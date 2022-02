In nahezu jedem Bereich im Leben lassen sich Verpflichtungen und Regeln finden. Diese beginnen bereits bei der Geburt und halten das gesamte Leben lang an. Regeln bestimmen somit das Leben und es gibt meist auch keinen Weg an ihnen vorbei. Die meisten Regeln sind auch klar definiert und es gibt beispielsweise Gesetze, die dafür sorgen, dass eine Person etwas ab einem bestimmten Alter tun muss. Beispielsweise beginnt die Einschulung für die meisten Kleinkinder ab einem Alter von fünf oder sechs Jahren. Mit 18 Jahren ist jedes Kind offiziell Erwachsen und wird somit anders behandelt. Ab 21 Jahren ist jeder Mensch komplett erwachsen und wird bei Straftaten nach dem normalen Strafgesetz behandelt.

Zusätzlich zu den Regeln kommen Verpflichtungen, die teilweise zwar umgangen werden können, aber die trotzdem ein fester Bestandteil im Leben sind. Beispielsweise ist jeder Mensch dazu verpflichtet, dass einem anderen Menschen in einer Notsituation geholfen wird. Wenn zum Beispiel eine Person einen Herzinfarkt auf der Straße haben würde, wäre jede Person im Umfeld dazu verpflichtet, dass dieser Person geholfen wird. Wenn dies nicht getan wird, ist es eine unterlassene Hilfeleistung, die mit einem hohen Bußgeld geahndet werden würde.

Verpflichtungen spielen eine noch größere Rolle, wenn Kinder gezeugt oder aufgenommen wurden. Es ist verpflichtend, dass sich die Elternteile um die Kinder kümmern und dafür sorgen, dass sie ausreichend zu essen haben und die nötige Bildung bekommen. Hinzu kommen weitere Leistungen, die mindestens bis zu ihrem 18. Lebensjahr anhalten müssen.

Regeln und Verpflichtungen im Unternehmen

Als Arbeitgeber gibt es ebenfalls sehr viele Regeln und Verpflichtungen. Wenn Arbeitnehmer Voll- oder Teilzeit angestellt sind, muss ein Teil ihrer gesetzlichen Krankenkassenbeiträge übernommen werden. Zusätzlich muss dafür gesorgt werden, dass das Gehalt passend und mindestens in Höhe des Mindestlohns ist. Außerdem muss jeder Mitarbeiter für seinen Job ausreichend abgesichert und alle Gefahren müssen im Vorfeld abgeklärt sein. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die Arbeit mit Gefahrstoffen oder gefährlichen Hilfsmitteln beschäftigt. Für jede dieser Gefahren muss eine Einweisung oder manchmal sogar eine Schulung stattfinden. Nachher muss der Mitarbeiter dies auch noch mit seiner Unterschrift beglaubigen.

Des Weiteren gibt es sehr viele Regeln für Unternehmen, die allesamt befolgt werden müssen. Dazu gilt beispielsweise auch ein Hinweisgebersystem, welches bei einer Unternehmensgröße von mindestens 50 Leuten implementiert und verfügbar sein muss.