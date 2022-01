Finanzierung eines Unternehmens

Möchten Sie eine Firma übernehmen, beispielsweise von Ihrem Vater, Großvater oder momentanen Chef, da dieser in Rente geht? Oder gegebenenfalls von einem Konkurrenten, der sich dazu entschlossen hat, das Unternehmen an den Nagel zu hängen? Dann brauchen Sie selbstverständlich genug Geld, um die Firma zu kaufen. Äußerst selten gibt es Fälle, wo ein Käufer die ganze Summe bereits zusammengespart hat oder das Unternehmen ohne finanzielle Absprachen übernommen wird. Allerdings ist dies nicht der Normalfall. Die meisten Menschen, die eine Firma übernehmen, lassen sich den Kauf finanzieren. In diesem Blog lesen Sie mehr über die Möglichkeiten eine Finanzierung abzuschließen.

Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

Es gibt beispielsweise eine Finanzierung für die Übernahme eines Unternehmens oder eine Finanzierung für ein Start-up. Der Kaufpreis, der im Kaufvertrag festgelegt wurde, bildet die Grundlage für eine Kaufpreisfinanzierung. Diese besteht aus einer reinen Finanzierung für den Kaufpreis des Unternehmens. Anfallende Kaufnebenkosten müssen deshalb aus anderen Mitteln bezahlt werden. Entweder vom eigenen angesparten oder durch einen Bankkredit. Sie haben ebenfalls die Option, Betriebsmittel und Investitionskredite für den Wareneinkauf, Auftragsvorfinanzierung und Saisongeschäfte anzufragen. Denn auch für das Inventar brauchen Sie Geld. Zu guter Letzt gibt es sogenannte Wachstumskredite und Projektfinanzierungen, beispielsweise als Überbrückungsdarlehen für Expansions- und Working Capital. Das bedeutet, dass Sie ein Darlehen des Betriebskapitals und der Expansionskraft erhalten.

Wo kann man eine Finanzierung abschließen?

Wenn Sie Geld brauchen, können Sie bei Banken und Investmentgesellschaften einen Antrag für eine Finanzierung stellen. Dann wird ein Finanzmitarbeiter einen Termin mit Ihnen vereinbaren, um die Details zu besprechen. Der Vertrag wird unterschrieben und Sie erhalten die Finanzierung, um das Unternehmen zu kaufen. Sie können aber auch bei viele Kredit- und Finanzierungsanbieter online Verträge abschließen.

Lassen Sie sich fachlich beraten

Marktlink ist der M&A- und Finanzierungsspezialist für klein und mittelständische Unternehmen. Bereits über 1.000 Kauf- und Verkaufstransaktionen haben sie erfolgreich begleitet. Mit über fünfundzwanzig Jahren Erfahrung ist Marktlink der richtige Partner für Sie, wenn Sie vorhaben, ein Unternehmen zu kaufen oder Ihr eigenes zu verkaufen. Werfen Sie einen Blick auf die Webseite und informieren Sie sich über die Möglichkeiten.