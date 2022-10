Innovative Maschinen für Bau, Landwirtschaft und Forstwirtschaft

FAE ist der führende Hersteller für Maschinen für Forst-, Landwirtschafts- und Straßenbauausrüstung. Unschlagbare 90 Produkte und 400 Modelle umfasst das beeindruckende Angebot dieses Marktführers. Zu den geführten Anbaugeräten für Traktoren, Bagger, Kompaktlader, Spezialfahrzeuge oder Raupenfahrzeuge gehören Bodenfräsen, Forstfräsen, Stabilisatoren, Multifunktionsgeräten, Steinbrechern und Forstmulchern. Die Website des Unternehmens hält den ganzen Katalog und zusätzliche Informationen zu allen Produkten bereit. Zum breiten Angebot gehören unter anderem einige Modelle von Forstmulchern, Forstfräsen, Bodenfräsen, Steinbrechern, Stabilisatoren und Multifunktionsbaugeräten.

Mit den Maschinen von diesem Unternehmen lassen sich zahlreiche vielseitige Arbeitsbereiche abdecken. Angefangen bei der Forstwirtschaft und der landwirtschaftlichen Sanierung über das Vegetationsmanagement, den Straßenbau bis hin zu Bereichen des Bauwesens und der Infrastruktur. Selbst die Minenräumung wird durch das Angebot von ferngesteuerten Raupenfahrzeugen abgedeckt. Auch Raupenfahrzeuge mit Führerkabinen zum Einsatz bei Forstarbeiten sind hergestellt.

Die Produkte sind entsprechend ihrer Anwendungsgebiete unterteilt in die Kategorien Land Clearing, Construction und Demining. Eines der vielseitigsten Produkte im Bereich Land Clearing ist wohl der Forstmulcher. FAE bietet dutzende Modelle von Forstmulchern zum Mulchen von Holz, Ästen, Baumstämmen, Bäumen, Büschen, Baumsterben und Wurzeln. Die leistungsstärksten Modelle können dabei Holz mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm mulchen. Im Katalog sind Forstmulcher für alle geläufigen Fahrzeuge vertreten. Es ist gleich, ob Sie den Forstmulcher mit einem Traktor, einem Kompaktlader, einem Bagger oder einem Spezialfahrzeug benutzen wollen: dieser Hersteller hat mit Sicherheit das geeignete Anbaugerät für Sie.

Jegliche Produkte werden mit qualitativ hochwertigen Materialien und unter Verwendung modernster technologischer Ressourcen hergestellt. Der Konstruktionsprozess unterliegt strengen Auflagen, wodurch die herausragende Zuverlässigkeit und Leistung jedes einzelnen Produkts gewährleistet wird.

Der Hauptsitz des 1989 gegründeten Unternehmens befindet sich in Fondo — Borgo d’Anaunia in Trentino. Weltweit ist das erfolgreiche Unternehmen allerdings auch noch an sechs weiteren Standorten vertreten: in Kanada, in den USA, in Frankreich, Deutschland, Russland und Australien. Diese Vertriebsniederlassungen arbeiten mit einem Netzwerk von kompetenten und autorisierten Händlern auf der ganzen Welt zusammen. So deckt dieses Unternehmen nicht nur die Produktion sowie den Verkauf von Maschinen für Forst-, Landwirtschafts- und Straßenbauausrüstung ab, sondern vertreibt auch Ersatzteile und versorgt die Händler und Kunden mit einem verlässlichen After-Sales-Support.

Hilfe können Händler und Kunden jedoch nicht nur beim After-Sales-Transport finden. Auch die Website hält einiges an hilfreichem Material bereit. Die benutzerfreundliche Oberfläche ist besonders leicht zu bedienen und führt die unterschiedlichen Produktkategorien auf, stellt alle möglichen Modelle im Detail und mitsamt technischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche vor. Darüber hinaus wird online auch das Webportal FAE Online-Support gepflegt. Ein hilfreiches Tool für Vertragshändler, um Kundenservice schnell und einfach zu gestalten. Über die Website kann man sich dementsprechend schon einige Hilfestellungen und Informationen beschaffen. Sogar interessantes und anschauliches Videomaterial und Bilder werden auf der Website bereitgestellt.

Das Unternehmen ist nicht nur auf der eigenen Website vertreten, sondern auch in den sozialen Medien. Wer jedoch immer auf dem Laufenden sein will und interessante Neuigkeiten sowie über neue Produkte informiert werden will, abonniert am besten sofort seinen Newsletter.