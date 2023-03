E-Commerce als Chance für den Einzelhandel

Der Einzelhandel hat in den vergangenen drei Jahren und der damit verbundenen Corona-Pandemie enorm gelitten. Gleichzeitig wurde der Einzelhandel in vielerlei Hinsicht von dieser Zeit geprägt. Ein tiefgreifender Wandel hat stattgefunden. Gerade die staatlichen Restriktionen und die damit verbundenen Schließungen im stationären Handel hatten große Auswirkungen auf die Unternehmen. Viele Unternehmen mussten extreme Umsatzeinbußen hinnehmen und andere Möglichkeiten finden, diese langfristig auszugleichen. Kein Wunder, dass der Onlinehandel in dieser Zeit einen Aufschwung erlebte. Den Menschen war der Weg in die Läden nicht mehr möglich und so hatten sie keine andere Wahl, als Produkte im Internet zu kaufen. Mittlerweile ist es zu einem Teil unseres Alltags geworden, Dinge online zu bestellen, anstatt sie in einem stationären Geschäft zu kaufen. Letztendlich einfach aus Gewohnheit. Kein Wunder also, dass E-Commerce heute eine der wichtigsten Formen des Einzelhandels ist.

Was bietet E-Commerce im Vergleich zum stationären Handel?

Der wohl größte Vorteil von E-Commerce in Relation zum stationären Handel ist die erhebliche Reichweitensteigerung. So können unter anderem kleinere Unternehmen ein großes Wachstum in kürzester Zeit erleben. Grund dafür ist neben der Steigerung der Reichweite auch die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten. In der heutigen schnelllebigen Zeit muss ein Unternehmen seinen Kunden ermöglichen, jederzeit einzukaufen. Damit können Unternehmen auch Kunden in anderen Zeitzonen erreichen und ihre Kundenbasis deutlich erweitern. Nahezu unmöglich ist dies im stationären Handel. Online bestellt, werden die Waren bequem nach Hause geliefert. Gerade die jüngere Generation nutzt, wenn es ums Shoppen geht, lieber die Online-Variante.

Ein gleichsam wichtiger Punkt des E-Commerce im Vergleich zum stationären Handel ist die unmittelbare Möglichkeit der Zielgruppenansprache, betonen die Gründer von Internet Up. Einer Full-Service E-Commerce Agentur aus München. Im Internet können Unternehmen ihre Kund:innen direkter erreichen und Angebote, Onlinemarketing und Shop auf jene zuschneiden. Dadurch ist eine genauere Kalkulation der Verkaufszahlen und eine exakte Anpassung der Marke oder des Produktes an die Bedürfnisse der Zielgruppe möglich. Wichtig für ein erfolgreiches Endergebnis ist dabei eine saubere und präzise Arbeit, wie die Gründer von Internet Up betonen: „Das wiederum sorgt für kalkulierbare Umsätze, je präziser und sauberer hier gearbeitet wird, desto besser ist am Ende das Endergebnis“.

Mit Erfahrung zum Erfolg im Onlinehandel

Die Einführung von E-Commerce in Unternehmen ist häufig eher schwierig. Im Onlinehandel gelten nun mal andere Spielregeln als im stationären Handel. Damit ist nicht nur die viel größere Konkurrenz gemeint, sondern auch die anderen Ansprüche der Kunden. So ist es heutzutage häufig schon Standard, dass die Ware innerhalb von einem Tag bei dem Kunden ankommt. Auch andere wichtige Faktoren müssen beachtet werden, wie zum Beispiel die Wahl der richtigen Zielgruppe und Keywords. Es ist also nicht verwunderlich, dass es Unternehmen in der heutigen Zeit häufig sehr schwerfällt, E-Commerce erfolgreich zu betreiben. Allerdings wird in der Zukunft E-Commerce eine noch höhere Bedeutung zukommen. Die Gründer von Internet Up sind zuversichtlich und gehen davon aus, dass E-Commerce weiterhin wachsen wird.

Damit Unternehmen erfolgreich im Bereich E-Commerce sind, ist es vor allem in der Anfangszeit sinnvoll, auf Erfahrung in diesem Bereich zu setzen. Jedoch ist es nicht immer einfach, die geeigneten Partner zu finden, die mit Erfahrung glänzen. Als ein erfolgreiches Unternehmen lässt sich Internet Up betrachten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Marken weltweit zu kreieren, zu entwickeln und zu skalieren.