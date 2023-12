Nach Schätzungen der ANFIA werden in Europa jährlich immer noch mehr als 60 % der Güter auf der Straße transportiert. Das bedeutet natürlich, dass Lastkraftwagen und schwere Nutzfahrzeuge im Allgemeinen ständig eine Menge Schadstoffe ausstoßen, die sich vor allem in den am dichtesten besiedelten Gebieten und dort, wo die Industrie floriert, ausbreiten. Es handelt sich um ein schwer zu lösendes Problem, das aber auch von kleinen Unternehmen in Angriff genommen werden kann, die innovative Lösungen wie das Sammelgutverkehrssystem bevorzugen.

Sammelgutverkehr und EU-Zollabfertigung

Es besteht in der gesamten Europäischen Gemeinschaft der freie Warenverkehr. Unter der Voraussetzung, dass die beteiligten Akteure über geeignete Unternehmenskennzeichen verfügen, die sie von einem europäischen Land erhalten haben. Von dieser Möglichkeit können auch die Unternehmen profitieren, die ihren Sitz in den Ländern haben, die nicht der Gemeinschaft angehören, ihr aber dennoch nahe stehen.

So gelten insbesondere Waren, die aus einem Nicht-EU-Land in ein EU-Land und von dort in ein zweites Land gelangen, weiterhin als für den freien Verkehr in der gesamten Gemeinschaft geeignet. Eine Zollanmeldung Schweiz ist weiterhin erforderlich, und das Transportunternehmen muss in der Lage sein, einen im ersten Transitland erhaltenen Identifikationscode zu verwenden.

Einige Transportunternehmen, die diese Art der Beförderung anbieten, ermöglichen die Kombination mit dem Sammelgutverkehr: eine Lösung, die eine schnelle Beförderung von Gütern ermöglicht und den Schadstoffausstoß begrenzt. Beim Sammelgutverkehr wird ein ganzer Lkw mit den Waren mehrerer Kunden beladen, wodurch die teureren und umweltschädlichen Fahrten mit Mindestladung vermieden werden.

Neue Generation schwerer Fahrzeuge

Wenn heute in Europa noch Güter auf der Straße transportiert werden, dann deshalb, weil es sich um eine billige und einfache Transportmethode handelt. Allerdings sind es vor allem die veralteten Transportmittel, deren Ladung die Vorschriften überschreitet, die die Umwelt am meisten belasten.

Wenn Sie sich an ein Unternehmen wenden, das auf Transporte innerhalb der EU spezialisiert ist, haben Sie die Gewissheit, dass es Fahrzeuge in einwandfreiem Zustand, der neuesten Generation und mit möglichst „sauberen“ Motoren einsetzt. Außerdem haben Sie die Garantie, dass der Spediteur die geeignetste und oft auch die kürzeste Route wählt. Nur wer die Straßen in ganz Europa kennt, kann einen solchen Service anbieten, ohne dass sich dies übermäßig auf die Kosten der erbrachten Leistung auswirkt.

Sammeltransport für alle

Es ist darauf hinzuweisen, dass Sammeltransporte wie Sammelgut oder Groupage für alle Arten von Unternehmen zur Verfügung stehen, sei es für große oder häufige Transporte oder für gelegentliche oder sehr kleine Transporte. Diese Art von Lösung bietet sich vor allem für kleine Unternehmen an, die nur selten Waren in ein anderes Land transportieren müssen und daher nicht in der Lage sind, eigene Fahrzeuge anzuschaffen oder komplette LKW-Transporte zu organisieren. Natürlich ist es dann Sache des jeweiligen Transportunternehmens, die am besten geeignete Lösung vorzuschlagen, die von Fall zu Fall bewertet werden muss, damit der Transport nicht nur nicht übermäßig teuer, sondern auch einfach und schnell ist.