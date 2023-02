Die Logistik hat sich im Zuge der Digitalisierung rasant gewandelt. Kunden wollen ihre Waren heute in Rekordzeit geliefert bekommen und mit dem Aufkommen des weltweit angestiegenen Online-Shoppings bedarf es dafür immer mehr Fachkräfte. Eine berufliche Weiterbildung in der Logistik ist für viele eine attraktive Chance, einen Job mit vielseitigen Aufgaben zu finden, der zudem hohe Karriere- und Zukunftspotenziale bereithält. Das Angebot an Fort- und Weiterbildungen ist für Logistiker sehr umfassend, sodass man sich bei der Wahl an den eigenen Interessen orientieren kann.

Was macht das Berufsumfeld Logistik so spannend und lohnt sich der Ein- oder Umstieg wirklich?

Welche Gründe sprechen für eine Karriere in der Logistik?

Die Globalisierung ist neben der Digitalisierung eine der stärksten Triebkräfte, die es verlangt, dass Unternehmen ihre logistischen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette zusehends neu gestalten müssen, um sich am nationalen und internationalen Markt zukunftssicher aufzustellen. Um dies sicherzustellen, bedarf es fachlich qualifizierter Logistikexperten, die sich den verantwortungsvollen Aufgaben annehmen und die Logistik kontinuierlich entsprechend der Dynamik der Märkte laufend optimieren.

Die nötigen Skills dafür werden in Weiterbildungen vermittelt, die ideal für jene Personen sind, die eine Karriere in der Logistikbranche anstreben. Ob Logistikmanagement, Beschaffungswesen, Einkauf oder Lagerverwaltung, die Bereiche, um sein Wissen zu erweitern, neue Kompetenzen aufzubauen und Fähigkeiten zu vertiefen sind facettenreich. Zusätzlich ziehen viele in Erwägungen, der Theorie auch eine praktische Fortbildung anzuschließen. Eine solche Möglichkeit stellt das Staplerschein machen dar. Dieser berechtigt dazu, ein Flurförderzeug zu lenken und damit eine reibungslose Infrastruktur zu garantieren.

Wie sind die Zukunftsaussichten bei einer Weiterbildung zum Logistiker?

Der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland wächst unaufhaltsam und für Unternehmen wird eine reibungslose und präzise Logistik für den Erfolg immer essenzieller. Der rasante Wandel zeigt bisweilen kein Ende. Die Logistik 4.0 benötigt fähige und gut ausgebildete Logistikprofis, sodass die Zukunftsaussichten für qualifizierte Logistiker sehr gut stehen. Ob KMU oder Globalplayer, die Nachfrage an Fachkräften steigt und das in so gut wie jedem Bereich wie der Distributionslogistik, der Beschaffungslogistik, der Produktionslogistik und der Entsorgungslogistik. Wer aktuell über einen Jobwechsel nachdenkt oder eine neue Herausforderung sucht, sollte die Logistik einmal näher ins Auge fassen.