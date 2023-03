Manche Menschen gelten als geborene Führungskräfte. Oftmals handelt es sich in Wahrheit um eine Kombination aus günstigen Persönlichkeitsmerkmalen und Erfahrung. Manchmal liegen diese günstigen Bedingungen aber nicht vor. Um voranzugehen und ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Team zu führen, müssen Kompetenzen also erst noch erworben werden.

Wer sich zur Führungskraft entwickeln möchte, muss aktiv an seinen Fähigkeiten arbeiten. Das gilt zumindest, wenn man zum Ziel hat, eine herausragende Führungspersönlichkeit zu werden. Viele Menschen holen sich dafür Hilfe von außen. Coaching- und Beratungsangebote kommen allerdings in sehr unterschiedlicher Qualität daher.

So funktionieren Coachings für Führungskräfte

Idealerweise wird bei einem Coaching für Führungskräfte eine Fülle an Kompetenzen vermittelt. Da geht es zum einen um das Selbstbild: Männer und Frauen in konkurrenzgeprägten Branchen müssen sich gut präsentieren können – und das geht leichter, wenn sie an sich selbst und an ihre Vision glauben. Gleichzeitig ist es wichtig, mit Stress und Druck gut umgehen zu können.

Einige Menschen sind bereits von sich überzeugt, aber sie wollen lernen, besser mit neuen Situationen umgehen zu können. Veränderung prägt viele Unternehmen. Als Führungskraft reagiert man zuerst auf die Veränderung und muss anschließend die Mitarbeiter mitnehmen. Das kann kaum jemand von Natur aus. Kommunikation ist ein großer Baustein der meisten Coachings für Führungskräfte.

Ein gutes Coaching verändert das Berufsleben für immer

Die Grundbausteine der meisten Coachings sind ähnlich. Doch wie effektiv ein Coaching ist, hängt an den Details. Herausragende Coachings gehen intensiv auf die persönlichen Umstände und Erwartungen der angehenden Führungskraft ein. Der Kontakt zwischen dem Coach (bzw. der Kursleitung) und dem Kunden muss wiederholt und auf Augenhöhe stattfinden: Führungskräfte Coaching in Berlin.

Von oben herab kann ein Coaching schlechter funktionieren. Wer sich als introvertierte und ruhige Führungskraft sieht, wird von lauten und überzogenen Reden nicht viel halten. Sieht man sich als Führungskraft mit persönlicher Beziehung zum Team, dann kann ein distanzierter Führungsstil völlig falsch sein. Es zeigt sich: Die besten Coaches bilden vorhandene Persönlichkeitsstrukturen zu Stärken aus.

Das hat dann nicht nur für den aktuellen Job Vorteile. Großartige Coachings bilden eine Person weiter, keine spezifische Stellenbesetzung. Somit können die erworbenen Kompetenzen das Berufsleben auf Dauer prägen.

Schlechte Coachings sind nicht ungewöhnlich

Wenn Coachings mit Qualität nachhaltig wirken, dann sind schlechte Coachings das Fast Food für Führungskräfte. Kurzfristig scheint man etwas davon zu haben, aber die Effekte verfliegen so schnell, wie sie aufgetreten sind.

Das ist oftmals der Fall, wenn der Coach eine Schablone vorlegt, in die er jede angehende Führungskraft zwängen möchte. Der individuelle Führungsstil kann sich nicht entwickeln, wenn alle auf einen Nenner gebrochen werden sollen. Da lohnt sich die Investition in ein Coaching absolut nicht.

Immer wieder kommt es vor, dass Coachings für Führungskräfte ausschließlich die berufliche Situation ins Auge fassen. Ein guter Coach schaut jedoch auf das ganze Leben – und darauf, was ein Mensch von besagtem Leben erwartet. Work-Life-Balance kann ein wichtiger Baustein für beruflichen und persönlichen Erfolg sein.

Sinnvolle Überlegung vor der Nutzung eines Coachings

Wo man sich in seiner beruflichen Laufbahn gerade befindet, sollte die Wahl eines Coachings bestimmen. Es gibt Coachings für Führungskräfte, die bereits seit Jahrzehnten in einer Branche aktiv sind und nun den nächsten Schritt machen wollen – oder müssen. Da berufliche Kompetenzen bereits erworben wurden, geht es vor allem darum, die Kommunikation und Führungsverantwortung in Angriff zu nehmen.

Führungskräfte können aber auch sehr jung sein. In Startups wird Menschen oftmals sehr schnell und ohne große Vorbereitung viel Verantwortung übergeben. Junge Menschen kämpfen oftmals mit der Erwartungshaltung ihres Umfelds – und damit, ihre Gesundheit und Psyche zu schützen. Somit sollten sie ein Coaching wählen, dass sich an ihrer besonderen Lage orientiert. Zu guter Letzt sollte man schauen, ob man einen kurzen intensiven Input sucht (z. B. ein Coaching über ein Wochenende) oder eine langfristige Betreuung.