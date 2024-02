Büromaterial richtig entsorgen

Ob man sich verkleinert und den Altbestand reduzieren muss oder es einfach an der Zeit ist, das Lager aufzuräumen – in Unternehmen müssen immer mal wieder auch größere Mengen an Büromaterial entsorgt werden. Die richtige Entsorgung von altem Büromaterial ist wichtig, um Umweltstandards zu erfüllen und Ressourcen zu schonen.

Papier und Karton aus dem Büro richtig entsorgen

Auch wenn im Zuge der Digitalisierung die Menge an Büropapier immer weiter zurückgeht, fällt dennoch viel Papiermüll im Büroalltag an. In der Regel lässt sich Papier problemlos im Papiercontainer entsorgen. Es gibt wenige Ausnahmen für klassisches Büropapier:

Etiketten oder Klebstoffreste müssen von Kartons entfernt werden, da diese den Recyclingprozess beeinträchtigen können. Wenn möglich, sollte alles Papier frei von Anhaftungen sein.

In einigen Fällen kann beschichtetes Papier (zum Beispiel Glanzpapier) schwerer zu recyceln sein als unbeschichtetes Papier. Hier gilt es, die Akzeptanz von beschichtetem Papier bei örtlichen Recyclinganlagen zu erfragen.

Papier mit Essensresten wie Pizzakartons gehört in den Restmüll.

Tinte und Toner entsorgen

Die Entsorgung von Tinte und Toner sollte besonders verantwortungsbewusst erfolgen, da sie potenziell schädliche Chemikalien enthalten können. Zudem sollte man den Bedarf an Druckertinte und Toner realistisch einschätzen und nur so viel bestellen, wie das Büro erfahrungsgemäß auch benötigt. Onlineshops wie Tintencenter bieten einen kostengünstigen und schnellen Versand an. Sollte also doch einmal ein Engpass entstehen, kann jederzeit schnell und unkompliziert nachbestellt werden. Gute Planung spart somit Geld und schont Ressourcen. Hier sind einige Richtlinien für die Entsorgung von Tinte und Toner:

Recyclingprogramme nutzen – Einige Hersteller von Druckertinte und Toner bieten Rücknahmeprogramme an.

Elektronik- oder Tintenpatronen-Recyclinghöfe – Viele Gemeinden haben spezielle Recyclinghöfe oder Sammelstellen für Elektronikschrott, die auch Tintenpatronen und Toner akzeptieren.

Recyclingzentren – Einige allgemeine Recyclingzentren können Tintenpatronen akzeptieren. Allerdings kann dies mit Kosten verbunden sein.

Wohltätigkeitsorganisationen – Manche Wohltätigkeitsorganisationen sammeln leere Tintenpatronen für ihre eigenen Fundraising-Zwecke. Häufig kommt es bei der Abnahme von größeren Mengen zu Kosten, die in der Regel sehr gering sind und sich im Rahmen von 10 bis 30 Euro pro PKW-Ladung befinden.

Batterien entsorgen

Die Entsorgung von Batterien erfordert besondere Aufmerksamkeit, da sie schädliche Chemikalien enthalten können, die die Umwelt belasten können. Die meisten Alkaline-Batterien (z.B., AA, AAA, 9V) können in vielen Regionen im regulären Hausmüll entsorgt werden. Einige örtliche Abfallwirtschaftsunternehmen können sie auch als Teil ihrer Recyclingprogramme akzeptieren. Einige Geschäfte, die Batterien verkaufen, bieten Sammelstellen für die Rückgabe leerer Batterien an. Dies können Einzelhandelsketten oder Baumärkte sein.

Örtliche Recyclingzentren oder Recyclinghöfe können spezielle Sammelbehälter für Batterien bereitstellen. Wiederaufladbare Batterien (NiMH, NiCd, Li-ion) sollten niemals im normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten oft schädliche Metalle. Einige Elektronikfachgeschäfte, Baumärkte oder große Einzelhandelsketten bieten spezielle Sammelstellen für wiederaufladbare Batterien an. Auto- und Knopfzellenbatterien sollten ebenfalls nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Drucker, PC und Co.

Auch viele Hersteller von Elektronikgeräten bieten Rücknahmeprogramme an, bei denen man die alten Geräte zurückgeben kann. Einige Elektronikfachgeschäfte oder große Einzelhandelsketten nehmen Elektronikgeräte zurück oder bieten Recyclingdienstleistungen an, auch wenn diese nicht in dem Geschäft erworben wurden. Darüber hinaus sind Geschäfte, darunter fallen auch Lebensmittelgeschäfte und Discounter, dazu verpflichtet, Elektrokleingeräte anzunehmen. Viele Städte und Gemeinden haben spezielle Elektronik-Recyclinghöfe oder Sammelstellen.

Je nach Kommune ist die Entsorgung kostenlos oder es fällt auch hier eine geringe Gebühr an. Es kann jedoch sein, dass die Entsorgung für Unternehmen nur auf speziellen Recyclinghöfen möglich ist. Es gibt Unternehmen, die auf die Entsorgung von Elektronikschrott spezialisiert sind. Die Zusammenarbeit lohnt sich vor allem dann, wenn große Mengen Elektroschrott zu entsorgen sind oder es regelmäßig zu einer Entsorgung kommt. Einige Wohltätigkeitsorganisationen akzeptieren funktionstüchtige Elektronikgeräte als Spenden.