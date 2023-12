Der Winter stellt besondere Anforderungen an Arbeitsplätze, insbesondere im Freien oder in kälteempfindlichen Umgebungen. Um die Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu gewährleisten, ist ein umfassender Kälteschutz unerlässlich. Ein Schlüsselaspekt dabei ist die Bereitstellung geeigneter Arbeitskleidung. Auf die kalte Jahreszeit abgestimmte Winterjacken erhöhen nicht nur das Wohlbefinden der Mitarbeiter, sondern auch die Arbeitsplatzsicherheit und sollten daher sorgfältig ausgewählt werden.

Was zeichnet eine Arbeitsjacke Winter aus?

Arbeitsjacken für den Winter zeichnen sich durch mehrere Eigenschaften aus. Sie bieten optimalen Kälteschutz durch hochwertige Isolierungsmaterialien, die Wärme speichern und gleichzeitig Feuchtigkeit abweisen. Dies sorgt dafür, dass Mitarbeiter auch bei niedrigen Temperaturen warm und trocken bleiben. Die Atmungsaktivität der Materialien ist ebenfalls entscheidend, um Überhitzung und unangenehme Feuchtigkeit im Inneren der Jacke zu vermeiden.

Eine gut konzipierte Arbeitsjacke Winter für Sicherheit und Wärme, wie sie beispielsweise von Strauss angeboten wird, schützt nicht nur vor Kälte, sondern berücksichtigt auch ergonomische Aspekte. Die Schnitte sind so gestaltet, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bieten, was für viele Arbeitsprozesse entscheidend ist. Zusätzliche Funktionen wie verstellbare Ärmelbündchen, Kragen und Taille sorgen für eine individuelle Passform, die den Tragekomfort erhöht und gleichzeitig vor Kälteeinbrüchen schützt.

Die ideale Ergänzung sind gefütterte Hosen und Arbeitsschuhe, die ebenfalls über Strauss bezogen werden können. Langlebigkeit, Stil und Komfort sind Begriffe, die mit dem traditionellen Hersteller für Arbeitsprodukte in Verbindung gebracht werden. Auch Schutzausrüstung und für die Arbeit geeignete Werkzeuge befinden sich in dem Sortiment des Unternehmens.

Arbeitsplatzsicherheit – wie schützt die richtige Arbeitsjacke Winter Mitarbeiter optimal?

Die Arbeitsplatzsicherheit hängt stark von der richtigen Ausrüstung ab. In vielen Branchen ist es heute erforderlich, dass die Beschäftigten Warnkleidung tragen. Dies ist besonders wichtig in Bereichen, in denen in der Nähe von fließendem Verkehr, Kränen, Kraftfahrzeugen oder bei Dunkelheit gearbeitet wird. Eine solche Kleidung ist eine wichtige Investition in die Arbeitsplatzsicherheit. Warnschutzkleidung, die nach EN ISO 20471 zertifiziert ist, erhöht die Sicherheit der Beschäftigten, da sie bei Tag und Nacht aus allen Richtungen, auch von hinten, sichtbar ist. Mit einer normgerechten Warnschutzkleidung bleiben Reflektoren und fluoreszierendes Material auch in toten Winkeln sichtbar.

Ebenso wichtig sind robuste Materialien, die vor mechanischen Risiken, wie scharfen Kanten oder rauen Oberflächen, schützen.

Arbeitsjacke Winter – auch für das Wohlbefinden der Mitarbeiter entscheidend

Das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Winter hängt stark davon ab, ob sie warm und trocken bleiben. Eine qualitativ hochwertige Arbeitsjacke trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Mitarbeiter auf ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich von der Kälte ablenken zu lassen. Darüber hinaus tragen gut gestaltete Jacken zur allgemeinen Zufriedenheit bei, da sie den Mitarbeitern zeigen, dass ihre Gesundheit und ihr Komfort vom Arbeitgeber ernst genommen werden.

Arbeitnehmer, die zum Beispiel in der Maschinenreparatur oder im Baugewerbe tätig sind, benötigen eine funktionelle Ausrüstung, die ihnen die Arbeit erleichtert. Eine Winterjacke mit ausreichend Taschen innen und außen erweist sich als ideal. So lassen sich Werkzeug, Smartphone und andere wichtige Gegenstände sicher verstauen und sind schnell zur Hand. Funktionelle Kleidung erhöht nicht nur die Produktivität im Winter, sondern vereinfacht auch die Arbeitsabläufe und steigert somit das Wohlbefinden der Mitarbeiter.