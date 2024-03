Viele Mitarbeiter wünschen sich, ihren Job zumindest teilweise von zu Hause aus erledigen zu können. Eine Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr zeigt, dass das sogar möglich wäre. Ca. die Hälfte aller Jobs ließe sich nach Auffassung der Experten ganz oder anteilig ins Homeoffice verlagern. Was bedeuten diese Erkenntnisse und Wünsche der Mitarbeiter für die Wirtschaft? Dieser Artikel wirft einen kritisch-impulsgebenden Blick darauf.

Fachkräfte erfolgreicher begeistern dank flexiblen Arbeitszeitmodellen

Flexibilität im Arbeitsleben zieht hochqualifizierte Fachkräfte magisch an. Gerade in Zeiten, in denen Homeoffice nicht mehr die Ausnahme, sondern Teil eines modernen Arbeitskonzepts ist, gewinnen Unternehmen die Aufmerksamkeit und Loyalität von Top-Talenten. Durch flexible Arbeitszeitmodelle eröffnen sich neue Möglichkeiten, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Diverse Studien belegen, dass eine ausgeglichene Work-Life-Balance direkt zur Steigerung der Arbeitsmotivation und Produktivität beiträgt.

So wird das Arbeiten von zu Hause zu einer attraktiven Option für jene, die ihre Karriere vorantreiben, jedoch nicht auf persönliches Wohlbefinden verzichten möchten. Dabei spielt auch die Gesundheit eine wichtige Rolle; im Homeoffice Körper und Geist fit zu halten, wird durch flexible Gestaltung des Tagesablaufs erleichtert. Trainingspausen, die Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes oder kurze Meditationsübungen zwischendurch können nahtlos in den Alltag integriert werden. Ein solcher Ansatz fördert nicht nur die physische, sondern auch die mentale Gesundheit, was wiederum die Arbeitsleistung positiv beeinflusst.

Nachteile für die Wirtschaft

Ein Umdenken in der Arbeitswelt birgt neben Chancen auch Herausforderungen für die Wirtschaft. Die Verlagerung ins Homeoffice führt gelegentlich zu einer Erosion der Unternehmenskultur, da der direkte, persönliche Austausch seltener wird. Produktive Zufallsbegegnungen, die oft zu kreativen Ideen führen, bleiben aus. Ebenfalls stellt die Überwachung der Leistung ohne physische Präsenz einige Unternehmen vor Probleme.

Technische Hürden können zusätzlich zu Produktivitätseinbußen führen, wenn Mitarbeitende zu Hause nicht über die gleiche technische Infrastruktur verfügen wie im Büro. Kommunikationsprobleme und Missverständnisse treten in virtuellen Teams häufiger auf, was die Projektarbeit verlangsamen kann. Datenschutz und Informationssicherheit erfordern neue Konzepte und Investitionen, um sensible Daten auch außerhalb der Unternehmensräume zu schützen. Die Isolation einiger Mitarbeitender kann zudem zu einem Rückgang der Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit führen.

Diese Konsequenzen zieht die Wirtschaft aus den Erkenntnissen

Aus der Balance von Vorzügen und Herausforderungen, die das Homeoffice mit sich bringt, leitet die Wirtschaft wichtige Konsequenzen ab. Unternehmen erkennen die Notwendigkeit, in Technologien zu investieren, die nicht nur die Produktivität von zu Hause aus steigern, sondern auch die Sicherheit von Daten gewährleisten. Flexible Arbeitsmodelle werden zunehmend als Schlüsselfaktor für die Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung verstanden.

Die Entwicklung einer starken Unternehmenskultur, die auch im digitalen Raum trägt, steht im Fokus, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Schulungsangebote für Führungskräfte, um Teams auf Distanz effektiv zu leiten, gewinnen an Bedeutung. Zudem wird die Bedeutung von klaren Kommunikationsrichtlinien und der Einsatz von Collaboration-Tools erkannt, um Missverständnisse und Kommunikationsbarrieren zu überwinden. Das Wohl der Mitarbeitenden rückt stärker in den Mittelpunkt, wobei Programme zur Gesundheitsförderung und zur Vermeidung von Isolation entwickelt werden.

Neue Wege gehen: Der Feelgood-Manager wird immer öfter gefragt

Das Bewusstsein für das Wohl der Mitarbeitenden nimmt in der modernen Arbeitswelt einen immer höheren Stellenwert ein. Ein innovativer Ansatz in diesem Bereich ist die Einführung des Berufs des Feelgood-Managers. Diese Rolle umfasst weit mehr als das Organisieren von Teamevents oder das Aufstellen von Obstschalen im Büro.

Feelgood-Manager agieren als Bindeglied zwischen der Belegschaft und der Unternehmensleitung, mit dem Ziel, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen und zu erhalten. Ihre Aufgaben sind vielfältig und reichen von der individuellen Unterstützung bei beruflichen oder privaten Herausforderungen bis hin zur Entwicklung von Programmen, die das allgemeine Wohlbefinden fördern. Sie sind zudem verantwortlich für die Gestaltung eines inklusiven Arbeitsklimas, das Vielfalt und Teamgeist fördert.