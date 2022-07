Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, die Fenster Ihrer Wohnung, Ihres Unternehmens oder eines Gartenhauses folieren zu lassen? Fensterfolien sind eine sinnvolle Investition, wenn es darum geht, auf die Temperaturen in geschlossenen Räumen Einfluss zu nehmen und einen effektiven Sichtschutz zu errichten. Statt auf kostenintensive Hitzeschutz- und UV-Schutz-Maßnahmen zurückzugreifen, wählen Sie mit Fensterfolien eine preisgünstige Lösung. Welche Vorteile bieten Ihnen Fensterfolien und für welche Anwendungsgebiete sind sie eine clevere Wahl? Dieser Beitrag zeigt Ihnen Vorzüge und Bereiche, in denen eine Folierung von Fenstern ausgesprochen sinnvoll ist, auf.

Fensterfolien als Sonnenschutz

Bei einfallendem Sonnenlicht handelt es sich um ultraviolette Strahlung, die eine hohe Energie hat. Ist die Haut längere Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt, kann daraus ein Sonnenbrand entstehen. Wer sich im Bereich von Fenstern aufhält, läuft zudem Gefahr, dass das Fensterglas wie Brennglas wirkt und die UV-Strahlung intensiviert. Ein Sonnenbrand ist nicht nur schmerzhaft, sondern kann der Gesundheit schlimmstenfalls unwiderruflichen Schaden zufügen. Des Weiteren können an der Wand befindliche Kunstwerke, Teppiche und Holzmöbel in unlackierter Form durch UV-Strahlung ausbleichen. Daher ist es sinnvoll, einen Montageservice für Fensterfolien zu nutzen, um die Fenster mit Sonnenschutzfolien ausstatten zu lassen und sich sowie das Interieur wirksam zu schützen.

Fensterfolien als Hitzeschutz

Die Temperaturen steigen in den Räumen ins Unermessliche? Einen effektiven Schutz gegen die Hitze bieten Fensterfolien mit mehreren Schichten, in welche eine Metalllegierung eingearbeitet ist. Sie dienen als Schutzschild gegen erbarmungslos einfallendes Sonnenlicht und sind in der Lage, die Innentemperatur von Räumen in einem Umfang zu senken, der für Ihr persönliches Wohlgefühl einen großen Unterschied macht. Doch nicht nur für den Menschen sind Fensterfolien als Hitzeschutz hilfreich. Auch Pflanzen werden vor zu starker Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung geschützt. So müssen Sie, wenn zu viel Wärme ins Innere Ihrer Wohnung dringt, Ihre Pflanzen nicht mehr auf den Balkon oder auf die Terrasse stellen, um sie vor dem Welken zu schützen.

Vorteile von Fensterfolien

Fensterfolien verfügen über ein großes Anwendungsspektrum. Sie können auch im Gewächshaus Pflanzen und in einem Stall Tiere vor Sonne sowie übermäßiger Hitze schützen. Außerdem sorgen sie dafür, dass Sie am PC frei von blendender Sonne arbeiten können. Zusätzlich zum Sonnen- und Hitzeschutz sind einige Sonnenschutzfolien mit einem Spiegeleffekt versehen, sodass Sie sich vor unerwünschten Blicken in Wohn- und Arbeitsräumen schützen können. Schutzfolien für Fenster sind ebenso wie ein passender Montageservice zu einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis erhältlich. So können Sie sich höhere Energiekosten sparen, wie sie beispielsweise bei einem Klimagerät anfielen. Handelt es sich um eine Sichtschutzfolie, erschweren Sie Einbrechern den Blick ins Innere Ihrer Immobilie und senken so das Einbruchrisiko. Ein Montageservice bringt Ihnen Fensterfolien fachgerecht an, sodass Sie Ihren Sonnenschutz, Hitzeschutz und Sichtschutz bereits in kurzer Zeit nutzen können.