Die deutsche Wirtschaft entwickelt sich nicht nur langsamer als früher, sie ist auch im internationalen Wettbewerb zurückgefallen. Zu hohe Lohnkosten und Steuern, zu viel Bürokratie und fehlende Investitionsbereitschaft haben dafür gesorgt, dass die Wirtschaft mächtig ins Stocken geraten ist. Hinzu kommen geopolitische Krisen und eine immer noch deutlich zu hohe Inflation von über 6 Prozent. All diese Probleme zeigen sich vor allem an den Finanzmärkten, die augenblicklich ein Auf und Ab erleben. Stellt sich für willige Investor: innen die Frage, wie sie bei einer solchen Gemengelage ihr Geld am sinnvollsten anlegen können.

Breites Portfolio als Basis für weniger Risiko

Wer das Risiko minimieren möchte, der sollte in verschiedene Assetklassen investieren. Als Haupt-Assetklassen gelten Aktien bzw. Unternehmensbeteiligungen, verzinste Anlagen wie etwa Anleihen sowie Renten als auch Immobilien, in die man beispielsweise über Immobilienfonds investieren kann. Weitere Assetklassen sind Währungen, Rohstoffe oder auch Kunstgegenstände mit einem Sammlerwert. Hinsichtlich des Risikos bewerten Expert:innen den Geldmarkt, also etwa Tages- oder Festgeld bzw. Geldmarktfonds als die risikoärmste Anlageklasse. Bei Anleihen bzw. festverzinslichen Wertpapieren haben die Laufzeit sowie die Bonität des Schuldners Einfluss auf das Risiko. Bei Immobilien besteht das sogenannte „Klumpenrisiko“, weil meist das gesamte Kapital in den Erwerb einer Immobilie gesteckt wird, was eine breite Streuung verhindert. Rohstoffe wie Gold gelten zwar als sichere Anlage, allerdings sind sie nicht produktiv, was bedeutet, dass sie selbst, im Gegensatz zu Unternehmen, keine Gewinne erwirtschaften. Oscar Karem, Business-Consultant, Unternehmer und Investor, teilt diese Ansicht und charakterisiert sein Portfolio wie folgt: „Ich jongliere mit einem Portfolio, das so vielfältig ist wie eine Weltreise. Da gibt es erstklassige Immobilien, die Luxus und Stil atmen, Firmenkäufe, bei denen ich das Zepter übernehme und mein finanzielles Imperium ausbaue, und natürlich clevere Firmenbeteiligungen, bei denen ich in die Zukunft investiere, als wäre es meine Zeitmaschine. Auch Aktien sind für mich keine bloßen Zahlen auf dem Bildschirm – nein, ich sehe in ihnen die Pulsadern der Wirtschaft.“

Unternehmenskauf als Chance für langfristigen Erfolg

Die Statistik prognostiziert, dass bis zum Jahr 2026 rund 772.000 der insgesamt etwa 3,3 Millionen deutschen Familienunternehmen infolge altersbedingter Ausscheidung oder aus anderen Gründen eine neue Geschäftsführung suchen werden.

Die Finanzierung eines Unternehmenskaufs stellt zwar eine Herausforderung dar, bietet aber gegenüber einer Neugründung erhebliche Vorteile. Man umgeht die oft besonders risikoreiche Gründungsphase und profitiert direkt von etablierten Strukturen, bestehenden Kundenbeziehungen und Geschäftskontakten. Hinzu kommt der Vorteil, dass ein bereits bestehendes Unternehmen sofort Umsätze generieren kann. Dies bietet Investor:innen neue Möglichkeiten, ihr Kapital langfristig, sicher und gewinnbringend anzulegen.

