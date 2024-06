Digitalisierung – Neues Fachmagazin nun abrufbar!

Friedewald, 05. Juni 2024 – Die Digitalisierung scheitert in vielen Bereichen und Unternehmen nicht zuletzt an menschlichen Unzulänglichkeiten: am Ego von Führungskräften, an der Bequemlichkeit von Mitarbeitern in der öffentlichen Verwaltung oder an mangelnder Vorbereitung. Davon ist der IT-Projektmanager und Digitalisierungsexperte Oliver Meinecke überzeugt. Die deutsche Kultur mit ihren Beharrungskräften, ihren Denk- und Arbeitsweisen und ihrem Herangehen an Innovation seien weitere Verhinderer einer erfolgreichen Implementierung neuer digitaler Tools und Prozesse.

Technik ist kein Wert an sich – Digitalisierung auch nicht!

„Technik ist kein Wert an sich. Manches ist gut, wenn es unterlassen wird“, merkt Oliver Meinecke kritisch an. Aber falsche Entscheidungen und gescheiterte Projekte kosteten viel Geld und Reputation. „Man muss die Themen richtig angehen“, ist er überzeugt, „mit dem richtigen Engagement, mit einem klaren Ziel, mit klarer Führung und vor allem mit den Menschen – mit den Mitarbeitern und vor allem mit den Kunden.“ Projekte, die keinen klaren Mehrwert böten und in ihren Lösungsansätzen auf der Prozessebene steckenblieben, seien von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Digitalisierung braucht eine Idee, die etwas verbessert

Digitalisierung sei immer eng mit dem Business Development verknüpft. Es brauche eine Idee, die wirklich etwas verbessert. Und von der Idee müssten alle überzeugt sein – von der Führung über die Mitarbeiter bis hin zu Partnern und Kunden. „Wer in Silos denkt und nur an seine eigene Karriere, wird keine positive Digitalisierung erreichen können“, so Meinecke. Die Egos der Menschen seien das größte Problem. Es brauche nicht nur technische Schnittstellen, sondern auch menschliche. Das werde allzu oft vergessen.

Datengrundlagen sind die Basis für Digitalisierung

Das andere große Problem seien die Datengrundlagen. „Wir digitalisieren viel Unsinn. Schlechte analoge Prozesse werden nicht dadurch besser, dass man sie automatisiert und ‚algorithmisiert‘“. Wo die Basis fehle, gelte es, zunächst diese in Ordnung zu bringen, bevor man sich an neues Digitales wage, ist der IT-Profi überzeugt.

Wie das gelingen kann, was wirklich notwendig ist im Rahmen einer nachhaltigen, erfolgreichen und am Menschen orientierten Digitalstrategie und wie sich die großen Herausforderungen lösen lassen, dass verrät Oliver Meinecke in seinem eigens dafür herausgegebenen Magazin. Das Fachmagazin für IT-Entscheider und Führungskräfte ist randvoll mit praktischen Tipps, neuen Ideen und Ansätzen aus dem IT-Projektmanagement und der Welt der Digitalisierung. Zudem ist es ein interessanter Blick hinter die Kulissen.

Das Magazin ist kostenlos online abrufbar unter www.sowacon.de.