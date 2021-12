Warum sind Investitionen momentan so begehrt?

Selten war es so anspruchsvoll und anstrengend sein Geld clever anzulegen, wie heutzutage. Die Angebote gehen ins Unermessliche und Anleger fragen sich, welcher Weg beim Investieren der “richtige” ist und wie man Fehler vermeidet, dass haben wir versucht herauszufinden. Das Ersparte bei einer Bank auf dem Sparbuch zu parken ist längst nicht mehr so gewinnbringend wie noch vor einigen Jahren. Das Geld vermehrt sich nicht mehr, es wird dankt Negativzinsen sogar weniger. Diese Entwicklung der Niedrigzinspolitik wird sich in der nächsten Zeit aber leider weiter fortsetzen. Aufgrund dessen versuchen Sparfüchse nun eine Anlagemöglichkeit zu finden, welche ihr Geld vervielfacht. Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass es nicht nur den einen richtigen Weg gibt, welcher zum Erfolg führt, jeder Anleger muss auf seine individuellen Bedürfnisse und Wünsche achten, um das perfekte Investment für sich und sein Kapital zu finden. Jedoch gibt es keine hundertprozentige Sicherheit im Investitionsbusiness. Egal, wie sich entschieden wird, eine gewisse Gefahr bietet jede Investition.

Rendite bedeutet Risiko

Prinzipiell steigt das Risiko einer Investition mit der Rendite. Deshalb wird Anlegern oft geraten, die Risiken der eigenen Anlagen breit zu streuen, das wird im Fachjargon als Diversifikation bezeichnet. Allerdings hängt die Wahl der Investition von vielen Faktoren ab, welche selbstbestimmt sind. Kapital, welches man zur Verfügung hat und benutzen möchte, Reserven für unerwartete Ausgaben, was ist in Zukunft geplant, für das Geld benötigt wird? Je nach den eigenen Lebensumständen des Investors werden andere Möglichkeiten attraktiv. Es kommt allerdings nicht nur auf die Attraktivität der Gewinne an, Sicherheit und Flexibilität ist vielen genauso wichtig. Gerade bei aktienkauf.at sind diese Kriterien oftmals der ausschlaggebende Grund, weshalb Anleger sich für sie entscheiden. Aktien haben in der Finanzwelt einen hervorragenden Ruf, da sie sich den eigenen Lebensumständen anpassen und vielseitig genutzt werden können. Sie dienen nicht nur als Anlage, sondern auch als Handelsobjekt. Die Dauer der Investition spielt häufig eine ebenfalls relevante Rolle, gerade bezogen auf das Risiko.

Immobilien

Da der Immobilien- oder Mietmarktes momentan angespannt ist, scheint die Investition in eine eigene Wohnung oder Haus eine vielversprechende Chance zu sein. Die extrem niedrigen Zinsen der Finanzierung des Objekts sind ein Faktor, welcher stark für eine Investition spricht. Im Optimalfall bringt man ein gewisses Eigenkapital mit in die Finanzierung, umso mehr Geld am Anfang vorhanden ist, desto besser sind die Konditionen der Zinsen. Ein anderer Vorteil, vorrangig bei der aktuellen Lage der Mietwohnungen, ist, dass der Eigentümer mietfrei in der Immobilie wohnen kann. Dabei wird lediglich der Kredit abbezahlt. Oder auch bei der Vermietung des Objekts zahlt sich, bei vernünftiger Kalkulation, das Objekt von selbst ab. Dabei sollte beachtet werden, dass Einnahmen aus der Vermietung dem eigenen Steuersatz unterliegen. Ebenso sollten die Kaufnebenkosten mit einkalkuliert werden, welche Maklergebühren, Grunderwerbssteuer, Grundbucheintrag und Notarkosten beinhalten. Diese Kosten mit den Mieteinnahmen auszugleichen kann durchaus einige Jahre dauern. Obendrein kommen die Instandhaltung-Ausgaben und mögliche Mietausfälle durch unzuverlässige Mieter. Ein Immobilienkauf ist aus diesen und anderen Gründen immer mit Risiken verbunden, darüber sollten sich Anleger im Klaren sein.