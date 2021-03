Fototapete mit Auto – Dekoration für einen echten Autobegeisterten!

Bei der Einrichtung eines Interieurs kann man an vielen Orten nach Inspiration suchen. Die besten Effekte erzielen wir jedoch, wenn wir Akzente, die mit unserer Leidenschaft zusammenhängen, in die Raumdeko bringen. Dann wird das Arrangement nicht nur perfekt zu uns passen, sondern auch einen zeitlosen Charakter erhalten. Trends vergehen schnell; unsere Leidenschaften sind aber oft lebenslange Interessen!

In diesem Artikel nehmen wir eine interessante Lösung unter die Lupe: eine autobezogene Fototapete. Auto, wenn wir es als Wanddekoration betrachten, scheint ein Vorschlag zu sein, der sich eher für ein Kinder- oder Teenagerzimmer eignet. Ein richtig ausgewähltes Muster sieht jedoch auch in einem eleganten oder modernen Wohnzimmer großartig aus. Aus einer breiten Palette an Mustern haben wir einige ganz unterschiedliche Darstellungen ausgewählt, um zu zeigen, wie viele dekorative Möglichkeiten diese Lösung bietet.

Schwarz-Weiße Fototapete: Auto voller Stil

Der universellste Vorschlag zur Dekoration eines Interieurs ist sicherlich eine schwarz-weiße Fototapete. Eine solche Lösung fügt sich in viele verschiedene Wohndesigns ein. Eine elegante und künstlerische Fotografie bewährt sich in einem typisch männlichen Arrangement, das auf Schwarz und Grau basiert. Dieses Muster lässt sich mit einem industriellen Raumdesign, dem Vintage-Stil und einem minimalistischen Arrangement perfekt kombinieren. Der Vorteil eines Schwarz-Weiß-Fotos ist, dass dank der dezenten Farbgebung sowohl ein modernes Auto als auch ein Oldtimer darauf erscheinen kann, weil beide gleichermaßen stilvoll und elegant wirken. Bei der Auswahl einer solchen Fototapete lohnt es sich, auf die Größe des Raumes zu achten, den wir dekorieren wollen. Je kleiner der Raum ist, desto heller sollte die Fotografie sein, d.h. mit viel Weiß. Ein zu dunkles Muster kann einen kleinen Raum zusätzlich erdrücken.

Oldtimer mit einzigartiger Farbe

Man muss kein Autofan sein, um den Charme von Oldtimern zu schätzen. Heute sind viele Modelle verschiedener Marken einander sehr ähnlich. Früher waren Karosserieformen und -farben so vielfältig, dass man kaum glauben kann, woher die Menschen die Ideen für solche Autos nahmen! Inspiriert von dem alten Design wollen wir vorschlagen, dass an der Wand eine einzigartige Fototapete – Auto Oldtimer erscheint. Ein schönes Vintage-Modell in intensivem Blau, Gelb oder Rot wird zu einem atemberaubenden Element in der Raumdeko und verleiht dem Arrangement im Handumdrehen eine völlig neue Qualität. Liebhabern farbenfroher und energiegeladener Innenräume können wir ein Muster von den kubanischen Straßen empfehlen. In Havanna finden wir viele Oldtimer, die vor dem Hintergrund bunter Gebäude atemberaubend aussehen.

Ein originelles Detail, das alle Blicke auf sich zieht

Echte Autoliebhaber wissen, dass bei einem Auto jedes kleine Detail zählt. Die Form des Lenkrads und des Armaturenbretts sowie die Verarbeitung der Sitze sind Details, von denen abhängt, welchen Eindruck das Auto macht. Aus diesem Grunde ist eine großartige Idee für die Dekoration des Interieurs eine Fototapete 3D Autos, die nur eines der Elemente des Autos präsentiert. Und die Auswahl ist groß, denn die Fülle an Designs ist beeindruckend. An der Wand kann eine Aufnahme erscheinen, die einen charakteristischen runden Scheinwerfer, stromlinienförmige Chromradläufe, einen großen glänzenden Grill sowie ein hölzernes Armaturenbrett mit runden Autouhren oder ein schön geformtes Lenkrad zeigt. Der Vorteil solcher Fototapeten ist, dass sie verwendet werden können, wenn Sie eine schmale Wand haben oder eine Nische z.B. in Ihrem Esszimmer oder Flur dekorieren wollen.

Ein modernes Modell, das atemberaubend wirkt

Wir haben auch etwas für Liebhaber moderner und sehr schneller Autos! Sportwagen sind eine völlig andere Lösung als die bisher vorgestellten Muster. Solche Darstellungen sehen in zwei Wohndesign-Varianten großartig aus: In einem männlichen Arrangement, das durch die Kombination von Schwarz und Grau dominiert wird, sowie in einem minimalistischen Interieur, in dem das Sportwagenmodell zu einer Dominante wird. In diesen beiden Fällen empfehlen wir ein Muster, das dem Cover eines Automagazins ähnelt. Wir meinen ein Foto eines Autos, das vor einem neutralen – weißen oder schwarzen – fotografischen Hintergrund aufgenommen wurde. Um eine solche Aufnahme auffällig wirken zu lassen, lohnt es sich, auf eine energiegeladene oder sogar Neon-Farbe der Karosserie zu setzen. Ein intensives Rot oder Grün ist eine tolle Idee.

Wenn Autos unsere Leidenschaft sind, ist eine Wohndeko mit einem Auto-Akzent eine perfekte Idee. Eine große Auswahl an Fototapeten ermöglicht es jedem, die perfekte Variante für sich zu finden – die Darstellung eines Rennsportmodells oder eines Oldtimers – so dass der Raum unseren Geschmack und Vorlieben perfekt widerspiegelt.