Investieren in Technologieunternehmen

KI, Machine Learning, IoT, Big Data und Algorithmen werden die Zukunft entscheidend prägen. Viele Branchen sind bereits stark von diesen Technologien abhängig und ihr Einfluss wird weiter zunehmen. Daher sind Investitionen in Technologieunternehmen sinnvoll. Dieser Meinung ist auch Karem, renommierter Business-Mentor und Investor. Er fasst es treffend zusammen: „Technologieunternehmen sind der Motor des Fortschritts – hier wird der Grundstein für künftige Gewinne gelegt.“

Technologieunternehmen entwickeln Innovationen, die es anderen Betrieben ermöglichen, ihre Prozesse zeit- und ressourceneffizienter zu gestalten. Technologien wie KI und Algorithmen werden immer zentraler für den nachhaltigen Erfolg und die Skalierbarkeit von Unternehmen. Technologieunternehmen positionieren sich als Impulsgeber sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Investoren in diesem Sektor können daher auf mittel- und langfristige Erfolge setzen.

Die Zukunft ist grün! Nachhaltig investieren

Unsere Erde zeigt uns mit dem rasant fortschreitenden Klimawandel die Folgen unseres Handelns. Vor diesem Hintergrund gewinnen nachhaltige Investitionen immer mehr an Bedeutung. Erneuerbare Energien, umweltschonende Antriebstechnologien, CO2-neutrale Produktions- und Transportverfahren sowie alternative Materialien zur Ressourcenschonung setzen Trends.

Wer heute investiert, sollte bedenken, dass ein Engagement in „grüne“ Unternehmen sowohl finanziellen Gewinn bringt als auch zum Schutz unseres Planeten beiträgt. Deshalb empfiehlt Oscar Karem: „Vergessen Sie nicht die grüne Revolution: Nachhaltige Energien und umweltfreundliche Projekte sind nicht nur moralisch, sondern auch finanziell klug.“ Investments in nachhaltige Projekte sind langfristige Formen der Geldanlage. An Nachhaltigkeitskonzepten kommt heute kein Unternehmen mehr vorbei.

High Risk, High Reward – Exotische Investitionsmöglichkeiten

Wenn es um exotische Investitionen geht, weist der Wirtschaftsexperte Oscar Karem auf eine wichtige Regel hin: „Denken Sie bitte immer daran, dass exotische Investments oft mit höheren Risiken verbunden sind. Forschen Sie daher gründlich, bevor Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen, und seien Sie bereit, in unbekannte Territorien vorzustoßen.“ Weinberge, Kunstwerke, Münzen, Edelsteine und Edelmetalle sind Beispiele für solche „exotischen Anlagen“, ebenso wie Filmproduktionen, Wald- oder Ackerland, Kryptowährungen oder das Metaverse. Trotz der Risiken können gerade diese Anlagen sehr lukrativ sein.

Algenfarmen und Insektenzucht als Beispiele zu nennen, mag ebenfalls zunächst exotisch klingen. Doch wenn man bedenkt, dass diese nachhaltigen Ressourcen potenziell die Nahrungsmittelindustrie revolutionieren könnten, offenbart sich ihr enormes Potenzial. Auch ein Investment in Raumfahrtunternehmen wie SpaceX, Virgin Galactic oder Blue Origin könnte sich lohnen. Denn obwohl der Weltraumtourismus noch in den Kinderschuhen steckt, gehört die Zukunft nicht nur den modernen Technologien, sondern auch dem Weltraum. Investitionen in exotische Projekte werden zwar von Experten als unsicher bewertet, bieten aber aufgrund ihres Potenzials hohe Renditen.

Wissen ist Macht – auch beim Investieren

Egal ob man in Immobilien investiert, ein Unternehmen kauft, sich an zukunftsträchtigen Firmen beteiligt oder auf exotische Anlageformen setzt: Man sollte sein Geld nie überstürzt anlegen. „Wissen ist Macht“, heißt es, und gerade im Vorfeld einer Investition ist es oberstes Gebot, sich möglichst umfassend zu informieren. So können Chancen und Risiken gegeneinander abgewogen und kluge Entscheidungen getroffen werden.