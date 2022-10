Anforderungen an die Telekommunikation bei unterschiedlichen Arten von Unternehmen

So ziemlich jedes Unternehmen sollte / muss telefonisch erreichbar sein und benötigt in irgendeiner Form eine passende Telekommunikation. Es ist dabei nicht damit getan, sich ausreichend Telefone und einen oder mehrere PC’s anzuschaffen, denn unterschiedliche Arten von Unternehmen haben andere Anforderungen an die Telekommunikation. Es ist dann ganz egal, ob man beispielsweise ein klassisches “Ein-Mann-Handwerksunternehmen” ist oder es sich um ein mittelständiges Unternehmen handelt. Generell muss das Smartphone robuster sowie die Internetleitung standfester sein, als in einem Privathaushalt.

Was gehört alles zu einer professionellen Telekommunikation?

Die Telekommunikation ist aus dem privaten und besonders aus dem geschäftlichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Dazu sind die Zeiten schon lange vorbei, wo sich ein Telefon an einer zentralen Stelle befunden hat und es nur für wichtige Gespräche genutzt wurde. Zu einer vernünftigen Telekommunikationsanlage/-installation zählt zu der reinen Verkabelung ebenso die richtige Beratung, Planung der Anschlussdosen sowie die Platzierung zentraler Geräte, wie beispielsweise der Telefonanlage oder des Routers.

Alles ist natürlich besonders von den jeweiligen Ansprüchen und Gegebenheiten abhängig. Ein geeigneter Anbieter, wie beispielsweise der Telekommunikationsdienstleister BTD Service, wird deshalb eine individuelle Planung anbieten und seine Kunden über die optimalen Telekommunikations-Möglichkeiten in Kenntnis setzen.

Die richtige Beratung sowie Dienstleistung

Eine erfolgreiche Kommunikationslösung sollte mit einem zuverlässigen Serviceangebot gepaart sein. Ein gutes Service-Konzept wird den Kunden eine ausgewählte Reihe an planerischen, technischen sowie administrativen Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Kunden sollten sich verstanden und rund um gut beraten sowie betreut fühlen.

Unterschiedliche Branchen benötigen eine spezielle Telekommunikation. Dazu Beispiele:

Telekommunikation für Pflegeeinrichtungen

Hier müssen Einrichtung bei allen technischen Fragen rund um die Kommunikation unterstützt werden. Es sollten passende Lösungen gefunden werden, damit man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann, nämlich die tägliche Betreuung als auch das Wohlergehen der Bewohner. Die Telefonanlage sollte ein professionelles System für alle Unternehmens-Größenordnungen sowie Anwendungsbereiche bieten. So wird in diesem Bereich meist ein Alarm/Video benötigt, welcher kritische Situationen erfasst und eine protokollierte Weitergabe zur optischen und akustischen Signalisierung ermöglicht. WLAN sollte hochverfügbar und sicher für Gäste und Mitarbeiter sein. In der Regel wird ein Lichtruf und/oder Demenzschutz benötigt, damit eine unmittelbare Kommunikation zwischen Patienten, Bewohnern und Pflegepersonal möglich ist. Auch ist eine Brandmeldeanlagen (frühzeitiger Brandschutz, schnelle Brandmeldungen) für jedes Unternehmen wichtig. Ebenso kann eine Einbruch-Meldeanlagen dazugehören.

Telekommunikation für Industriekunden

Die Digitalisierung der Industrie ist bestimmt eine große Herausforderung. Die Lösungen sollten dabei sinnvoll in die bestehende Kommunikationsumgebung aus Datennetz, Mobilfunklösungen und TK-Anlage eingebunden werden und von einem zuverlässigen technischen sowie administrativen Service betreut sein. Zu diesen Bereich gehört beispielsweise das Vertragsmanagement und Kostenmanagement für den Mobilfunk, das Vertragsmanagement und Kostenmanagement für das Festnetz und eine Telefonanlage, welche professionelle Systeme für das jeweilige Unternehmen und die jeweiligen Anwendungsbereiche bietet.

Des weiteren gibt es als Beispiele noch den Bereich Pharma und Healthcare oder auch die Transport- und Logistik-Branche. Beides sind Unternehmens-Arten mit ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen und dann natürlich auch mit verschiedenen Ansprüchen an die Telekommunikation.