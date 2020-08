Etikettendrucker für Ihr Business – Automation für mehr Produktivität

Sie betreiben einen Onlineshop und möchten langsam aus einem „Hobbyprojekt“ ein professionelles Unternehmen machen? Dann sollten Sie sich gleich von Anfang an Gedanken machen, welches Equipment Sie benötigen und wie Ihr Setup das Maximum für Sie herausholt. In diesem Artikel wollen wir Ihnen kurz erklären, wie Sie die Logistik entlasten und gleichzeitig einen großen Schritt in Richtung Automation gehen können.

Der Etikettendrucker – Die Basis für Ihren Versand

Ein Etikettendrucker für die Industrie ist aus mittelständischen und großen Betrieben nicht mehr wegzudenken. Er übernimmt eine wichtige Rolle im gesamten Prozess des Verpackens und Zuordnens der Bestellung zu einem Kunden. In der Regel haben Artikel einen Barcode. Dieser wird vom Versandmitarbeiter oder einer automatisch arbeitenden Lichtschranke eingescannt, wodurch das Verwaltungsprogramm weiß, um welchen Artikel es sich handelt. So kann nachvollzogen werden, wie viele Artikel noch auf Lager sind und ob eventuell neu nachgeordert werden muss, damit der Lagerbestand nicht bei Null landet.

Wenn ein Kunde nun bestellt, wird über eine Software, die direkt mit dem Shopsystem verbunden ist, eine Bestellung ausgelöst. Der sogenannte Picker geht nun mit einem Barcodescanner ins Lager, sucht den gewünschten Artikel heraus und scannt zusätzlich den Code der Bestellung. Hierzu werden in der Regel Bestellscheine ausgedruckt über einen Barcode Etikettendrucker.

Ist die Bestellung verpackt und befinden sich alle Artikel im Paket, wird über den Etikettendrucker ein Versandlabel ausgegeben, welches dann einfach auf den Karton geklebt wird.

Einfachere Lagerhaltung – Artikel mit Barcodes ausstatten

Stellen Sie eigene Artikel her, die sie gerne per Logistiksoftware im Auge behalten möchten? Dann sollten Sie mit einem Barcode Drucker die entsprechenden Etiketten ausdrucken und diese dann auf die Artikel, bzw. die Umverpackung kleben. So können Sie jederzeit nachvollziehen, wie viele Artikel noch auf Lager sind bzw. ob sie nachproduzieren müssen.

Ein professioneller Etikettendrucker erleichtert Ihnen den Tagesablauf in der Logistik enorm, da mit einem Scan sofort alle gewünschten Informationen abgerufen und weitergegeben werden können.

Ein Barcode Drucker speziell für Ihre Bedürfnisse

Damit Sie für Ihr Unternehmen den passenden Etikettendrucker finden, sollten Sie sich vorher genau überlegen, für welche Anwendungen Sie das Gerät benötigen. Es gibt verschiedene Varianten, wie beispielsweise Desktop-Drucker für Etiketten, industrielle Barcode Drucker und mobile Drucker für Etiketten. Je nachdem, für welchen Anwendungsbereich Sie den Drucker benötigen und wie viele Informationen auf dem Etikett abgebildet werden sollen, kann auch ein Großformatdrucker die richtige Wahl sein.

Wir empfehlen, sich unbedingt vor dem Kauf an einen professionellen Händler für Etikettendrucker zu wenden. Unter Aisci.de finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Geräten, sowie einen schnellen und kompetenten Service. Ist der richtige Drucker gefunden, wird er schnellstmöglich an Sie verschickt und schon bald kann es losgehen. Starten Sie jetzt in eine automatisierte Zukunft für Ihre Logistik und schalten Sie den 2. Gang für Ihr E-Commerce Unternehmen ein.