sich in der Regel deutlich schnell umsetzen, sodass viele Stunden am Tag gespart werden. Solche Berufe lassen sich vor allem im Internet finden, die häufig im Homeoffice stattfinden. Dadurch wird auch noch an Zeit für den „Weg“ zur Arbeit gespart, da alles aus den eigenen vier Wänden geschehen kann.