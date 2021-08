Office im Corporate Design – Ein lückenloses Markenbild generieren

Um ein ganzheitliches und lückenloses Markenbild in alle Bereiche des Geschäftsalltags zu integrieren, muss die Corporate Identity beziehungsweise das Corporate Design als holistisches Konzept angelegt werden. Im Zusammenspiel mit einem starken Angebot und einer kundenorientierten Philosophie kann dies für große Geschäfts- und Wettbewerbsvorteile sorgen.

Auch wenn durch die stetig voranschreitende Digitalisierung und Covid-19 viele Geschäftsaktivitäten mittlerweile virtuell ablaufen, profitieren Unternehmen von dem richtigen Look in den eigenen Büroräumen. Dabei steht nicht nur die passende Kombination aus Logo und Farbschema im Fokus. Vielmehr geht es auch um eine CI-konforme Büroeinrichtung, die das Branding widerspiegelt und für eine greifbare Umsetzung der eigenen Werte steht.

CI-konforme Büroeinrichtungen erzielen eine psychologische Wirkung

Die Implementierung einer CI-konformen Einrichtung der Büroräume sowie auch von Wandschmuck im Corporate Design macht optisch einen guten Eindruck und vermittelt einen einheitlichen Gesamteindruck. Das ist aber noch nicht alles. Denn Büros, die im Corporate Design Look gestaltet sind, weisen oftmals auch eine psychologische Wirkung auf Kunden, Geschäftspartner und die eigenen Mitarbeiter auf.

Gerade in den Branchen, in denen es immer noch vergleichsweise häufig zu persönlichen Gesprächen oder Meetings kommt, erzielen Unternehmen durch das Einbinden der Räumlichkeiten in das eigene Corporate Design eine nachhaltige Wirkung. Auch im Recruiting-Bereich zahlt sich ein CI-konformes Erscheinungsbild aus.

Es vermittelt den Kandidaten für vakante Stellen auf Anhieb ein professionelles Flair und strahlt Loyalität und Teamspirit aus. Somit kann ein Büro im Corporate Design Stil als Zünglein an der Waage für eine positive Entscheidungsfindung fungieren.

Mögliche psychologische Wirkungen im Überblick

Wenn sich auch die Büroräume nahtlos in das Corporate Design einfügen, wirkt das gesamte Umfeld wie aus einem Guss. Das strahlt Professionalität aus und kommuniziert klar die Intention bzw. die Philosophie des Unternehmens.

Klare Gestaltungsvorgaben im Zuge eines einheitlichen Erscheinungsbildes demonstrieren Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Das vermittelt Sicherheit und Vertrauen, was dann wiederum wichtige Aspekte im Hinblick auf Geschäftsbeziehungen darstellt.

Ein Büro kann durch seine Einrichtung die ethischen Werte eines Unternehmens abbilden. Durch eine CI-konforme Einrichtung machen Unternehmen deutlich, dass es sich hier nicht um eine Fassade handelt. Das überzeugt Job-Anwärter, Geschäftspartner oder auch Kunden von der Seriosität der jeweiligen Firma. Nur einfach ein schickes und supermodern eingerichtetes Büro reicht hier nicht und wirkt teilweise sogar kontraproduktiv.

Nicht nur die Einrichtung, sondern auch Bilder sowie Wand- o der Fototapeten stellen wesentliche Parameter für ein ganzheitlichen CI-Erscheinungsbild dar. Am besten wirken Bilder oder zum Beispiel eine Fototapete, die Teams oder Arbeitsräume zeigt. Das schafft Vertrauen und kommuniziert, dass hier motivierte Teams bzw. Mitarbeiter hinter den Leistungen und Angeboten stecken. Zudem wird die menschliche Komponente gestärkt. Sind Bilder und anderer Wandschmuck konsequent in das bestehende Corporate Design eingebunden, ist die Wirkung noch effektiver. Es wird Vertrauen geschaffen.

Auch Verkaufsräume und Showrooms im Corporate Design steigern die Markenidentität und die Sichtbarkeit der Marke.

Ein Office im Corporate Design generiert auch intern einen großen Nutzen

Eine CI-konforme Büroeinrichtung beeindruckt und überzeugt externe Besucher. Der starke Markenauftritt erfüllt aber noch einen weiteren Zweck. Denn das einheitliche Erscheinungsbild sorgt auch für interne Effekte. Eine optimierte CI-Präsenz in Büros und anderen Räumlichkeiten kann die Motivation und somit auch die Arbeitseffizienz sowie die Produktivität steigern. Ein Office im Corporate Design beeinflusst gleich mehrere Faktoren positiv:

Motivation

Durch ein hochprofessionelles Umfeld lassen sich die eigenen Mitarbeiter zusätzlich motivieren. Ein ganzheitliches Corporate Design steigert zudem die Identifikation mit der eigenen Tätigkeit und dem Unternehmen als Arbeitgeber.

Produktivität

Umso motivierter ein Arbeiter ist, desto mehr Leistung bringt er in der Regel auch. Mehr Leistung beziehungsweise Arbeitseffizienz sorgt für eine Steigerung der Produktivität.

Loyalität

Die Ausgestaltung des eigenen Arbeitsplatzes und des Umfelds im Corporate Design bringt ein starkes Gefühl der Marken- und Unternehmensbindung mit sich. Das steigert die Loyalität der Mitarbeiter.

Vertrauen

Bildet ein Büro das Erscheinungsbild und die Werte des eigenen Unternehmens ab, entsteht bei Mitarbeitern in der Regel ein Gefühl des Vertrauens.

Leistungsbereitschaft

Mithilfe von zum Beispiel Fototapeten lassen sich auch interne Erfolgsnachweise in das Corporate Design einbinden. Eine mit Kennzahldiagrammen oder Expansionslisten bedruckte Fototapete stellt den eigenen Leistungsanspruch dar und stärkt zudem die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten.

Gestaltungselemente und Wandschmuck als wichtige Erfolgsfaktoren

Kreativität ist nicht nur erlaubt, sondern sogar zwingend erforderlich. Der Ansatz, alle Wände mit überdimensionierten Logos zu versehen, greift zu kurz. Besser ist es, abwechslungsreichen und bestenfalls informativen Wandschmuck in das Corporate Design zu integrieren. Fototapeten, die Gruppenbilder oder Fotos von eigenen Events zeigen, stellen diesbezüglich eine gute Lösung dar.

Motive dieser Art stärken intern das Zusammengehörigkeitsgefühl und geben dem Betrachter eine klare Botschaft: Wir leben Teamspirit. Für Geschäftspartner und Kunden ist dies ein starkes Zeichen. Auch Plakate oder Poster sind eine gute Idee für eine einfache, wenig kostenintensive und dazu ausdrucksstarke Verschönerung.