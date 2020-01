Die Garage nach Maß und ihre Vorteile

Wer sein Fahrzeug im sicheren Trocknen wissen möchte, der kommt um eine Garage letztlich nicht herum. Denn sie ist die einzige Variante, bei der diese beiden wichtigen Aspekte und andere Faktoren auf einen Streich abgedeckt sind. Zum Einen kann das Fahrzeug immer trocken und einfach abgestellt werden und zum Anderen kann diese sicher verschlossen werden.

Doch die Garage am Haus kann noch viel mehr. Denn viele Eigentümer nutzen eine Garage auch zu etlichen anderen Zwecken zusätzlich. So kann sie durchaus auch als Abstellgelegenheit und Stauraum dienen. Für Rasenmäher oder andere Gartenutensilien und Gerätschaften. Für Fahrräder Motorräder und Co. herhalten, oder sogar als erweiterter Keller oder Hobbyraum genutzt werden. Garagen nach Maß sind deshalb immer wieder Dank ihrer Flexibilität in Größen- und Raumgestaltungen sehr gefragt und finden sich sehr häufig in unserer Region wieder.

Eine maßgeschneiderte Garage

Die gewöhnliche Garage von der Stange ist in der Regel sehr knapp bemessen, was Höhe und auch Breite oder Länge betrifft. Schlussendlich dienen diese Modelle auch nur der Tatsache, dass lediglich ein oder maximal zwei Autos bei Doppelgaragen dort untergebracht werden sollen. Die Garage ist der Unterstellplatz fürs Auto und soll dieses vor zu viel Feuchtigkeit in den Herbstmonaten und Frost und Kälte in den Wintermonaten schützen. Und im Sommer eben vor zu viel Hitzeeinwirkung und Sonneneinstrahlung. Wer Glück hat und ein recht kleines oder schmales Auto kann in einer Normgarage noch ein Fahrrad unterbringen oder andere, recht schmale und kleine Utensilien. Mehr passt in der Rege nicht mehr in diese Garagenmodelle hinein. Dabei gibt es etliche Garagenmodelle, die viel mehr sein können als ein schlichtes Dach über dem Kopf fürs Auto. Mittlerweile gibt es etliche Garagen nach Maß, die jeden Geschmack und auch allen Wünschen entsprechend angefertigt werden können oder auch in anderen variablen Größen und Breiten geliefert und aufgestellt werden können. Viele verschiedene Konzeptionen und Lösungen sind auch bei Concept Beton diesbezüglich zu finden.

Mehr, als gewöhnlich

Die Garage nah Maß ist alles andere, als gewöhnlich. Zum einen ist sie je nach Wunsch deutlich breiter, oder auch länger. Sie kann aber auch höher sein und mit Fenstern versehen beispielsweise. Je nach Wunsch und nach Maß kann die Garage so auch als kleiner Hobbyraum dienen, in dem gewerkelt werden kann. Die Miniwerkstatt neben dem Auto und auch der Abstell- und Stauraum für alles Mögliche. Die Räder der Kids, oder das Winterdomizil der Gartenmöbel. Das Bastlerparadies des Schraubers für seine Motorräder, oder auch die Reparaturwerkstatt für alles andere, was sich im Laufe eines Familienhaushaltes so auftun kann. Grundsätzlich ist die Garage nach Maß ein idealer, zusätzlicher Raum, der geschaffen werden kann. Außerhalb des eigentlichen Wohnfläche und dennoch leicht zugängig, wenn man zudem noch den Zugang vom Haus aus direkt zur Garage mit einplant. Wer im Haushalt eh über zwei Autos verfügt, oder ein recht breites Auto, einen Van beispielsweise oder Pickup verfügt, sollte generell über eine maßgeschneiderte Garage nachdenken. Denn diese bietet wesentlich mehr Platz und Raum, als eine gewöhnliche Normgarage von der Stange.