Diese Motorfehler sollten Sie unbedingt vermeiden

Der Motor ist das Herzstück in jedem Pkw und sollte daher gut behandelt werden. Denn im Falle eines Defekts wird es sehr schnell sehr teuer, meist handelt es sich sogar um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Folgende Fehler sollten Sie daher vermeiden, um ein langes Motorleben sicherzustellen.

Überziehen der Wartungsintervalle

Für jedes Fahrzeugmodell gelten individuelle Wartungsintervalle, die vom Hersteller festgelegt werden. Diese einzuhalten ist die oberste Pflicht, um eventuelle Mängel oder kleinere Defekte frühzeitig erkennen und beheben zu können. Viele Wartungsintervalle gelten sogar als zu lang, da das jeweilige Fahrverhalten im Vorfeld nicht berücksichtigt werden kann und Verschleiß eben auch eine Frage des Fahrstils ist.

Flüssigkeitsstände missachten

Im Motor kommen einige Flüssigkeiten zusammen, die für den regulären Betrieb auch dringend nötig sind. Dazu zählen etwa das Kühlwasser, aber auch das Motoröl. Während das Kühlwasser dafür sorgt, dass der Motor nicht überhitzt, sorgt eine ausreichende Ölung dafür, dass alle beweglichen Teile geschmiert sind, damit diese nicht aneinander reiben und vorzeitig verschleißen.

Heißen Motor nicht abkühlen lassen

Wer mit dem Pkw in den Urlaub fährt, legt auf Autobahnen schon mal mehrere hundert Kilometer am Stück zurück. Zeit genug, dass die Temperaturen im Motor extrem ansteigen. Bei Ankunft sollte der Motor nicht sofort abgestellt werden, sondern im Stand kurz weiterlaufen, um etwas abkühlen zu können. Zylinderköpfe können sich verziehen und Turbolader können verstopfen, was weitere kostspielige Schäden nach sich ziehen kann.

Falsch tanken

Versehentlich Benzin tanken, obwohl Diesel benötigt wird, ist keine Lappalie! Selbst kleine Mengen können dem Motor den Garaus machen, daher sollte ein Auto mit falsch befülltem Tank niemals gestartet werden. Für solche Fälle ist es sinnvoll einen Tarif für Pannenhilfe abzuschließen, da so der Transport zur nächsten Werkstatt organisiert und/oder ein Ersatzfahrzeug gestellt wird.

Motor warmlaufen lassen

Im Winter ist häufig zu beobachten, wie Autofahrer den Motor warmlaufen lassen, um mit der Unterstützung der Heizung die Scheiben vom Eis zu befreien. Das ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch aus Lärmgründen verboten. Dennoch ist es sinnvoll, den Motor im kalten Zustand nicht voll auszureizen und einen Moment nach dem Motorstart zu warten, bevor man losfährt.