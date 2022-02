Was kann man von einem Podcast lernen?

Podcasts (eine Art Kombination aus iPod und Radio) nehmen einen immer wichtigeren Platz in unserem Alltag ein. Bis 2023 wird 1 Milliarde Menschen mindestens einmal im Monat Podcasts hören.

Die Welt der Podcasts wächst weiter: Dank der täglich wachsenden Zahl von Apps wie Spotify nehmen sie zunehmend ihren Platz neben dem traditionellen Radio ein.

Im Auto, auf dem Handy, in öffentlichen Verkehrsmitteln: In vielen alltäglichen Momenten kann man einer Geschichte oder einem Vortrag lauschen, neue Sprachen lernen, sich in eine Untersuchung vertiefen oder eine historische Konferenz genießen.

Die Stärke von Podcasts liegt in ihrer Benutzerfreundlichkeit, und es gibt viele Unternehmen, die die entscheidende Bedeutung dieses wachsenden Marktes erkannt haben und in Podcaster oder Lautsprecher investieren, die in der Lage sind, Qualitätsprodukte zu produzieren.

Die Welt der Bildung und des Lernens selbst hat schnell erkannt, welche entscheidenden Vorteile das Zuhören für das Verständnis, den Gedächtnisprozess oder den Erwerb von Fähigkeiten haben kann.

Nicht nur leichte Themen: Edutainment-Podcasts (Bildung + Unterhaltung) werden immer häufiger gehört. Aus diesem Grund hat Babbel – eine der weltweit größten Sprachlern-Apps – die Infografik „Was kann man von einem Podcast lernen?“ erstellt, die das globale Phänomen mit viel Neugier und Daten erklärt, und gleichzeitig eine Reihe nützlicher Tipps gibt, wie man durch das Hören von Podcasts Sprachen lernen kann.

Wie die Infografik erklärt, übersteigt die Zahl der aktiven wöchentlichen Podcast-Hörer:innen 10 Millionen. Es gibt viele hörenswerte Podcasts: Die „Tagesschau in 100 Sekunden“ zum Beispiel erklärt in wenigen Sekunden das Tagesgeschehen. In „ZEIT – Verbrechen“ besprechen die Journalistin Sabine Rückert und ihr Kollege Andreas Sentker mehr oder weniger bekannte Kriminalfälle.

Es wurden zahlreiche Podcasts zur Unterstützung des Sprachenlernens entwickelt. Das Anhören von diesen Podcasts hat viele pädagogische Vorteile: Sie stellen relevante kulturelle Elemente vor, helfen bei der Aussprache und Konversation und erklären neue nebenbei Grammatikregeln.

Sind Sie bereit, Ihre Kopfhörer aufzusetzen und auf Play zu drücken?