Es gibt verschiedene Maßnahmen, mit denen Sie die Ansteckungsraten im Betrieb signifikant senken können. Neben Sicherheitsabständen und nach Möglichkeit einer Reduktion der Zahl der Anwesenden eignen sich vor allem Hilfsmittel wie Masken und ausführliche Hygienepläne. Im Zuge der Pandemie hat der Gesetzgeber einige neue Regeln aufgestellt, aber es gibt auch freiwillige Maßnahmen, mit denen Sie das Infektionsrisiko für Ihre Mitarbeiter senken können.

Weniger Risiko durch weniger Menschen

Wer nicht im Betrieb ist, kann sich auch nicht im Betrieb infizieren. Das ist einer der Gründe, weshalb es die Homeofficepflicht gegeben hat, wo auch immer sie möglich war: War jemand an der Arbeitsstelle infiziert, steckten sich häufig die Kollegen an. Häufig wurden auch ganze Teams in Quarantäne geschickt, was selbst dann für Ausfälle sorgte, wenn niemand positiv getestet wurde.

Nicht alle Unternehmen können aber Homeoffice ermöglichen. Ist das auch in Ihrem Unternehmen nicht der Fall, sollten Sie andere Maßnahmen ergreifen: Medizinische Masken dämmen das Infektionsrisiko ebenso ein wie Abstände. Ihre Mitarbeiter sollten in festen Teams arbeiten und möglichst alles, was darüber hinaus geht, in Telefon- oder Videokonferenzen klären.

Es hilft, wenn sich Schichten nicht überlappen und die Mitarbeiter versetzt voneinander in die Pause gehen. Nach Möglichkeit sollten alle Mitarbeiter am Computer jeweils nur mit einer eigenen Maus und Tastatur und einem eigenen Headset arbeiten.

Tipp: Führen Sie Listen darüber, wer wann da war, damit Sie die Kontakte nachverfolgen können, falls sich jemand infiziert!

Der erweiterte Hygieneplan

Der Alltag in der Pandemie erfordert ein umfangreiches Hygienekonzept. Wenn Sie etwa die Waschräume häufiger reinigen lassen als sonst, minimieren Sie das Übertragungsrisiko. Achten Sie sorgfältig darauf, dass immer genügend Handseife vorrätig ist, und stellen Sie zusätzlich Desinfektionsmittel bereit. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter auf die Notwendigkeit der sorgfältigen Handhygiene hin und schulen Sie sie darin, zum Feierabend ihre Arbeitsplätze und -geräte zu desinfizieren.

Lüftungsanlagen mit Filtern senken die Ansteckungsgefahr stark, allerdings lassen sie sich nicht überall integrieren. Wo es möglich ist, sollten Ihre Mitarbeiter stattdessen regelmäßig lüften. Je nach Branche ist es auch hilfreich, wenn Sie Einmalhandschuhe zur Verfügung stellen. Viele der Regeln für den Hygieneplan hängen auch von den Gegebenheiten in Ihrem Unternehmen ab. Alles, was das Risiko für die Schmierinfektion oder die Übertragung über die Atemluft minimiert, ist hilfreich.

Die passenden Geräte unterstützen die Maßnahmen

Handseife, Desinfektionsmittel und Papiertücher zum Abtrocknen der Hände sollten Sie idealerweise in Spendern anbieten, die mit Sensoren versehen sind. Sie geben Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher auf eine Geste hin aus, ohne dass die Mitarbeiter sie berühren müssen. Daher werden bei der Nutzung dieser Geräte keine Keime übertragen, was die Ansteckungsraten im Betrieb minimiert.

Zählt Ihr Unternehmen zu einer Branche, in der das häufige Waschen der Hände ohnehin Vorschrift ist, können Sie weitere Maßnahmen ergreifen: Das häufige Waschen und Desinfizieren trocknet die Hände aus. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie auch feuchtigkeitsspendende Handcremes in Spendern bereitstellen. In Berufen wie der Pflege, in denen die Hygieneregeln sowieso streng sind, schulen Sie Ihre Mitarbeiter nochmals, damit sie die Regeln auch ganz genau befolgen.

Über den Autor:

Maximilian Schwack ist Hygieneexperte und Mitarbeiter der Blanc Hygienic Solutions GmbH in Neckarbischofsheim. Das Unternehmen ist Spezialist für Wasch- und Arbeitsraumhygiene und vereint über 30-jähriges Produktentwicklerwissen, Markterfahrung und Branchen Know-how zu einer Einheit. Ein im Detail aufeinander abgestimmtes Produkt-Portfolio sowie ein breitgefächertes Papier-, Füll- und Zusatzsortiment bietet eine bedarfsgerechte Auswahl an bewährten Qualitätsprodukten und sorgt für ein flächendeckendes Angebot aus einer Hand.