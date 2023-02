Welche Vor- und Nachteile bringt Homeoffice mit sich?

Die pandemiebedingten Einschränkungen haben im Jahr 2020 dazu beigetragen, dass die Arbeit im Homeoffice immer populärer wurde. Im Laufe der Zeit haben sich viele Vor- und Nachteile herausgestellt, was diese Arbeitsform betrifft.

Manche Mitarbeiter finden es schrecklich. Andere Leute hingegen lieben es, daheim zu arbeiten. Aber welche Vor- und Nachteile haben sich nun im Laufe der Zeit herauskristallisiert?

Vorteile des Heimarbeitsplatzes

Das heimische Büro hat viele Vorzüge mitgebracht, die die Leute lieben. Hierzu gehört die Zeitersparnis. Niemand muss sich durch den Berufsverkehr quälen, mit dem Zug Verspätungen hinnehmen und lange Strecken zurücklegen.

Für Pendler ist Homeoffice mit einer erheblichen Einsparung an Zeit verbunden. Teils lassen sich ein bis anderthalb Stunden einsparen. Diese Minuten können für viele sinnvollere Dinge genutzt werden.

Es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass die Mitarbeiter auch deutlich produktiver sind. Sie schaffen viel, wenn sie daheim arbeiten können. Zudem profitieren sie von dem flexiblen Arbeiten. Jeder, der im Homeoffice aktiv ist, kann die Zeiten nach dem Biorhythmus legen.

Aber auch für die Umwelt wird etwas getan. Immerhin sparen sich die Leute viele Fahrten an die Arbeit. Es entstehen daher deutlich weniger Abgase, sofern die Arbeitswege mit dem eigenen Fahrzeug zurückgelegt werden.

Nachteile von Homeoffice

Es haben sich aber auch Nachteile des heimischen Arbeitsplatzes herausgestellt. Leute mussten sich beispielsweise erst einmal ein Homeoffice einrichten. Es wurden somit Büromöbel wie Schreibtisch und Regale nötig.

In den Haushalten, in denen kein separater Arbeitsbereich eingerichtet werden konnte, sah es immer wie an der Arbeit aus. Somit wurde ein gewisser Bereich immer für den Arbeitsplatz in Anspruch genommen. Das Berufliche und Private hat sich daher nur selten trennen lassen.

Mangelnde Disziplin und Motivation waren in der Anfangszeit von Homeoffice ebenfalls ein Problem. Wer es nicht gewohnt war, daheim ohne „Kontrolle“ zu arbeiten, hat sich schwergetan. Auch die längeren Kommunikationswege wurden bemängelt.

Als besonders großer Minuspunkt gilt die Einsamkeit. Die meisten Menschen möchten unter Leuten sein und zusammen arbeiten und etwas erreichen. Gerade zu Corona-Zeiten war es zusätzlich schwierig, nicht nur privat Kontakte einzuschränken, sondern auch noch beruflich.

Natürlich gilt das nicht für alle Personen. Manche Leute haben keine Probleme damit, alleine daheim zu arbeiten. Von daher ist es eine gute Option, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, zwischen Homeoffice und Vor-Ort-Arbeiten auswählen zu können.