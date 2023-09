Der Umzug ins neue Büro leicht und schnell organisiert

Auf zu neuen Möglichkeiten

Ein Umzug ist nicht immer leicht. Auch wenn es ein langer Wunsch war, den Ort zu wechseln, gibt es viel zu organisieren. Kaum scheint alles erledigt zu sein, gibt es doch noch eine Aufgabe, an die nicht gedacht wurde.

Damit das nicht passiert, braucht es eine gute Organisation, nach der dann auch gearbeitet wird.

Ganz wichtig sind hier Kisten. Es braucht eine genaue Aufstellung von Kosten und Mengen für Umzugskartons. Wenn hier mitten im Umzug etwas fehlt, kann dies die ganze Planung verändern und Termine im schlimmsten Fall nicht mehr eingehalten werden.

Detaillierte Planung

Es braucht eine ganz genaue Planung. Das fängt schon beim Ausräumen der Räume an. Wann wird z.B. Raum A ausgeräumt, wann der nächste usw. Ein Büro besteht nicht immer nur aus einem Raum, sondern kann auch mehrere besitzen.

Ist das nicht der Fall und es handelt sich wirklich nur um eine Räumlichkeit, müssen aber auch Schränke geleert werden, die oft viele Dinge beherbergen.

Müssen weitere Personen hinzugezogen werden, braucht es noch Kisten? All diese Dinge müssen in die Planung einkalkuliert werden, ohne dass die Kosten außer Acht gelassen werden.

Rechtliche Gegebenheiten

Im geschäftlichen Bereich gibt es viele Fakten des Rechts, die eingehalten werden müssen.

Beschäftigen Sie Mitarbeiter, müssen diese natürlich rechtzeitig eine Information über den Umzug erhalten. Im besten Fall erfolgt dies über ein Rundschreiben.

Wichtig ist auch die rechtzeitige Kündigung des Mietvertrages. Selbst ein erfolgreicher Unternehmer möchte nicht zwei Mietverträge bezahlen. In den meisten Fällen liegt hier eine Frist von drei Monaten vor, aber es gibt auch Ausnahmen. Der Mietvertrag wird es Ihnen verraten und Sie können rechtzeitig kündigen.

Weiterhin braucht es eine Benachrichtigung an das Finanzamt, die Versicherung und Planung über die Aushändigung von Schlüsseln.

Ein schriftliches Festhalten kann hier helfen.

Unterstützung suchen

Es scheint alles so einfach zu sein, aber allein können viele Aufgaben auch über den Kopf wachsen.

Somit ist es nicht schlimm, wenn Sie sich Unterstützung holen, die sich richtig auskennt. Eine Umzugsfirma nimmt Ihnen viele Aufgaben ab und wird dafür sorgen, dass alle Utensilien gut von A nach B kommen.

Selbst große Gegenstände und hochwertige Geräte werden sicher ihren neuen Platz finden und Sie müssen sich darum keine Sorgen mehr machen.

Es muss aber an dieser Stelle auch beachtet werden, dass eine solche Firma nicht umsonst ist. Informieren Sie sich im Vorfeld über die Kosten und vergleichen Sie mehrere Anbieter. Dann werden Sie auch schnell die Umzugsfirma finden, die zu Ihnen passt.

Weiterer Hinweis: Machen Sie rechtzeitig einen Termin aus, denn in den meisten Fällen ist dieser nicht von heute auf morgen zu bekommen. Eine langfristige Planung ist somit nötig und unabdingbar.

Inventar überprüfen

Wer umzieht, hat die Chance, so stark auszuräumen, wie sonst nicht. Das heißt für Sie: Überprüfen Sie Ihre Möbel und entscheiden Sie, was wirklich mit zum Umzug soll und was nicht.

Das Gleiche gilt natürlich auch für die Dinge, die sich in den Schränken befinden.

Räumen Sie aus, scheuen Sie sich auch nicht vor einer Entsorgung und modernisieren Sie die Einrichtung, damit Sie richtig neu durchstarten können.

Hier gilt auch: Holen Sie sich Angebote ein und nutzen Sie freie Zeit zum Vergleichen. Dann werden Sie eine schöne neue Ausstattung finden.

Ausreichend Zeit für den Aufbau

Alles ist ausgeräumt und das neue Büro kann genutzt werden.

Natürlich braucht es Zeit. Möbel müssen aufgebaut werden, Räume verteilt werden und vielleicht sogar Anschlüsse verlegt werden. All das muss auf jeden Fall mit eingeplant werden, damit pünktlich zum Termin der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Das ist besonders im geschäftlichen Bereich sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden.

Rechnen Sie vor der Planung lieber ein paar Tage mehr mit ein. Es kann bei Firmen und dem Umzug immer wieder zu Verzögerungen kommen.

Checkliste zum Überblick

Das waren sehr viele Informationen, oder? Damit Ihnen der Überblick leichter fällt und bei der Planung auch wirklich nichts mehr schiefgehen kann, hier eine kleine Checkliste zur besseren Übersicht:

Aufgabe Erledigt Mietvertrag fristgerecht kündigen Mitarbeiter informieren Umzugsfirma suchen und auf Termin bestellen Inventar überprüfen und bei Bedarf austauschen Umzugskisten versorgen Schränke / Räume ausräumen und alles sicher verpacken Alte Räume reinigen Elektriker / Helfer für neue Räumlichkeit planen Einweihungsfeier organisieren

Alles geschafft

Wer gut plant, kann sich auch schon bald über ein schönes neues Büro freuen. In der Tat gibt es viel zu erledigen, dass zeigt auch die Checkliste.

Vielleicht müssen Sie dieser noch etwas hinzufügen. Es kann aber auch sein, dass etwas für Ihre Verhältnisse nicht infrage kommt. Dennoch wird sie eine gute Unterstützung sein und wird beim Umzug helfen. Hier gilt somit:

Planung mehr als einmal überdenken

Ablauf in Gedanken durchspielen

Checkliste gegeben falls erweitern

Doch bei aller Aufregung, vergessen Sie auch die nötigen Sicherheitsvorkehrungen nicht. Auch wenn Sie nicht auf eine Baustelle ziehen, haben Sie den Helfern gegenüber auch eine Mitverantwortung.

Viel Freude im neuen Büro!