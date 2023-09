Performance Recruiting ist längst zu einem mächtigen Werkzeug geworden, um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Tatsächlich zeigt eine Studie von Deloitte aus dem Jahr 2020, dass 82 % der Unternehmen in den USA Social Media aktiv in ihren Rekrutierungsprozess einbinden. Das Finden und Binden neuer Mitarbeiter über Plattformen wie Facebook, LinkedIn, Instagram und Twitter, mit Hilfe von Social Media Recruiting ist zu einer effektiven und zeitgemäßen Methode geworden.

Die Macht der Social-Media-Präsenz:

Eine starke Präsenz auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ist der Schlüssel, um potenzielle Kandidaten anzusprechen. Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Profile professionell gestaltet sind, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2021 nutzen rund 71 Prozent der Bewerber in den USA soziale Medien, um sich über potenzielle Arbeitgeber zu informieren. Regelmäßige Beiträge über die Unternehmenskultur, Projekte und Erfolgsgeschichten geben Einblicke in das Arbeitsumfeld und wecken das Interesse der Talente.

Gezielte Werbekampagnen:

Soziale Medien bieten fortschrittliche Targeting-Tools, mit denen Unternehmen ihre Werbekampagnen auf die richtige Zielgruppe ausrichten können. Laut einer Studie von Hootsuite aus dem Jahr 2021 haben Unternehmen, die in sozialen Medien werben, eine um 44 % höhere Chance, qualifizierte Bewerber zu finden. Anhand von Kriterien wie Standort, Interessen, beruflichem Werdegang und Fähigkeiten können Anzeigen potenzielle Bewerber erreichen, die perfekt zum Stellenprofil passen.

Authentische Einblicke bieten:

Mitarbeiter sind oft die besten Botschafter eines Unternehmens. Unternehmen können ihre Mitarbeiter ermutigen, über ihre Erfahrungen und ihren Arbeitsalltag in sozialen Medien zu berichten. Laut einer Umfrage von LinkedIn aus dem Jahr 2021 halten 70 Prozent der Bewerber Einblicke von Mitarbeitern in den Arbeitsalltag für besonders wertvoll. Echtes Feedback und Einblicke in den Arbeitsalltag vermitteln potenziellen Bewerbern ein authentisches Bild des Unternehmens und seiner Kultur.

Kreative Inhalte teilen:

Visuell ansprechende Inhalte wie Videos, Bilder und Infografiken können das Interesse potenzieller Bewerber wecken. Unternehmen können einen Blick hinter die Kulissen gewähren, Teamaktivitäten zeigen und sogar Live-Videos von Veranstaltungen oder Meetings streamen, um die Unternehmenskultur zu vermitteln. Laut einer Studie von Sprout Social aus dem Jahr 2022 ziehen visuelle Inhalte in sozialen Medien 2,3 Mal mehr Engagement an als reiner Text.

Interaktion und Engagement:

Die Interaktion mit Followern und Bewerbern in sozialen Medien ist unerlässlich. Unternehmen sollten zeitnah auf Kommentare, Nachrichten und Anfragen reagieren, um das Interesse aufrechtzuerhalten und eine positive Beziehung aufzubauen. Dies zeigt, dass das Unternehmen aktiv ist und die Anliegen der Menschen ernst nimmt. Laut einer Umfrage von Zendesk aus dem Jahr 2021 erwarten 88 Prozent der Kunden eine Antwort auf ihre Anfrage innerhalb von 24 Stunden.

Influencer Marketing nutzen:

Kooperationen mit relevanten Influencern oder Branchenexperten können die Reichweite und Glaubwürdigkeit eines Unternehmens erhöhen. Laut einer Studie des Influencer Marketing Hub aus dem Jahr 2022 halten 73 Prozent der Verbraucher Empfehlungen von Influencern für vertrauenswürdig. Diese Influencer können Botschaften über die Vorteile einer Mitarbeit im Unternehmen authentisch vermitteln und so das Interesse potenzieller Bewerber steigern.

Fazit

Social Media Recruiting bietet Unternehmen eine innovative Möglichkeit, ihren Mitarbeiterstamm zu erweitern und qualifizierte Talente zu gewinnen. Die Nutzung verschiedener Plattformen, gezielte Werbekampagnen, authentische Einblicke, kreative Inhalte und aktive Interaktion tragen dazu bei, ein positives Bild des Unternehmens zu zeichnen und eine Bindung zu potenziellen Bewerbern aufzubauen. In einer zunehmend digitalen Welt ist die Nutzung sozialer Medien für die Personalbeschaffung ein wichtiger Schritt, um im Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein.