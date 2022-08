LMS für ein personalisiertes Lernerlebnis

Es ist kein Geheimnis, dass das Learning Management System (LMS), das Sie für Ihr Unternehmen auswählen, über Erfolg oder Misserfolg Ihres eLearning-Programms entscheiden kann. Ein gutes LMS bietet jedem Mitarbeiter ein personalisiertes Lernerlebnis, unabhängig davon, ob er einen Online-Kurs belegt oder an einem virtuellen Live-Seminar teilnimmt.

Aber wie können Sie angesichts der vielen LMS-Optionen auf dem Markt das richtige für Ihre Bedürfnisse auswählen?

Die Bedeutung eines personalisierten Lernerlebnisses

Wir wissen, dass die Einheitslösung für die Bildung nicht funktioniert. Die Mitarbeiter sind nicht alle gleich, und sie lernen auf unterschiedliche Weise. Deshalb ist es so wichtig, eine personalisierte Lernerfahrung zu bieten, die den Bedürfnissen jedes einzelnen Mitarbeiters gerecht wird.

Wenn Mitarbeiter in der Lage sind, auf eine Weise zu lernen, die auf ihre eigenen Stärken und Schwächen zugeschnitten ist, werden sie eher erfolgreich sein. Sie engagieren sich mehr beim Lernen und Behalten die Informationen eher im Gedächtnis.

Eine personalisierte Lernerfahrung kann auch dazu beitragen, Mitarbeiter zu motivieren. Wenn sie sehen, dass sie Fortschritte machen und dass sich ihre harte Arbeit auszahlt, sind sie eher bereit, sich weiter anzustrengen.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, ein personalisiertes Lernerlebnis zu schaffen. Die Technologie kann dabei eine große Rolle spielen, denn es gibt inzwischen viele Tools und Ressourcen, mit denen sich der Lernprozess individuell gestalten lässt. Aber es ist auch wichtig, die Lehrer und Eltern in den Prozess einzubeziehen, denn sie können wertvolle Einblicke in die individuellen Bedürfnisse des Mitarbeiters geben.

Letztendlich geht es bei einer personalisierten Lernerfahrung darum, auf die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeiters einzugehen. Wenn dies der Fall ist, wird der Mitarbeiter mit größerer Wahrscheinlichkeit in der Schule und im Leben erfolgreich sein.

Was sind die Vorteile einer personalisierten Lernerfahrung?

Eine personalisierte Lernerfahrung ist eine, die auf die spezifischen Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten des Lernenden zugeschnitten ist. Diese Art des Lernens kann viele Formen annehmen, aber der gemeinsame Nenner ist, dass der Lernende aktiv daran beteiligt ist, zu bestimmen, was, wie und wann er lernt.

Es gibt viele Vorteile einer personalisierten Lernerfahrung, aber hier sind nur einige davon:

Erhöhtes Engagement und Motivation



Wenn Lernende die Möglichkeit haben, ihr Lernen selbst zu steuern, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich mit dem Stoff beschäftigen und motiviert sind, ihre Ziele zu erreichen. Das liegt daran, dass sie die Themen und Aktivitäten auswählen können, die sie interessieren, und dass sie sofortiges Feedback zu ihren Fortschritten erhalten können.

Besseres Verständnis und Behalten



Da personalisiertes Lernen auf den einzelnen Lernenden ausgerichtet ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er die Informationen versteht und behält. Das liegt daran, dass sie in ihrem eigenen Tempo lernen und die Konzepte bei Bedarf wiederholen können.

Verbesserte Problemlösungsfähigkeiten



Bei personalisierten Lernerfahrungen müssen die Lernenden oft alleine oder in kleinen Gruppen Probleme lösen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Problemlösungsfähigkeiten zu üben und aus ihren Fehlern zu lernen.

Mehr relevantes und anwendbares Lernen



Wenn die Lernenden selbst entscheiden können, was sie lernen und wie sie es lernen, ist es wahrscheinlicher, dass der Stoff für ihr Leben relevant und anwendbar ist. Das liegt daran, dass sie Themen auswählen können, die für sie wichtig sind und die sie in ihrem täglichen Leben anwenden können.

Größere Zufriedenheit mit der Lernerfahrung



Da personalisiertes Lernen auf den Einzelnen zugeschnitten ist, sind die Lernenden oft zufriedener mit ihrer Lernerfahrung. Das liegt daran, dass sie das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Lernen zu haben und das Beste aus dem Lernstoff herausholen zu können.

Wie kann ein LMS dabei helfen, ein personalisiertes Lernerlebnis zu schaffen?

Die meisten Lernmanagementsysteme (LMS) sind so konzipiert, dass sie den Mitarbeiter ein einheitliches Lernerlebnis bieten. Das kann für einige Mitarbeiter gut funktionieren, aber für andere kann es eine frustrierende Erfahrung sein. Eine personalisierte Lernerfahrung ist eine, bei der der Inhalt, das Tempo und die Bewertung auf den einzelnen Lernenden zugeschnitten sind.

Ein LMS kann auf verschiedene Weise dazu beitragen, ein personalisiertes Lernerlebnis zu schaffen. Erstens ermöglichen die meisten LMS den Lehrkräften, Inhalte zu erstellen und bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zugeschnitten sind. Das könnte bedeuten, dass sie verschiedene Versionen eines Kurses für unterschiedliche Leistungsniveaus erstellen oder zusätzliche Unterstützung für Mitarbeiter anbieten, die sich schwertun.

Zweitens kann ein LMS verwendet werden, um die Fortschritte der Mitarbeiter zu verfolgen und Feedback zu geben. Diese Daten können genutzt werden, um das Tempo des Kurses anzupassen oder um gezielte Interventionen für Mitarbeiter mit Schwierigkeiten anzubieten.

Und schließlich kann ein LMS genutzt werden, um Bewertungen vorzunehmen, die speziell auf die Messung des Lernfortschritts der Mitarbeiter ausgerichtet sind. Diese Daten können dazu verwendet werden, den Kursinhalt oder das Lerntempo weiter anzupassen, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter den Stoff beherrschen.

Eine personalisierte Lernerfahrung ist eine, die auf den einzelnen Lernenden zugeschnitten ist. Ein LMS kann dazu beitragen, ein personalisiertes Lernerlebnis zu schaffen, indem es den Lehrkräften ermöglicht, Inhalte zu erstellen und bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zugeschnitten sind.

Was sind die Herausforderungen bei der Schaffung eines personalisierten Lernerlebnisses?

Wenn es darum geht, eine personalisierte Lernerfahrung zu schaffen, gibt es einige Herausforderungen, die berücksichtigt werden müssen. In erster Linie kann es schwierig sein, sicherzustellen, dass jeder einzelne Mitarbeiter die individuelle Aufmerksamkeit erhält, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Bei größeren Klassen kann es für die Lehrer schwierig sein, jedem Mitarbeiter die persönliche Zeit zu geben, die er braucht, um den Stoff zu verstehen.

Eine weitere Herausforderung beim personalisierten Lernen besteht darin, sicherzustellen, dass der Stoff für jeden einzelnen Mitarbeiter interessant ist. Wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, nicht genug gefordert zu werden oder sich nicht für den Stoff zu interessieren, kann es leicht passieren, dass sie sich abschalten oder sich langweilen. Lehrer müssen in der Lage sein, das richtige Gleichgewicht zwischen Schwierigkeit und Interesse zu finden, damit ihre Mitarbeiter engagiert bleiben und sich für das Lernen begeistern.

Eine der größten Herausforderungen bei der Schaffung einer personalisierten Lernerfahrung ist schließlich, dass man einfach die Zeit dafür hat. Bei einem vollen Terminkalender und einer nicht enden wollenden To-Do-Liste kann es schwierig sein, die Zeit zu finden, sich wirklich hinzusetzen und jede Lektion auf jeden einzelnen Mitarbeiter zuzuschneiden. Aber wenn es richtig gemacht wird, kann personalisiertes Lernen ein unglaublich wirkungsvolles Instrument sein, um Mitarbeitern zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Fazit

Obwohl es viele LMS-Optionen gibt, ist es wichtig, ein System zu finden, das jedem Mitarbeiter ein individuelles Lernerlebnis bietet. Das ideale LMS wird in der Lage sein, die Fortschritte jedes einzelnen Mitarbeiters zu verfolgen und die Inhalte entsprechend anzupassen. So wird sichergestellt, dass jeder Student in seinem eigenen Tempo lernen kann und die individuelle Aufmerksamkeit erhält, die er braucht.