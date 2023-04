Fast unabdingbar: Die betriebliche Krankenversicherung in der Gesundheitsbranche

Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen oder auch Krankenhäuser müssen seit Jahren mit Personalmangel umgehen. Krankheitsbedingte Ausfälle, Burnout, Abwanderung in lukrativere Jobs, Eintritt ins Rentenalter – wer in der Gesundheitsbranche für Personalfragen zuständig ist, hat es alles andere als leicht.

Also müssen sich medizinische Einrichtungen beziehungsweise Unternehmen in der Gesundheitsbranche etwas einfallen lassen. Eine Option ist die betriebliche Krankenversicherung speziell für die Gesundheitsbranche. Auf die Bedürfnisse von medizinischem Personal abgestimmte Angebote können viele Vorteile mit sich bringen – für Angestellte und Chefs zugleich.

Deshalb leidet die Gesundheitsbranche besonders unter dem Fachkräftemangel

Schaut man einmal auf den Arbeitsmarkt, dann wird es wohl kaum eine Branche geben, in der nicht von einem Fachkräftemangel die Rede ist. An allen Ecken und Enden wird sich beschwert, dass gut ausgebildetes Personal Mangelware ist. Ob das nun überall tatsächlich der Fall ist, darüber streiten sich Experten gerne.

Weniger strittig ist hingegen der Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche. Viele Ärzte, Krankenpfleger und sonstige Fachkräfte gehen nach und nach in Rente – und zu wenige kommen aus den (Fach-)Hochschulen nach. Quereinsteiger werden bereits umworben. Doch die Anforderungen sind hoch und der Weg durch ein Studium meist hart. Das schreckt viele ab.

Doch daran allein liegt es natürlich nicht. Viele Angestellte in der Gesundheitsbranche schaffen es einfach irgendwann nicht mehr, das hohe Arbeitspensum zu meistern. Burnout und stressbedingte Krankheiten sind die Folge. Ein Wechsel in eine ruhigere Branche klingt dann interessant – können Geschäftsführer und Ärzte hier entgegenwirken?

Anreize für neue und vorhandene Mitarbeiter schaffen

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) wird in der Gesundheitsbranche immer beliebter. Das klingt auch logisch, hier herrscht ein erhöhtes Interesse an Gesundheitsfragen. Die Hürden und Vorteile des deutschen Gesundheitssystems sind daher viel präsenter. Eine Zusatzversicherung wird also sofort als Vorteil erkannt.

Das gilt für Angestellte und zukünftige Mitarbeiter. Denn mit einer betrieblichen Krankenversicherung steigt das Niveau der Versorgung auf das einer privaten Krankenversicherung. Mehr Leistungen werden übernommen – häufig auch für Familienmitglieder. Somit kann durch die bKV Wertschätzung für langjährige Mitarbeiter gezeigt werden. Viele Modelle ermöglichen steigende Leistungen anhand der Jahre im Unternehmen.

Natürlich ist eine bKV aber auch ein Vorteil im Wettbewerb um neue Mitarbeiter. In der Gesundheitsbranche wünschen sich viele Menschen Sicherheit und eine Arbeitsstelle, in der sie wertgeschätzt werden für ihre harte Arbeit. Dass es Zusatzleistungen gibt, weist auf diese Wertschätzung hin. Manchmal lässt sich sogar argumentieren, dass eine betriebliche Krankenversicherung sich mehr lohnt als eine reine Gehaltserhöhung – zum Beispiel, wenn Familienmitglieder mitversichert werden können.

Angestellte gesund halten

Den Fachkräftemangel durch Benefits zu bekämpfen, ist ein guter Anfang. Aber gerade die betriebliche Krankenversicherung ist bekannt dafür, noch weitere Veränderungen mit sich zu bringen. Denn viele Menschen nehmen die Fülle an Maßnahmen für die Gesundheitsvorsorge nicht wahr, weil sie sich vor den Kosten scheuen. Das ist ein Problem für das persönliche Wohlbefinden, aber auch für die Unternehmen selbst. Denn unzufriedene und kranke Mitarbeiter fallen komplett aus – oder sie arbeiten weniger effizient.

Somit sind Anreize für die Gesundheitsvorsorge wichtig und wirken langfristig. Dadurch können viele Probleme rechtzeitig erkannt werden. Oder aber bestehende Krankheiten können effektiver behandelt werden. Damit wird ein schneller Wiedereinstieg in den Beruf möglich. Die meisten Mitarbeiter werden dabei nicht vergessen, dass ihnen durch die bKV Vorteile entstanden sind. Gesundheit ist ein vielbesprochenes Thema im Arbeits- und im Privatleben. Vergleich ist also häufig und typisch.

Jeder, der in den Genuss einer bKV kommt, wird früher oder später erkennen, wie wichtig sie ist. Mehr Leistungen bei gleichen Kosten und schnellere Terminfindung sind nicht unüblich. Wer da von seinen Freunden und Kollegen hört, dass sie seit Monaten auf Termine warten oder ständig zusätzliche Kosten haben, der schätzt seine betriebliche Krankenversicherung und seinen Chef, der sie möglich macht.