Corporate Identity: Die DNA eines Unternehmens

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt, in der Unternehmen um die Aufmerksamkeit ihrer Kunden konkurrieren, ist es von entscheidender Bedeutung, sich durch ein unverwechselbares und ansprechendes Image von der breiten Masse abzuheben. Ein gelungenes Corporate Design ist der Schlüssel zur Gestaltung der visuellen Identität eines Unternehmens und zur Schaffung einer einprägsamen Markenpersönlichkeit. Es geht weit über das bloße Logo und die Farbpalette hinaus – Corporate Design ist die Kunst, die Seele eines Unternehmens in visuelle Elemente zu übersetzen und damit den Grundstein für eine erfolgreiche Markenkommunikation zu legen.

Im heutigen Artikel werden wir die Kriterien für ein erfolgreiches Corporate Design näher beleuchten, die wesentlichen Bestandteile eines Corporate Designs vorstellen und einen Einblick in den Entwicklungsprozess und die Umsetzung dieses mächtigen Instrumentariums geben. Tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Corporate Designs und sehen wir, wie es die Identität eines Unternehmens zum Leben erweckt und eine dauerhafte Verbindung zu Kunden, Partnern und Mitarbeitern schafft.

Die Kriterien für ein nachhaltig erfolgreiches Corporate Design

Was macht das erfolgreiche Corporate Design aus? Welche Elemente dürfen keinesfalls fehlen und wie steht es um die Umsetzung?

1. Der Wiedererkennungswert

Ein gelungenes Corporate Design besitzt die Aufgabe, Ihr Logo in den Erinnerungen Ihrer Partner zu verankern.Bestenfalls erkennen Ihre Geschäftspartner die Elemente des Corporate Designs auf vielen verschiedenen Medien wieder, sei es auf der Unternehmenswebsite, in Unternehmensbroschüren oder in den sozialen Medien wieder.

2. Fitting zum Corporate Identity und zur Marke

Das Corporate Design ist neben der Unternehmenskommunikation und der Unternehmenskultur Teil der Corporate Identity. Sie sollte bestenfalls mit der Corporate Identity verknüpft sein und zu dieser passen. Gibt Ihr Corporate Design Auskunft darüber, was Ihr Unternehmen macht oder innerhalb welcher Branche Sie sich bewegen, machen Sie vieles bereits richtig!

3. Professionelle Erstellung: einfach und selbsterklärend

Ein wirklich professionelles Design ist nicht im Handumdrehen erstellt. Hierfür werden tiefgehende Kenntnisse benötigt. Es handelt sich um eine wahre Kunst, ein ansprechendes Logo oder den passenden Schriftzug zu erstellen. Immerhin sollen Logo oder Schriftzüge frei von Erklärungsbedarf sein. Einfachheit im Verständnis und eine klar verknüpfte Botschaft sind der Anspruch!

4. Konsequente und nahtlose Umsetzung

Ein Corporate Design funktioniert nur, wenn es über alle Medien und Kanäle hinweg konsistent umgesetzt wird. Hier ist sowohl die interne als auch externe Kommunikation gemeint. Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz in Ihrer Handlung werden durch ein professionell gestaltetes Design ausgedrückt.

Welche Bestandteile enthält das Corporate Design

Ein Corporate Design wird durch visuelle Elemente dargestellt. Es kann aber je nach Marke, Unternehmen oder Produkt auch Text oder Akustik beinhalten. Die elementarsten Bestandteile sind:

1. Das Logo

Das Logo ist das jeweilige Herzstück eines Corporate Designs. Es ist der Blickfang eines jeden Geschäftspartners. Schriftfarben und Farbgestaltung werden häufig vom Logo abgeleitet.

2. Die Schriftarten

In der Regel werden für ein Corporate Design mehrere zutreffende Schriftarten gewählt, die gezielt für Titel, Überschriften, Fließtext, Logo oder Handlungsempfehlung (Call to Action) genutzt werden.

3. Farben

Wichtig ist, dass auch die Farbgebung konkret aufeinander abgestimmt wird. Farben sind für unser Hirn ein wichtiger Eindruck und beeinflussen die Gefühlslage. Die emotionale Wirkung beeinflusst daher die Wahrnehmung des Corporate Designs.

4. Mögliche Slogans

Slogans oder Claims sind bei Weitem nicht in jedem Corporate Design enthalten. Es können hierdurch allerdings einprägende Botschaften vermittelt werden. Dies führt zu höheren Wiedererkennungswerten.

5. Audio-Logo und eingesetzte Jingles

Eine andere Ebene der Wahrnehmung wird angesprochen, wenn Sie in Ihr Corporate Design Tonfolgen oder kurze Melodien einbinden. Auch eine gesungene Textfolge kann als akustisches Element genutzt werden.

Wie wird ein Corporate Design entwickelt und umgesetzt

Für die Entwicklung eines erfolgreichen Corporate Designs sind mehrere Schritte und Kompetenzen aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen von Bedeutung. Diese sind:

1. Startpunkt und Briefing

Ein gemeinsames und ausführlich geführtes Briefing sind Ausgangspunkt der Entwicklung. Hier sollten die Ziele, notwendige Aufgaben und weitere Hinweise zur Identität des Unternehmens und der gesamten Corporate Identity abgestimmt werden.

2. Entwurfsphase und Überprüfungen

Nach einer Konzeptionsphase mit mehreren Reviews werden die einzelnen Elemente und Anwendungsziele des Corporate Designs ausgearbeitet. Passen Sie das Design entsprechend Ihrer Zielgruppe an. Denken Sie dabei daran, das gesamte CI zu beachten.

3. Erstellung eines Styleguides

Um die Qualität des Corporate Designs dauerhaft zu gewährleisten, wird ein sogenannter Styleguide erstellt, der alle wichtigen Informationen und Details zu Elementen wie Schriftarten, Farben und Logovarianten und deren Verwendung enthält.

4. Briefing der Mitarbeiter – Umsetzung im Tagesgeschäft

Um einen dauerhaften Erfolg zu gewährleisten, ist es wichtig, die Mitarbeiter mit der Anwendung. Nur so ist die gedachte Umsetzung durchführbar. Nutzen Sie dazu die unternehmenseigenen Richtlinien und Anweisungen. Damit Ihre Mitarbeiter auch Zugriff auf die Standards haben, ist es wichtig, Logo-Dateien oder genutzte Schriftarten zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechend geschulte Fachabteilung dient als erster Ansprechpartner bei Fragen rund um Corporate Design.

Fazit

Ein gelungenes Corporate Design ist entscheidend für den Erfolg und die Wiedererkennbarkeit eines Unternehmens. Es spiegelt die Unternehmensidentität wider, ist professionell gestaltet und konsequent umgesetzt. Durch visuelle Elemente wie Logo, Farben, Schriftarten und akustische Elemente kann eine starke Markenbindung und Identifikation erreicht werden. Die Entwicklung und Umsetzung eines Corporate Designs erfordert eine sorgfältige Planung, Koordination und Schulung der Mitarbeiter, um die Identität und den Wert der Marke langfristig zu stärken.