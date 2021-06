In einem Büro sollte eine gute Stimmung herrschen. Nur unter diesen Umständen kann das Arbeiten produktiv, angenehme sowie gewinnbringend für alle Beteiligten ausfallen. Um das Büro ansprechender sowie einladender zu gestalten, gilt es, Dekorationen einzubringen. Ein dekorierter Arbeitsplatz, Bilder an den Wänden sowie Pflanzen machen das Büro einladender und freundlicher.

Was ist beim Dekorieren des Büros erlaubt?

Bevor Sie sich nun auf Dekorationsartikel stürzen, gilt es die Frage zu klären, was beim Verschönern eigentlich erlaubt ist. Aus gesetzlicher Sicht betrachtet, haben Sie nicht das Recht auf die freie Gestaltung des Büros oder Ihres Schreibtisches. Die meisten Arbeitgeber/innen sind jedoch einverstanden, wenn Sie Bilder aufstellen oder Pflanzen mitbringen. Sprechen Sie jedoch zuvor mit allen Kollegen und Kolleginnen innerhalb des Büros sowie der oder dem Vorgesetzten. So können Sie sichergehen, dass Ihre Dekoration nicht auf Ablehnung stößt.

Sollte alle Beteiligten Ihr Einverständnis gegeben haben, gilt es das Dekorieren in Angriff zu nehmen. Achten Sie dabei stets auf die Brandschutzbedingungen, welche in Ihrem Unternehmen gelten. So dürfen Sie beispielsweise keine offenen Feuer nutzen, wie sie bei einer Kerze zum Einsatz kämen. Auch Elektrogeräte sollten nicht einfach angeschlossen werden. Diese müssen einer Prüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass kein Defekt vorliegt.

Sommer- und Urlaubsfeeling durch Pflanzen

Pflanzen wirken sich in zweierlei Hinsicht positiv auf das Raumklima aus. Zum einen filtern und verbessern Sie die Luft. Durch die Aufnahme von CO2 atmen Pflanzen. Sie stoßen im Gegensatz zum Menschen Sauerstoff aus. Dieser reichert die Luft tim Büro an und verbessert deren Qualität. So kommt es deutlich seltener zu Kopfschmerzen oder Unwohlsein aufgrund schlechter Raumluft. Zudem filtern Pflanzen Giftstoffe durch ihre Blätter aus der Umgebung heraus.

Damit die Pflanze den Raum nicht verschmutzt, sollten Sie ausreichend große Pflanzenkübel wählen. Unter Pflanzwerk.de finden Sie die passenden Modelle entsprechend den Anforderungen Ihrer Pflanze. Um ihr eine optimale Grundlage zum Wachstum zu bieten, sollten Sie unbedingt auf eine ausreichende Tiefe des Kübels sowie einen entsprechenden Durchmesser achten. Entscheiden Sie sich für große Pflanzen, sollte der zur Verfügung stehende Platz im Raum genau bedacht werden. Fluchtwege müssen immer freigehalten werden.

Auf die Ergonomie achten

Wenn Sie sich für moderne Möbel wie Tische und Stühle entscheiden, gilt es wichtige Regularien zu beachten. So gilt in Deutschland sowie der ganzen Europäischen Union die EU-Ergonomie-Richtlinie 90/270/EWG. Diese enthält neben Empfehlungen auch bestimmte Vorschriften, welche von einem Unternehmen eingehalten werden müssen. Zunächst wird das Raumklima genau definiert, welches beispielsweise eine mindeste Helligkeit von 500 Lux aufweisen muss und einen Lärmpegel von 55 Dezibel nicht überschreiten darf. Des Weiteren schreibt die Richtlinie auch vor, wie ein Möbelstück gestaltet sein muss. Hierfür gibt es besondere ergonomische Richtlinien. Diese tragen dazu bei, dass Angestellte keine Schmerzen oder dauerhafte Leiden durch fehlerhaft ausgelegte Büromöbel erleiden. Halten Sie diese nicht ein, kann es zu hohen Geldstrafen für das Unternehmen kommen. Daher sollten Sie Möbel nur nach Absprache mit dem Unternehmen erwerben.

Entscheiden Sie sich nicht nach eigenem Ermessen für eine Büroeinrichtung, welche ergonomischen Ansprüchen genügen muss. Dies kann zu massiven Problemen mit den Vorgesetzten führen.