Büromöbel – Welcher Einrichtungsstil passt zu Ihnen

Bei der Einrichtung des Büros sollten Sie auf Ihren eigenen Stil achten, damit Sie sich wohl fühlen und produktiv arbeiten können. Dazu reicht nicht nur ein hübsches Bild von Ihrer Familie auf dem Schreibtisch. Gerade in puncto Büromöbel oder beim Einrichtungsstil des Büros können die Geschmäcker weit auseinander gehen. Während die ältere Generation mehr auf klassische Holzmöbel steht, bevorzugt die jüngere Generation eher das Moderne. Auch farblich gibt es in Puncto Büromöbel eine große Auswahl. Die einen mögen es eher puristisch in neutral weiß, und die anderen stehen eher auf farbliche Akzente. Dann stellt sich noch die Frage, ob die Büromöbel aus Holz oder aus Metall sein sollen.

Welche Büromöbel brauchen Sie zum Arbeiten

Auch hier stellt sich die Frage, wie viel Platz steht in Ihrem Büro zur Verfügung. Auf jeden Fall benötigen Sie einen ordentlichen Schreibtisch. Und den brauchen Sie auch im Homeoffice. Denn “mit dem Laptop auf der Couch” ist keine dauerhafte Lösung und kann gesundheitliche Schäden mit sich bringen. Im besten Fall sollten Ihre Büromöbel ergonomisch sein, wie zum Beispiel ein höhenverstellbarer Schreibtisch bei https://www.hardeck.de/moebel/buero. Außerdem gehören zu einer ordentlichen Büroeinrichtung

Rollcontainer

Bürostuhl

Aktenregal

Schreibtischzubehör (Eckverbindungen, Mousepad, Monitorhalterung etc…)

Schrank ggf. auch zum Abschließen

Neben den üblichen technischen Geräten wie PC, Scanner, Telefon und Drucker können auch Pflanzen den Büroalltag besser machen.

Warum gehören Pflanzen in ein Büro

Neben den Büromöbeln und technischen Geräten sollten auch Pflanzen zum Büroinventar gehören. Pflanzen im Büro verbessern die Luftqualität. Sie nehmen Schadstoffe auf und filtern die Luft. Außerdem sorgen Sie für eine ausgeglichene Luftfeuchtigkeit.

Zu den beliebtesten Büropflanzen gehören:

Birkenfeige

Grünlilie

Einblatt

Zimmerfarn

Efeutute

Dieffenbachie

Ganz nebenbei reinigen diese Pflanzen nicht nur die Luft, sondern sind auch noch pflegeleicht dazu. Dazu kommt noch, dass die Farbe Grün eine lebensbejahende Farbe ist, die Glückshormone auslöst. Das steigert ebenfalls die Produktivität. Es muss ja nicht gleich ein ganzer Urwald sein.