Wichtige Eigenschaften einer Massageliege

Eine Massageliege ist für jeden Masseur ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausrüstung. Sie sollte bequem, stabil und leicht zu verstellen sein, damit sowohl der Kunde als auch der Masseur eine positive Erfahrung machen können. Wenn Sie die unterstehenden Richtlinien befolgen, können Sie die perfekte Massageliege für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Komfort

Komfort ist sowohl für den Kunden als auch für den Masseur wichtig. Eine gute Massageliege hat eine gepolsterte Oberfläche, die weich genug ist, um bequem zu sein, aber fest genug, um Halt zu bieten. Die Polsterung sollte dick genug sein, um den Körper zu unterstützen, aber nicht so dick, dass sie die Bewegungsfreiheit einschränkt. Der Tisch sollte außerdem so beschaffen sein, dass sich der Kunde bequem hinlegen kann, ohne dass der Kopf oder die Füße über den Rand hängen.

Stabilität

Auch die Stabilität ist bei einer Massageliege wichtig. Die Liege sollte in der Lage sein, das Gewicht des Kunden zu tragen, ohne zu wackeln oder zu knarren. Zusätzlich sollte er sich leicht verstellen lassen, damit der Kunde die perfekte Position für seine Bedürfnisse finden kann. Haben Sie Kunden, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind? Dann ist es wichtig, dass Sie die Massageliege in Höhe verstellen können, damit auch diese Kunden sich leicht auf die Liege hinlegen können. Nicht nur für den Kunden ist diese Verstellbarkeit wichtig, sondern ebenfalls für den Masseur. Denn die Massageliege soll auf eine für ihn ergonomische Arbeitshöhe abgestellt werden können.

Oberfläche

Die Oberfläche der Massageliege sollte glatt und leicht zu reinigen sein. Dies ist wichtig, damit Sie eine ausgezeichnete Hygiene gewähren können. Wenn die Polsterung schwer zu reinigen ist, wird es irgendwann Flecken geben, die unhygienisch aussehen. Möchten Sie Ihre Polsterung zusätzlich schützen oder einen hartnäckigen Fleck kaschieren? Benutzen Sie dann zusätzlich einen Sitzbezug für Ihre Polsterung. Diese gibt es in vielen verschiedenen Farben, sodass Sie sofort eine andere Ausstrahlung in Ihrem Salon erhalten können. Überdies sind sie auswaschbar, was bedeutet, dass Sie ein hohes Maß an Hygiene und Sauberkeit bieten können.

Beheizbar

Eine Massageliege elektrisch beheizbar hat viele Vorteile für den Kunden. Deswegen ist eines der wichtigsten Merkmale, auf die Sie bei der Auswahl einer Massageliege achten sollten, die elektrische Heizung. Diese Funktion kann zahlreiche Vorteile, wie die nachfolgenden, bieten: