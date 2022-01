Selbstständigen und Freiberuflern steht es im Gegensatz zu Angestellten offen, ob sie sich privat krankenversichern lassen oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bleiben. Bei einem Wechsel von der GKV zur PKV haben Selbstständige zahlreiche Auswahlmöglichkeiten von unterschiedlichen Anbietern und Modellen. Aufgrund des vielfältigen Angebots ist es allerdings nicht immer einfach, sich für ein passendes Angebot zu entscheiden.

Nach welchen Kriterien sollten Selbstständige ihre private Krankenversicherung also wählen?

Ergänzende Zusatzversicherungen oder kompletter Wechsel

Privat Versicherte können von einigen Vorteilen profitieren, die gesetzlich Versicherten so nicht zur Verfügung stehen. Grundsätzlich lassen sich diverse Zusatzleistungen aber auch als gesetzlich Versicherter in Anspruch nehmen, indem sie als ergänzende Versicherungen abgeschlossen werden. So lässt sich ein Versicherungsschutz schaffen, der optimal auf die individuellen Anforderungen angepasst ist. Häufig in Anspruch genommen werden beispielsweise folgende Zusatzleistungen:

Krankentagegeldversicherung

Auslandskrankenversicherung

Zahnzusatzversicherung

Krankenhauszusatzversicherung

Doch da die Beitragshöhe in der freiwilligen Krankenversicherung abhängig von der Höhe des Einkommens des Versicherten ist, können Selbstständige vor allem bei den monatlichen Kosten sparen, wenn sie komplett in eine PKV wechseln. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten:

Das Eintrittsalter des Versicherten

Mit steigendem Alter erhöhen sich in der Regel auch die Versicherungsbeiträge von privat Versicherten. Daher ist es vor allem für junge, gesunde Personen finanziell vorteilhaft, in eine private Krankenversicherung zu wechseln. Älteren Personen ab 55 Jahren ist es zudem nicht mehr möglich einen solchen Wechsel zu tätigen.

Risiken und Vorerkrankungen

Neben dem Alter des Versicherungsnehmers spielt vor allem der gesundheitliche Zustand eine Rolle bei der Bemessung der Beiträge. Bei chronische Krankheiten oder Spätfolgen eines Unfalls können dazu führen, dass der Versicherer einen Risikozuschlag erhebt. Bestimmte Vorerkrankungen, stellen sogar einen Ablehnungsgrund dar.

Leistungsumfang

Das Leistungsspektrum des Versicherungsschutzes einer PKV lässt sich individuell auswählen. Je mehr Leistungen in Anspruch genommen werden, desto höher fällt dementsprechend der monatliche Beitrag aus. Generell müssen alle Krankenversicherten einen Basistarif anbieten, der mit dem Leistungsumfang der GKV vergleichbar ist. Darüber hinaus stellen die privaten Krankenversicherer meist mehrere Tarife zur Auswahl. Beispielhaft orientieren kann man sich dabei am Leistungsspektrum der einzelnen Tarife von ottonova.

Fazit

Um eine bestmögliche Versorgung im Krankheitsfall zu gewährleisten, spricht vieles für die PKV. Welcher Versicherer, welcher Tarif und welche etwaigen Zusatzleistungen dabei den besten Schutz bietet, ist immer von den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen abhängig. Es lohnt sich daher, die einzelnen Angebote untereinander zu vergleichen, bevor man sich zu einem Wechsel entscheidet. Zu den größten Vorteilen einer PKV zählen unter anderem:

eine im Gegensatz zu gesetzlich Versicherten bevorzugte Behandlung (kurze Wartezeiten, schnelle Terminvergabe, Chefarztbehandlung)

individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassbares Leistungsspektrum

Beiträge unabhängig von der Höhe des Einkommens

Kostenvorteile für gesunde, junge Versicherungsnehmer

Gleichbleibendes Leistungsniveau

freie Arzt- und Krankenhauswahl

Wer sich allerdings einmal für eine private Krankenversicherung (PKV) entschieden hat, kann nicht ohne weiteres zurück in die GKV wechseln. Ein solcher Wechsel ist meist an bestimmte Bedingungen gebunden und ab einem Alter von 55 Jahren in der Regel nicht mehr möglich.